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Все про:Закарпатье (1501) лес (434) Москаль (1883) ураган (256) буря (24)

 Ураган на Закарпатье повалил лес на 1048 га, нанеся убытков на 76 млн грн, - Москаль

выборы москаль донбасс

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного буреломом 16-17 сентября лесным хозяйствам Раховского и Тячевского районов Закарпатской области, составляет 76 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль.

"Всего повалено деревьев на общей площади 1048 гектаров, принадлежащей четырем гослесхозам (из них на 300 га - сплошной лесоповал)", - информирует он. "Кроме лесхозов, пострадал и Карпатский биосферный заповедник, где повалены деревья на площади 120 гектаров. Сумма убытков здесь подсчитывается", - добавил чиновник.

"Таких убытков, как стихийное бедствие, лесу не могут нанести ни кражи дров, ни браконьерские вырубки", - подчеркнул Москаль.

По его информации, ураган нанес ущерб также частному сектору, объектам инфраструктуры и социальной сфере Раховского и Тячевского районов. Повреждены кровли на 279 частных домах, 175 подсобных помещениях, 14 школах, 6 детских садах, оборваны линии электропередач на 13 участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши домов

Напомним, согласно нормативно-правовым актам, если общая сумма ущерба от природного бедствия превышает 48 млн грн, последствия непогоды должны быть признаны чрезвычайной ситуацией регионального уровня, что дает основания обращаться в Кабинет Министров для получения компенсации из резервного фонда госбюджета.
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На общей площади 1048 гектаров - а почему сразу не на всей Закарпатской области. Они там вообще уже что ли грибов объелись.
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Скорей всего на этот ураган спишут то что выпиляно и вывезено за последние 5 лет.
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ураган был настолько сильный, что не просто повалил 120га леса,а погрузил его на вагоны и вывез к границе Европы
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Ошибочка то для общественности а ..москали.. уже все прикинули
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и перенес туда без оформления таможенных деклараций)))
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Що за бензопила ;Ураган;?- ;Дружбу; знаю, ;Тайгу;, ;Штіля; знаю, ;Хугсварна;...
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Страшна людина. Ліс пиляє, одночасно в Канаді, в під'їзні умудряється кожному нацюняти...
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сам дивуюсь ...як так можна ..."мастерствонепропьешь"
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а головне "ураган" зумів це зробити ще задовго до того як було заявлено про це "стихійне" лихо ...
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Не ребят. валило знатно, врать не буду.

но вот на счет убытков... как минимум десяток лямов сэкономили на вальщиках, тех что с бензопилами..... подберут пообрезают, и гей на пилорамы в "черную"....а ну из бюджета еще что-то капнет...
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менее месяца-двух ходили слухи, что хотят строить аналог Буковеля. Буря была страшная, ждем еще 1, но уже с Венгрии, а не Румынии. на 80% верю, что буря.
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Да - ураган страшная сила , это еще не посчитали сколько он "нового " асфальта выдул и сколько янтаря и сигарет в Польше преземлилось
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Видел такой поваленный лес от урагана, деревья сломаны в стволе на высоте метров, вероятно шла волна, как в домино!
Но убытка как-то не было, деревья полежали, подсохли, приехала техника, все подрезали, уложили на грузовики и забрали! А тут убыток рисуют в 76 лямов, ай молодцы!
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та ладно Москаль не прибедняйся, лес продадите , половину в карман половину на восстановление...
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что дает основания обращаться в Кабинет Министров для получения компенсации из резервного фонда госбюджета.
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Був свідком зачистки лісу після урагану на Закарпатті. Брали все крім бурелому. Його так і лишили догнивати.
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Леса кругляка продано на 76 млн. -- спишем на ураган.
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какой удачный ураган!
просто слов нет.
теперь весь этот бурелом по цене... якобы мусора переправят за кордон...
более того и на устранение последствий бури еще и деньги из бюджета получат...
ой, какой удачный ураган...
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да не в кругляке дело, кругляк вопрос второстепенный. на первом месте площадь под строительство новой турбазы. такое мнение местных, утверждать не буду.
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таки да! согласен!!!
я и говорю - ой, какой удачный ураган!
ко всем тем мелочам 9приятным) - еще и место под застройку...
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Шанс наданий природою буде використано на 1048%. Навіть не сумнівайтесь. Ким?
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А почему не 1047 или 1049???
Хитрая арифметика?
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всьо уже украдєно до нас (с)
лиса мусорська с.ука підбішувати починає! вже кілька тижнів як на нарах повинна чалитися після колаборантського вереску про мовний закон...
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От же звиздит тварь яйцеголовая,Раховский и Тячевский районы находятся на разных краях области с Карпатским биосферным заповедником,туда вообще этот ураган не дошёл,да и нет у нас сплошного поваленного леса,а вся правда в том,что Москаль с каждого дерева проданного за кордон получает 20% на карман,а тут такой джек пот,и с бюджета можна капусты срубить,и на продаже древесины не хило подняться
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І так гарненько деревця поспиляв,у вагони поскладав...
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теперь спокойно можно вырубить 1048га леса,продав его списав на ураган
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А в чем разница ??? Разница в том что на западе с доходов воруют а у нас с убытков
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУраган на Закарпатье повалил лес на 1048 га, нанеся убытков на 76 млн грн, - Москаль
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