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Все про:Лавров (1501) Россия (72392) США (13479) Трамп (1397)

 Русофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров

лавров

Представители Демократической партии США навязывают нынешнему руководству страны антироссийскую политику и риторику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ".

"Русофобы из числа тех, кто буквально сорвался в связи с победой президента США Дональда Трампа, пытаются загнать в угол нынешнюю администрацию. Демократы здесь играют главную роль, потому что до сих пор они объясняют поражение кандидата Хиллари Клинтон тем, что Россия вмешалась в выборы. Я видел выдержки из книги Клинтон (полностью не читал ее), и там тоже есть указания на Россию и президента России Владимира Путина, предотвративших-де ее победу, что он якобы с самого начала ее не любил. Не знаю, расстроенную женщину можно понять", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова

"Кроме того, республиканцы в значительной степени (по крайней мере, по некоторым вопросам) активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что был избран несистемный человек, нашедший путь к сердцам избирателей. Так получилось, что на праймериз Республиканской партии США именно он занял первое место. Наверное, системным бюрократам Республиканской партии США хотелось бы иметь кого-то "своего", кого-то более подчиненного общественному мнению партии", - добавил глава МИД РФ.
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Я вообще то я не понимаю, с чего это кто то должен любить или ненавидеть парашу?что она из себя представляет? Если бы хуйло сидело тихо и не высовывалось из своей помойки, то никому бы и в голову не пришлось ненавидеть Намибию или парашу. Или Узбекистан! Чего то Намибия не напоминает каждый день, что Ее не замечают.чехия живет спокойно. Ну одна параша чего то с претензией . Страна дураков , бля.
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- Где я?
- В России.
- Как я здесь оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно?
- Налейте ему еще водки.
- В нем проснулся русофоб. ))
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Россиянам не обидно жить в говне. Им обидно, когда им об этом говорит какой-то поляк или чех, который из этого говна выбрался.
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Навальный проект крембля, который проект США, которые проект жид*масонов, которые проект рептилойдов, которые...Дальше, пока, не раскопал.

Дальше копать не надо, а то кирка может случайно упасть на спину...
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Странный знак пешеходного перехода для пидерации .
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Пачку печива "Вівсяне" виробництва фірми "Roshen"
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Овса нет! Весь овьос отправлен в северную корею! Ну ,шоб не на голодный жеж желудок ядрьону бонбу лепить!
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Представители Демократической партии США навязывают нынешнему руководству страны антироссийскую политику и риторику.

