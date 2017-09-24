EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Экономика
  317  11
Все про:перевозки (222) тарифы (1507) Укрзализныця (1230) Гройсман (3436)

 "Укрзализныця" и бизнес найдут взаимопонимание по повышению тарифов на перевозки, и это будет не 22%, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за определение тарифов на железнодорожные перевозки путем диалога между бизнесом и "Укрзализныцей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня тарифы на ж/д грузоперевозки не отвечают экономической обоснованности и тут необходимо найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение. Я знаю, что и бизнес к этому готов и" Укрзализныця" к этому готова, поэтому, я не уверен, что это будет 22%, я думаю, что это будет меньше, но в том, что они найдут взаимопонимание - я уверен", - сказал премьер в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - Гройсман

Гройсман отметил, что с одной стороны, сейчас необходимо стимулировать экспорт, а с другой - ПАО "Укрзализныця" должна найти ресурс для обновления своего состава, поэтому тарифы должны дать такой ресурс и в то же время быть приемлимыми для бизнеса.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Также читайте: Индексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация. ДОКУМЕНТ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Гнося с народом взаимопонимания не хочет поискать? Или холопы все молча стерпят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты разносторонний человек я вижу , но вот с кастрюлями перебор . Или ты из секті макаронного монстра , на рАиси она очень популярна
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бизнес в Укрзализнице это олигархи,которые и договариваются за тарифы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
загадоч?ный жыдовский прихвостень
договариваються они между собой
как вывести в 0 жд
тоесть все спистить
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Гройсман пригрозил, что в случае непринятия пенсионной реформы он готов уйти в отставку.
- Горе-то какое!
- Так он ещё не ушёл.
- Горе-то какое - сам ведь ни за что не уйдет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, всё правильно. Сначала заявить о повышении почти на четверть... А потом- поняв, что беспредел явный, чуток ослабить удавку. Это народ проходить раза три в год, при повышении тарифов. Ничего нового, ребе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивительно, что государственным предприятием руководит какой то бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" и бизнес найдут взаимопонимание по повышению тарифов на перевозки, и это будет не 22%, - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти