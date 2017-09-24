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Все про:выборы (21855) Германия (2978) экзитпол (144) Бундестаг (76)

 Предварительные результаты выборов в Бундестаг: побеждает партия Меркель

германия

В Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в Бундестаг (парламент).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в выборах участвовали 42 партии.

По первым результатам экзит-полов, лидирует с 32,5% блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС. Второй результат - 20% - у социал-демократов.

Впервые попала в Бундестаг правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", набравшая 13,5%. Свободная демократическая партия имеет 10,5%, Партия зеленых - 9,5%, Левая партия - 9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке

Таким образом, в новом парламенте ФРГ будет на две партии больше, чем в предыдущем.
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Анатолий Зиба - победил Ближний Восток.... Я думаю Германия еще сможет принять 6 - 7 млн беженцев...
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Такая политика Германии и Европы - чрезычайно мудрая и крайне дальновидная: это будущая война цивилизаций, выигранная демократией сегодня. Да - уже есть жертвы... Но их будет меньше в будущем, меньше на миллионы.
Недальновидным этого не понять.
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это в том случае если все эти мигранты будут интегрироватся в общество а иначе это бомба замедленного действия
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Проект Путина - Алтернатива для Германии пролетает !
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Да нет, для них перевалить через барьер - это успех. У пуйла сегодня бухать за успех будут. Миллионы от расийских учителей и врачей не зря потрачены. Поговаривают, он в этом году им 100 лимонов отстегнул на кампанию в Бундестаг.
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Да, но поговаривают, что ни одна партия с ними в коалицию вступать брезгует..
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А у них задача - откусывать от СПД. У них с ними - один лохотрат. Они все по типу наших КПУ/СПУ
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А теперь шо??? А как при Адольфе, в 1932-м. Абсолютного большинства у партии Меркель- нет. Им нужна коалиция... С кем??? Если подцепят Свободную демократическая партию, которая имеет имеет 10,5% ну и ещё какую-нибудь мелочь- то всё у них в порядке. А противников- не вижу никаких шансов.
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Не будет Меркель ни с АФД, ни с Фрайерами...
Со старыми социалистами опять объединится...
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Меркель- это даже хорошо 😉
А вот "Альтернатива для Германии " - это жуть . Вот, кто будет на стороне .уйла .
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Фигня. Эти демоны ни с кем в коалицию- не войдут. Будут себе попукивать там... заявы громкие делать... Нормально.
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Но бздёж от них теперь будет на каждом углу, готовимся...
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Коцабы, дайте шампанского своему Жирику: ваша внаразеюжка апять всех пабедила... Бггг
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Мдя, лишнехромосомные, и тут пролёт...)
Шо ж такое?
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Это было предсказуемо , ну и нехай будет так ибо могло быть и хуже
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Эх,где моя бутылка пива!!!! Найду баян!!!дойчен зольдатен унтер официрен,.. Нихт капитулирен....
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унд официрен если быть точнее. На крысме сегодня:
1. Сотрудники Следственного комитета оккупантов начали проводить в школах Севастополя "профилактические беседы об экстремизме". Таким образом твари выявляют проукраинские настроения среди детей и их родителей, а также прививают к себе лояльность со стороны украинских детей в оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911940319217889285 (фото и ссылка).
2. По случаю празднования "Дня государственного герба и флага Крыма" в Симферополе сегодня детей учили обращаться с оружием. Все шабаши оккупантов проходят по одному сценарию https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911960543270973441 (фото).
3. Жителей Симферополя уже раздражают военные вертолёты оккупанта, которые летают низко над домами https://twitter.com/KrimRt/status/911964071561502721 (скрин).
