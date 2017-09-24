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 Политика Украины
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Все про:выборы (21857) Меркель (1483) Порошенко (13918) Гройсман (3437)

 Порошенко, Гройсман и Яценюк поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах

меркель

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой возглавляемого ею блока ХДС-ХСС на выборах в Бундестаг (парламент).

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства, в частности, написал: "Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе".

В свою очередь, глава правительства заявил: "Поздравляю Ангелу Меркель и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке

"Приветствую Ангелу Меркель и ее однопартийцев с победой на парламентских выборах в Германии. Видим в лице Ангелы Меркель лидера свободного и демократического мира, одного из крупнейших друзей и союзников Украины", - написал на своей странице в Фейсбук лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Уверен, что наше сотрудничество поможет восстановить мир и справедливость, остановит российскую агрессию и откроет новую историческую перспективу для Украины как полноправного члена Европейского Союза и НАТО", - отметил политик.

Также читайте: "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер

Напомним, в Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в Бундестаг. Лидирует с 32,5% блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС.
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Клинтон - фигня! )(уйло трыжды несудимого дважды поздравлял... ну, или дважды - трыжды...
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Это теперь всем нужно с )(уйлом дурью меряться? Солидный эталон.
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пришел Трамп и поднял цены на ягель и стекломой, , еще ввалил санкции, вата беснуется
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Опять впереди планеты всей. И опять рискуют сесть в лужу. И нас туда же затянуть...
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А кто в курсе, за кого на этих выборах топила рашистская вата?
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За Меркель, обещала не снимать полезные санкции
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Меркель козломордым обещала не поднимать цены на водку
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Во Франции Макрон...В Германии снова победила Меркель. Это значит,что ещё пять лет Запад будет следовать прежним курсом и подвижек к улучшению с Россией не будет. А руССким пенсионерам придётся затянуть пояса потуже
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Всем руССким надо затариваться вазелином на 5 лет вперед, и привыкать к ягелю.
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не раненько? ведь с трампом очень жидко обосрались, стратеги чиколадные
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А ваш путлер с бандюковичем для Украины лучше Меркель С победой. Анжела !!!!!
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Выборы в США, Германии, Франции прошли - пора заканчивать с казломордыми в Украине.
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Предложение не закончено, правильно так: "...сирийцы качественно кончают рюззке свиней".
А вообще, Украина - не Сирия, рашкостанцы сильно пожалеют, что полезли к нам. Недаром, потери ихтамнетов в Украине, засекретили но паРаше.
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Меркель прямо каждые 10 минут спрашивала: "Меня Гройсман уже поздравил ?"
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Меркель и вся Германия мечтают о таких руководителя как Гройссман и Рева. А немцы тощие, а это хорошо упитаные мужчины. Опять бы немцам пенсионных реформу провели и жили бы их пенсы на 50 евро в месяц.
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госпожа комсомолка із "штазі" фрау меркель-ребинтроп знову буде кришувати шаломова(путіна) і офшоренка......
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Меркель= очередная озабоченость . Хотя .. путин (=йух ) его знает ,все познается в сравнении.
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Ну Меркель победила это понятно баба толковая и газ с Лазаренко на милиарды не воровала как косатая. А вот ВОна не победит, и не пройдёт!
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Я, к примеру, говном брезгую, так и не вспоминаю о нем на каждой ветке. А вы сцыте, а может быть и серете!
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Юл сама перецрала себе всю карьеру.
Надо было меньше путину хихикать, да меньше займов у россии брать.
Которые потом Крымом отдавать.
Все видели, как она ющеру подмогнула.
Больше никому такого не надо.
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За воровку и брехуху голосовать западло. Это ваш выбор любители воровки бандитки кучминской отрыжки с 90х к тому же финансируемой с Кремля.
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де хто, иди на йух со своей юлей капительман
хватит уже ж2рокировок во власти

мы не израиль
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Блин, AfD пролезает с 13%, но коалиция сможет обойтись без SPD и это хорошо.

https://www.google.co.uk/search?q=deutsche+wahlen+2017&oq=deutsche+wahlen+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.6171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Плакаты Меркель классно были сделаны.... Мне понравились...
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Ультраправая партия не дасть покоя Меркель что не на руку Украине
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Кто дал указание Порошенко убрать Саакашвили из украинской политики и лишить гражданства... https://www.youtube.com/watch?v=DLcEWnsGMog
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Я сам бы порошенко удалил ,только за то , что он показухой занялся и всему миру показывал , что украинцы хуже грузинов.
А все просто,проходит время - валиш на кого то все тоннами и наказать некого ,ну как может Украина судить не гражданина ?
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Эта меркель уже 20 лет у руля германии, явно засиделась
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Гройсман и Яценюк поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах
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