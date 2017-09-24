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 Политика Украины, Экономика
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 В бюджет на следующий год заложен рост ВВП на 3%, - Гройсман

гройсман

Правительство заложило в проект госбюджета-2018 рост ВВП на уровне 3%, но если в ближайшее время Рада примет необходимые законы, рост экономики может быть больше.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы заложили в базе госбюджета, что на 3% будет расти экономика. Кстати, если мы примем ряд важных системных решений до конца года, мы сможем увеличить этот экономический рост, который ощутят люди", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что правительство вовремя внесло проект главного финансового документа страны на рассмотрение Верховной Рады, поэтому есть достаточно времени для его обсуждения. "На выходе этот документ должен стать максимально качественным", - уверен премьер-министр.


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Кто так хозяину благодарность выражает, порохобот?
В бюджет на следующий год заложен рост ВВП на 3%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2061
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интересно, сколько из этих 3% даст рост курса доллара на 11%...
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А инфляция? А рост тарифов? Да только заложенные Продавцом труселей подорожание ЖД перевозок на 22% может обеспечить "рост" ВВП на 3%
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Ниче, вот он начнет продавать сигареты по 90 грв пачка, экономика как попрет, как попрет за счет курильщиков! А куда ей деваться? Додики сказали - расти. Порохоботы верят, может, и им что обломится
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Та шо ш за ежедневный бенефис этой особи! Он же уже поздравил сегодня машиностроителей! Казалось бы- хватит. Так нет... он- работает.
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Цензор, ну нельзя же так глумиться над несчасным МАУшником.
Не печатей прямую речь.
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Якщо 3% росту та з урахуванням 9% інфляції, то зрозуміло, що "зростання" буде - (мінус) 6%.
Росте, як це дитя інцесту, що піариться, - в глибину.
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ВВП Грузии - 3853 на нос. У Грузии!!! Два завода и мандарины!!!
ВВП Украины - 2185 !!!
Если Грузия не будет развиваться, сааусэм нэ будит! , то мы её лет через 25 догоним!
Когда закладывают в бюджет 3% рост - разгонять таких нужно сразу!

Кто-нибудь реально верит, что у нас такой ВВП!?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджет на следующий год заложен рост ВВП на 3%, - Гройсман
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