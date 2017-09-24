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Все про:Германия (2980) конфликт (749) МИД (4309) убийство (5192)

 МИД подтвердил информацию об убийстве украинца в лагере для беженцев в Германии

германия

Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило информацию об убийстве гражданина Украины в лагере для беженцев в Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в департаменте консульской службы МИД проинформировали: "По сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене, 24 сентября 2017 года найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (г. Эггенфельден) гражданин Украины. Криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства".

Генконсульство Украины в Мюнхене установило связь с родными погибшего.

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Напомним, сегодня DW со ссылкой на полицию сообщило, что в общежитии для беженцев в Эггенфельдене (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец. Он проживал в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними возникла ссора, в результате которой украинец получил тяжелые травмы и скончался в общежитии.
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Причем я бы не стал обвинять казахстанца не зная подробностей конфликта.
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Хотя... Какие бы там взаимные обиды на бытовом уровне ни были - убивать человека...
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Можно на расовой почве так оскорбить, что мало кто удержится. Вот к примеру на Цензоре таких достаточно.
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потому, как тормоза у людей слабые, и тут на цензоре тоже.. потому давайте будем толерантны, чтоб не было насилия хотя бы тут..
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зато я работаю экспертом и тут на сайте бесплатно но нафиг мне это нужно?
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На цензоре этих тварей более чем достаточно.которые разбрасываются националистическими оскорбительными лозунгами,хорошо себе представляя.а может быть намеренно,к каким тяжелым последствиям это может привести!Цензор в этом плане самый "выдающийся" сайт!
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За тысячи километров от Родины найти смерть...Мда...
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все дуже просто - цей біженець-лугандон випив весь кумис казаха
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А що робив в таборі біженців громадянин Украни,від кого він так тікав,от що цікаво.Невже від нашої доброї влади?
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Він просто не дивився телевізор і тому не знав, що у нас працюють реформи, росте ВВП, і все покращується.)
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"Утром 23 сентября между ними возникла ссора, в результате которой украинец получил тяжелые травмы и скончался в общежитии.И" а чего его не отвезли в больницу сразу
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так общежитие же люди кругом, они там же так дрались не беззвучно наверное
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как обычно казахтанский урус путиноид . любит раисю матушку , Но любить расию уехал в Германию..Так принято у кацапчегов .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД подтвердил информацию об убийстве украинца в лагере для беженцев в Германии
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