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До коня не доходить,що демократичні цінності та цінності кацапів-речі не сумісні.
і запам"ятай-русофобія безмежна!
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если человек дожил до 30 лет и не стал русофобом, это больной человек
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это точно не человек , в лучшем случае зомби ...
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Но с политиками - понятно. Здесь мы их не трогаем и даже имен их называть не станем. Речь о тех, кто включил их в зону собственного комфорта, сотворил себе кумира из него или нее и отсекает все, что могло бы разрушить этот светлый образ, который так близок к сердцу. И тут мы закатываем штанину и даем волшебный пендаль под зад! Мол, в чем дело? Ведь все так ярко рассказывают, как они болеют за Украину, так спросите своих лидеров о том, как они прокомментируют происходящее, или еще лучше - спросите, почему от них нет никаких комментариев по самому фундаментальному, для Украины, вопросу.
Но ничего подобного не происходит. Публика вгрызается в свою зону комфорта и напрочь отметает как наш посыл, так и тот комплекс гигантских событий, который происходит на наших глазах, и начинают с пеной у рта сражаться за своего кумира или кумиршу. Просто до выпадения сознания из пятой точки сражаются. А ведь в пылу этого сражения такая публика демонстрирует свой выключенный мозг. Что можно говорить о человеке, который просто не может порадоваться открывшимся возможностям для Украины, в области обороны или другими словами - в области противостояния российской агрессии. Ведь по факту, мы впервые увидели работоспособный механизм освобождения своих территорий не мытьем, так катаньем! Всей публике, которая так обиделась на наш смачный пинок, который мы выписали с огромным чувством удовлетворения, следует не на нас кидаться, кстати - вместе с россиянами, а обратить внимание на себя. С каких пор вид вашего кумира стал важнее того, что происходит с Украиной? Если и такой вопрос уже не проходит, то это - не наш читатель, ибо наш читатель - думающий человек.
Такое положение вещей говорит о том, что наша публика легко поддается технологиям смещения точки внимания. Сейчас это видно особенно четко. Причем, это внимание уже легко смещается не только на равнозначные по масштабу события, но и на совершенно мелкие и даже вонючие, позорные вещи. И это происходит в то время, как после переговоров президента с премьер-министром Канады Трюдо, последний заявил о грядущей полной отмене ограничений в поставке вооружений Украине. Оказывается, такие негласные ограничения таки были и, похоже, мы прямо сейчас эту линию пересекаем. Тут - масса интересных моментов, которые можно и нужно обсуждать, ибо сильная армия - сильная и свободная Украина. А теперь каждый и тех, кто брызгал слюной на наши пинки, пускай потратит 15 минут времени и перечитает свои сообщения нам и не только нам, за последние 5-6 дней. О чем они были? Какие проблемы для вас были самыми важными? Ответы на какие вопросы вас интересовали? Если у вас хватит духу проделать такой эксперимент, выделите одну главную тему, которая вызвала у вас наибольший интерес. А если этого духу хватит еще немного, то можно сопоставить вашу проблему с тем, что мы описали выше и задать себе последний вопрос: почему?
Ну и вишенка на торт. В пылу борьбы за возвеличивания своего кумира, публика проще всего использует известную тактику накидывания на вентилятор. Тут важно иметь хлесткие выражения, короткие штампы, клички и прочее. Но ведь все это - классический набор средств ведения психологической и информационной борьбы. Кто-то проводил специальное исследование о том, откуда взялись те или иные выражения, которыми сейчас пользуются наши соотечественники для риторики с оппонентом. Так вот, большая часть этих словечек и выражений впервые была использована представителями противника. В частности, это касается самого знаменитого штампа, который безоглядно юзает наша публика, принадлежащий такому себе говоруну Андрею Илларионову, беглому путинскому холую.http://defence-line.org/2017/09/vyxodya-iz-zony-komforta-chast-4/
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Правильно делают.Вы сами не живё1те и другим не даёте.
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Лаврухе подсунули русофобский овёс, вот и несёт всякую хрень
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Им в лоб говорят - санкции за ваш беспредел устроенный в послевоенном мире. Хоть сцы в глаза! " - Не, бля, это у вас русофобия!"
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Неее чувачок !За эти русофобские движухи фюрера Хуйла своего благодари !От хто окажется по концовке был пиндосским агентом в Кремле )
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а он не задавался вопросом что если не срать на другие страны, аннексировать территории, ссать на свои обязательства то и русофобии именьшится
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В штатах уже не так русофобы как больше биндерофцы...
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на выборах в 21 штате США-рашист засунул свой нос....воняет рашистом на весь мир...
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Какая всё-таки забавная особь! Лошадь, а разговаривает!
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Тот кто затевает эту русофобию.Вот.русофобию затевает,вот это вот,с этой русофобипй я вам скажу...........Залдостанов хирург еще предупреждал
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Да ну - это обыкновенный конь в пальто - легендарный конь , а Лавров ну что Лавров просто КОНЬ
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Ура! Американским русофобам!
Иначе бы мы с с этими кацапскими ублюдками остались один на один.
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Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот эта, затевают всё вот это, я эт, этим людям я адресовываю. Доиграетесь! Вот с этой русофобией, которую вы ззз, которую вы затеваете
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"С#ки, сил уже нет", - добавил Лавров и сунул руку в колготки, чтобы почесать надавленные русофобами иички.
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Згадалось: Мужчина, вы страдаете руссофобией? - Почему страдаю, я ею наслаждаюсь...
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Во время этого великого мотопробега где мы только не были! В Варшаве не были, в Киеве не были, в Берлине не были... Но мы и на этом не остановимся! В планах у нас кругосветное путешествие вокруг Кремля!
- Байкер Залдостанов
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а лошадь знает сколько в кацапии американофобов ? или звери фобами быть не могут ?
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звери они там или, просто животные, минам всё равно
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В США есть "русофобы?"
А как они их боятся ,если ни разу не видели?
Ну разве что в кино.
А "американофобы" есть?
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Боже!!! Как же я люблю американских русофобов!!!! И как же я жил пять лет назад, когда не знал о их существовании??! Как примитивна и жалка была моя жизнь!

Кацапам спасибо. И приношу извинения. Немного разволновался.
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****простите! повтор повторов!!! но как слышу "русофоб" и еще и от лошади...***

Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
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А некоторые не только УКРОП несут )) к примеру в Луганске..

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Чем больше НЕНАВИСТИ выливаете на МИР, тем больше МИР - ПРОТИВ ВАС!!!!
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Конь хоть и пожилой но до сих пор не знает какие слова и где употреблять. Фобия - это боязнь. А РФ не боятся, ею брезгуют. Поэтому правильно говорить "русобрезгы"
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русофобия - моральная чистоплотность. каждый уважающий себя человек обязан мыть руки после туалета и быть русофобом...
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Представители Демократической партии США навязывают нынешнему руководству страны антироссийскую политику и риторику. Источник: https://censor.net.ua/n456643

Бедная лошадь... Свои познания в американской политике он черпает из разговорок в куриле МИДа ?

