 В бюджет на следующий год заложен рост ВВП на 3%, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы заложили в базе госбюджета, что на 3% будет расти экономика. Кстати, если мы примем ряд важных системных решений до конца года, мы сможем увеличить этот экономический рост, который ощутят люди", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что правительство вовремя внесло проект главного финансового документа страны на рассмотрение Верховной Рады, поэтому есть достаточно времени для его обсуждения. "На выходе этот документ должен стать максимально качественным", - уверен премьер-министр.
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...
люди ощутят, несомненно
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Не печатей прямую речь.
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Росте, як це дитя інцесту, що піариться, - в глибину.
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или брешет как всегда...
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ВВП Украины - 2185 !!!
Если Грузия не будет развиваться, сааусэм нэ будит! , то мы её лет через 25 догоним!
Когда закладывают в бюджет 3% рост - разгонять таких нужно сразу!
Кто-нибудь реально верит, что у нас такой ВВП!?
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