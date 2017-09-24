 Русофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ".
"Русофобы из числа тех, кто буквально сорвался в связи с победой президента США Дональда Трампа, пытаются загнать в угол нынешнюю администрацию. Демократы здесь играют главную роль, потому что до сих пор они объясняют поражение кандидата Хиллари Клинтон тем, что Россия вмешалась в выборы. Я видел выдержки из книги Клинтон (полностью не читал ее), и там тоже есть указания на Россию и президента России Владимира Путина, предотвративших-де ее победу, что он якобы с самого начала ее не любил. Не знаю, расстроенную женщину можно понять", - сказал чиновник.
"Кроме того, республиканцы в значительной степени (по крайней мере, по некоторым вопросам) активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что был избран несистемный человек, нашедший путь к сердцам избирателей. Так получилось, что на праймериз Республиканской партии США именно он занял первое место. Наверное, системным бюрократам Республиканской партии США хотелось бы иметь кого-то "своего", кого-то более подчиненного общественному мнению партии", - добавил глава МИД РФ.
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- В России.
- Как я здесь оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно?
- Налейте ему еще водки.
- В нем проснулся русофоб. ))
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Навальный проект крембля, который проект США, которые проект жид*масонов, которые проект рептилойдов, которые...Дальше, пока, не раскопал.
Дальше копать не надо, а то кирка может случайно упасть на спину...
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До коня не доходить,що демократичні цінності та цінності кацапів-речі не сумісні.
і запам"ятай-русофобія безмежна!
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Но ничего подобного не происходит. Публика вгрызается в свою зону комфорта и напрочь отметает как наш посыл, так и тот комплекс гигантских событий, который происходит на наших глазах, и начинают с пеной у рта сражаться за своего кумира или кумиршу. Просто до выпадения сознания из пятой точки сражаются. А ведь в пылу этого сражения такая публика демонстрирует свой выключенный мозг. Что можно говорить о человеке, который просто не может порадоваться открывшимся возможностям для Украины, в области обороны или другими словами - в области противостояния российской агрессии. Ведь по факту, мы впервые увидели работоспособный механизм освобождения своих территорий не мытьем, так катаньем! Всей публике, которая так обиделась на наш смачный пинок, который мы выписали с огромным чувством удовлетворения, следует не на нас кидаться, кстати - вместе с россиянами, а обратить внимание на себя. С каких пор вид вашего кумира стал важнее того, что происходит с Украиной? Если и такой вопрос уже не проходит, то это - не наш читатель, ибо наш читатель - думающий человек.
Такое положение вещей говорит о том, что наша публика легко поддается технологиям смещения точки внимания. Сейчас это видно особенно четко. Причем, это внимание уже легко смещается не только на равнозначные по масштабу события, но и на совершенно мелкие и даже вонючие, позорные вещи. И это происходит в то время, как после переговоров президента с премьер-министром Канады Трюдо, последний заявил о грядущей полной отмене ограничений в поставке вооружений Украине. Оказывается, такие негласные ограничения таки были и, похоже, мы прямо сейчас эту линию пересекаем. Тут - масса интересных моментов, которые можно и нужно обсуждать, ибо сильная армия - сильная и свободная Украина. А теперь каждый и тех, кто брызгал слюной на наши пинки, пускай потратит 15 минут времени и перечитает свои сообщения нам и не только нам, за последние 5-6 дней. О чем они были? Какие проблемы для вас были самыми важными? Ответы на какие вопросы вас интересовали? Если у вас хватит духу проделать такой эксперимент, выделите одну главную тему, которая вызвала у вас наибольший интерес. А если этого духу хватит еще немного, то можно сопоставить вашу проблему с тем, что мы описали выше и задать себе последний вопрос: почему?
Ну и вишенка на торт. В пылу борьбы за возвеличивания своего кумира, публика проще всего использует известную тактику накидывания на вентилятор. Тут важно иметь хлесткие выражения, короткие штампы, клички и прочее. Но ведь все это - классический набор средств ведения психологической и информационной борьбы. Кто-то проводил специальное исследование о том, откуда взялись те или иные выражения, которыми сейчас пользуются наши соотечественники для риторики с оппонентом. Так вот, большая часть этих словечек и выражений впервые была использована представителями противника. В частности, это касается самого знаменитого штампа, который безоглядно юзает наша публика, принадлежащий такому себе говоруну Андрею Илларионову, беглому путинскому холую.http://defence-line.org/2017/09/vyxodya-iz-zony-komforta-chast-4/
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Иначе бы мы с с этими кацапскими ублюдками остались один на один.
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- Байкер Залдостанов
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А как они их боятся ,если ни разу не видели?
Ну разве что в кино.
А "американофобы" есть?
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Кацапам спасибо. И приношу извинения. Немного разволновался.
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Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
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Бедная лошадь... Свои познания в американской политике он черпает из разговорок в куриле МИДа ?
Да республиканцы по части антирусизма любому демократу фору дадут
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Может пришла пора его усыплять? А то многия знания - многия печали.... Один *уй выезд на нем непрезентабельный.... невыездной он какой-то....
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Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
18 мин · Odessa Oblast, Dachnoye ·
Свежий российский анекдот!
На вопрос: "Кто станет президентом в 2018" мнения россиян разделились: 86% ответили, что Путин, а 14% - что Ху…ло.
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по официальным данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в России регулярно употребляет наркотики (включая сильнодействующие) до 4% от всего населения РФ, хотя бы раз в жизни их пробовали 11% россиян. При этом около 140 тысяч наркозависимых - несовершеннолетние, из них 8 тысяч детей до 14 лет. По потреблению тяжёлых наркотиков Россия занимает одно из первых мест в мире, потребляя, в частности, 75-80 тонн афганского героина. Ежегодно только от передозировки наркотиков в стране погибает до 100 тысяч человек. Ежедневно от употребления наркотиков погибает 80 человек, и более 250 становятся наркозависимыми. Напомню, что это только официальная статистика. По результатам эпидемиологических исследований ООН, реальное число потребителей наркотических веществ, включая "скрытых" наркоманов, может втрое превышать официальные цифры (П.П. Огурцов, H.В. Мазурчик. "Лечение хронического гепатита С у лиц с наркотической зависимостью"
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