 Порошенко, Гройсман и Яценюк поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах

"Приветствую Ангелу Меркель и ее однопартийцев с победой на парламентских выборах в Германии.





Видим в лице Ангелы Меркель лидера свободного и демократического мира, одного из крупнейших друзей и союзников Украины", - написал на своей странице в Фейсбук лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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Уверен, что наше сотрудничество поможет восстановить мир и справедливость, остановит российскую агрессию и откроет новую историческую перспективу для Украины как полноправного члена Европейского Союза и НАТО", - отметил политик.