Да республиканцы по части антирусизма любому демократу фору дадут
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Если санкции приносят пользу , то люди наложившие эти санкции руссолюбы.
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Дайте грустной лошади мешок конопли,она судя по новостям у нас знатно уродила,...будет весёлая лошадь
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лошадь ты ошибаешься рссофобы не только в США они повсюду, руссофоб это мировой тренд
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Это не русофобия -просто у раши такой ментелетет что ее по ее негативному и агресивному поведению поведению сразу опознают но такое свое поведение кремлевские рашисты списываю на русофобию то я им советую стать людьми и тогда к ним потянуться люди и не будет русофобии как они говорят но это физически не возможно так само как с мавпы сделать человека а вот наоборот можна и поведение рашистов этому потверждение.
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как жеж душевно... Надо еще пару лет потерпеть без Крыма. Один хер там уже солончаки. А вернутся туда только трудолюбивые татары на свою землю с днепровской водой. Когда вся эта пи*дота сбежит и вымрет.
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Сожрут Лошадь,хотя только этим, вряд ли этот Цирк закончится.
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- Уж мы их давили-давили, давили-давили, давили-давили!Русофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров - Цензор.НЕТ 9616
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Во довели лавролошадь, мордяка от злости чуть не треснет. Слава амерканским русофобам!!!🙂🙂🙂
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Лавруха, - інфаркт з інсультом вже спішать до тебе ! )))
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Капнул кто-нибудь ему в глаз никотином - можно проверить миф что капля никотина ~ убивает лошадь.
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Мне один знакомый сказал , что никотин можно даже в плитках выпускать . То есть биту сделать не проблема ,может его сразу алюминевой *бнуть , а то пока дождется никотиновой - и само здохнит
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лошадь сделал свой выбор.судить его будут.только вот ведь как получается...дочка его тоже русофобка штатовская
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Надеюсь в росийском стойле иностранных дел мягкие стены, и главкентавр не повредит себе копыта в очередном истерическом припадке? и вы там это, денник закрывайте тщательнЕй, и на ночь ворота конюшни бревнами подпирайте, а то разыгрался старый савраска не на шутку!
Может пришла пора его усыплять? А то многия знания - многия печали.... Один *уй выезд на нем непрезентабельный.... невыездной он какой-то....
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Поясніть цьому лавріку шо фобія то страх іншіми словами. В Амеріці немає русофобів бо русо викликає тільки мерзоту як та свиня що валяєця у грязюці та їсть свої ж кавтяхи!!! Неякого страху кацап не викликає!!! Тим більш у Америці. Яке кумедне старе йолопне.
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Поясніть цьому лавріку шо фобія то страх іншіми словами. В Амеріці немає русофобів бо русо викликає тільки мерзоту як та свиня що валяєця у грязюці та їсть свої ж кавтяхи!!! Неякого страху кацап не викликає!!! Тим більш у Америці. Яке кумедне старе йолопне.
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Після оприлюднення інформації Цукербергом кобила напевно видасть новий гвалт , який буде ще одіозніший "- та коли я вже на--й здохну!"
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Как проклятый Госдеп США 17 лет не давал России встать с колен: #РоссияСтранаFakeРусофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров - Цензор.НЕТ 3614
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ну а шо ? в точку=))

Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
18 мин · Odessa Oblast, Dachnoye ·

Свежий российский анекдот!
На вопрос: "Кто станет президентом в 2018" мнения россиян разделились: 86% ответили, что Путин, а 14% - что Ху…ло.
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У кремлевских рашистов всегда происходит подмена понятий-если со стороны раши происходит по отношению к другим какая то гадость и рашистам об этом указывают то они это называют русофобией -рашиста можно и не знать но по гадости которую он делает сразу можна рашиста опознать то я спрашиваю где здесь русофобия -это просто потверждение того это сделал только рашист и не кто другой -это всеравно как в графической экспертизе и не кто не давит в этом вопросе на АП Трампа -просто Трампу облегчают работу чтобы нечего не пропустил со стороны кремлевских рашистов.
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Ему таки удалось уничтожить 5 тысяч больниц в РФ, и сократить их общее число по стране вдвое. Будь ты проклят, Госдеп США!Русофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров - Цензор.НЕТ 1565
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Слушай, Лошадь, ну читай ты тырнет в конце то концов, заебал ты уже своими высерами Лицемерная дура. Дочке привет, скоро прилетит от папы
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Главное - шо там у хохлов , а остальное все......

по официальным данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в России регулярно употребляет наркотики (включая сильнодействующие) до 4% от всего населения РФ, хотя бы раз в жизни их пробовали 11% россиян. При этом около 140 тысяч наркозависимых - несовершеннолетние, из них 8 тысяч детей до 14 лет. По потреблению тяжёлых наркотиков Россия занимает одно из первых мест в мире, потребляя, в частности, 75-80 тонн афганского героина. Ежегодно только от передозировки наркотиков в стране погибает до 100 тысяч человек. Ежедневно от употребления наркотиков погибает 80 человек, и более 250 становятся наркозависимыми. Напомню, что это только официальная статистика. По результатам эпидемиологических исследований ООН, реальное число потребителей наркотических веществ, включая "скрытых" наркоманов, может втрое превышать официальные цифры (П.П. Огурцов, H.В. Мазурчик. "Лечение хронического гепатита С у лиц с наркотической зависимостью"
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Тому хто зможе пояснити пацакам чому всі адекватні люди "рюсофоби" дадуть Нобелівську премію за видатні досягнення в психіатрії, а коню дайте нарешті нормального вівсу без домішок конопель.
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Да , да животное именно Демократы там играют главную роль. Запомни это. Это те люди которые заставят тебя увидеть твой же поганый конец.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРусофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров
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