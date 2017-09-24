 Порошенко, Гройсман и Яценюк поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства, в частности, написал: "Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе".
В свою очередь, глава правительства заявил: "Поздравляю Ангелу Меркель и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше".
"Приветствую Ангелу Меркель и ее однопартийцев с победой на парламентских выборах в Германии. Видим в лице Ангелы Меркель лидера свободного и демократического мира, одного из крупнейших друзей и союзников Украины", - написал на своей странице в Фейсбук лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Уверен, что наше сотрудничество поможет восстановить мир и справедливость, остановит российскую агрессию и откроет новую историческую перспективу для Украины как полноправного члена Европейского Союза и НАТО", - отметил политик.
Напомним, в Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в Бундестаг. Лидирует с 32,5% блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС.
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А вообще, Украина - не Сирия, рашкостанцы сильно пожалеют, что полезли к нам. Недаром, потери ихтамнетов в Украине, засекретили но паРаше.
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Надо было меньше путину хихикать, да меньше займов у россии брать.
Которые потом Крымом отдавать.
Все видели, как она ющеру подмогнула.
Больше никому такого не надо.
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хватит уже ж2рокировок во власти
мы не израиль
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https://www.google.co.uk/search?q=deutsche+wahlen+2017&oq=deutsche+wahlen+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.6171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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А все просто,проходит время - валиш на кого то все тоннами и наказать некого ,ну как может Украина судить не гражданина ?
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