 МИД подтвердил информацию об убийстве украинца в лагере для беженцев в Германии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в департаменте консульской службы МИД проинформировали: "По сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене, 24 сентября 2017 года найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (г. Эггенфельден) гражданин Украины. Криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства".
Генконсульство Украины в Мюнхене установило связь с родными погибшего.
Напомним, сегодня DW со ссылкой на полицию сообщило, что в общежитии для беженцев в Эггенфельдене (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец. Он проживал в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними возникла ссора, в результате которой украинец получил тяжелые травмы и скончался в общежитии.
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