 Ураган на Закарпатье повалил лес на 1048 га, нанеся убытков на 76 млн грн, - Москаль

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль.
"Всего повалено деревьев на общей площади 1048 гектаров, принадлежащей четырем гослесхозам (из них на 300 га - сплошной лесоповал)", - информирует он. "Кроме лесхозов, пострадал и Карпатский биосферный заповедник, где повалены деревья на площади 120 гектаров. Сумма убытков здесь подсчитывается", - добавил чиновник.
"Таких убытков, как стихийное бедствие, лесу не могут нанести ни кражи дров, ни браконьерские вырубки", - подчеркнул Москаль.
По его информации, ураган нанес ущерб также частному сектору, объектам инфраструктуры и социальной сфере Раховского и Тячевского районов. Повреждены кровли на 279 частных домах, 175 подсобных помещениях, 14 школах, 6 детских садах, оборваны линии электропередач на 13 участках.
Напомним, согласно нормативно-правовым актам, если общая сумма ущерба от природного бедствия превышает 48 млн грн, последствия непогоды должны быть признаны чрезвычайной ситуацией регионального уровня, что дает основания обращаться в Кабинет Министров для получения компенсации из резервного фонда госбюджета.
2348 41
Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован(145)
Суд отменил решение Мукачевского горсовета о переименовании одной из улиц в тупик Москаля(15)
Из-за жары на Закарпатье сократили рабочий день на час(10)
Горсовет Мукачево переименовал часть улицы в "тупик Москаля". ВИДЕО(95)
Ученые заявили об окончании магнитных бурь, вызванных вспышками на солнце. ФОТО(0)
На Закарпатье демобилизованный участник АТО бросил в кафе боевую гранату. Тяжело ранен местный житель, - Москаль(20)
"Главы РГА будут уволены сразу после того, как Балога предоставит доказательства их двойного гражданства", - Москаль(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но вот на счет убытков... как минимум десяток лямов сэкономили на вальщиках, тех что с бензопилами..... подберут пообрезают, и гей на пилорамы в "черную"....а ну из бюджета еще что-то капнет...
Ответить
Ответить
Ответить
Но убытка как-то не было, деревья полежали, подсохли, приехала техника, все подрезали, уложили на грузовики и забрали! А тут убыток рисуют в 76 лямов, ай молодцы!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
просто слов нет.
теперь весь этот бурелом по цене... якобы мусора переправят за кордон...
более того и на устранение последствий бури еще и деньги из бюджета получат...
ой, какой удачный ураган...
Ответить
Ответить
я и говорю - ой, какой удачный ураган!
ко всем тем мелочам 9приятным) - еще и место под застройку...
Ответить
Ответить
Хитрая арифметика?
Ответить
лиса мусорська с.ука підбішувати починає! вже кілька тижнів як на нарах повинна чалитися після колаборантського вереску про мовний закон...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить