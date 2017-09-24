 "Укрзализныця" и бизнес найдут взаимопонимание по повышению тарифов на перевозки, и это будет не 22%, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня тарифы на ж/д грузоперевозки не отвечают экономической обоснованности и тут необходимо найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение. Я знаю, что и бизнес к этому готов и" Укрзализныця" к этому готова, поэтому, я не уверен, что это будет 22%, я думаю, что это будет меньше, но в том, что они найдут взаимопонимание - я уверен", - сказал премьер в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.
Гройсман отметил, что с одной стороны, сейчас необходимо стимулировать экспорт, а с другой - ПАО "Укрзализныця" должна найти ресурс для обновления своего состава, поэтому тарифы должны дать такой ресурс и в то же время быть приемлимыми для бизнеса.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.
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договариваються они между собой
как вывести в 0 жд
тоесть все спистить
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- Горе-то какое!
- Так он ещё не ушёл.
- Горе-то какое - сам ведь ни за что не уйдет!
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и Петр Алексеевич тоже!
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