4. "Информационно-аналитическая система составила рейтинг регионов россии по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». По итогам августа самыми счастливыми стали Москва, Санкт-Петербург и Крым". Крымчане комментируют своё счастье: "В Москву и Питер я поверю, но на крымских пабликах и форумах счастье так и прёт с жителей полуострова", "Ага. Слов просто нет", "С упоминанием счастья, например, как я счастлив свалить из Крыма, или Счастья полные карманы", "Глумятся, что ли?", "Сочувствую другим регионам", "Вы даже себе представить не можете, сколько раз на Керчь-ФМ упоминается слово «канализация» и словосочетание «прорыв водовода», а с недавних пор появилось такое явление как фекальное озеро", "Во брехня очередная", "Не верю!", "В Подмосковье счастливы на Рублёвке. У Питера есть Василевский остров, Каменный, Крестовский остров. А в Крыму где самые счастливые? В Симферополе, в Государственном совете?", "В российской Палате Мер и Весов появились эталоны справедливости, правды и счастья. К сожалению, увидеть их пока нельзя, поскольку нет ещё таких микроскопов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911674023372890112 (скрин).
5. В нескольких микрорайонах оккупированной Керчи снова образовались фекальные озёра. При этом коммунальные службы не спешат на помощь местным жителям. Ватники собираются писать путину. Представил это письмо: "Уважаемый сцарь! С тех пор как вы нас спасли, мы тонем в дерьме. Спасите снова! Подпись - ваши терпеливые рабы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911896831684235264 (фото).
6. Оккупанты сделали вид, что члена ОПГ "Сейлем" Игоря Лукашева назначили так называемым "мэром" Симферополя без согласования с путиным: "Чиновники Администрации президента рф ПРОСИЛИ Аксёнова обратить внимание на кандидатуру Михаила Василенко. Он летел в Крым, ожидая, что поддержка из столицы поможет ему победить в конкурсе. Но уже в Симферополе стало понятно, что этим планам сбыться не суждено". Зато теперь, когда вата взвоет, луноликая крыса будет якобы не виновата. Спектакль для лохов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911687715707670528 (скрин).
7. Вчера в Керчи неизвестные на улице облили человека без определённого места жительства горючей жидкостью и подожгли. Прохожим удалось потушить горящего человека до приезда спасателей. Пострадавший с серьёзными ожогами был госпитализирован, а сегодня скончался https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911878753063759873 (фото-скрин). Тем временем в соцсетях пишут, что сожгли не бомжа, а понаехавшего из Осетии, которого в Крыму кинул работодатель, и у него не было денег, чтоб вернуться домой. Также есть информация, что убитый работал на строительстве моста, где часто кидают на деньги. Кроме того, этой ночью подожгли ещё одного человека, но он вроде бы выжил. Чем дальше, тем страшнее https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911950652053626880 (скрин).
8. Бельбекская долина. Почти три дня не было воды. Ночью дали, а утром снова отключили. Игры с водой продолжаются. Кроме того, вода из крана пенится. Вода в колодцах совсем на дне - с песком набирается. Всегда воды в колодце было достаточно. Да и река Бельбек заметно обмелела - её теперь можно перейти вброд, едва замочив ноги.
9. У крымской ваты горит пукан из-за того, что украинский радиоэфир покрыл полуостров с темами о безвизе и российских террористах на Донбассе: "Слухайте нашу слухалку! - ведущий радиостанции «Хрещатик-26» ведёт бурный диалог с громадянкой из Львовщины. Тема - замечательно лёгкое и удобное пересечение кордона по безвизу. Всё хорошо, только эта передача с отличным качеством звучания сейчас транслируется в FM-диапазоне столицы российского Крыма. Новостной выпуск: сначала рассказали, как британский премьер Тереза Мей клеймит россию за «поддержку террористов Донбасса». Потом некий спикер «АТО» отчитался о ситуации на фронте, где мужественные украинские вояки победно «подавляют провокации пророссийских наёмников». На трассе Бахчисарай-Севастополь украинский эфир свободно принимает слабенький автомобильный приёмник. Сразу пять самостийных станций взяла дешёвая мобилка. Государственные радиостанции майданутых соседей без проблем начали приниматься от Белогорска до Феодосии. Естественно, между песенками - люто русофобские новости". Затем ватоголовый Илья Сергеев напомнил, как пропагандоны россии и коллаборанты в Крыму успокаивали вату, что украинского эфира в Крыму нет, т.к. "Украина не способна реализовать этот проект", что оказалось ложью. А Илья Сергеев может паковать чемоданы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911885473127239680 (скрин).
10. Из-за смешных санкций крымская вата не может подать заявку на чемпионат мира по футболу-2018, не прибегнув при этом к бубнам с танцами: "Кто из севастопольцев смог подать заявку на приобретение билета на Чемпионат мира по футболу 2018? В списке городов, где указывается проживание, нет Севастополя. Какой город указывали? Сайт FIFA выбивает ошибку", "Надо менять IP-адрес на российский материковый. Таких VPN-сервисов куча. Точно так же было и с заявками на Кубок Конфедерации-2017" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911945675230859265 (фото-скрин).
11. На крымском паблике вату рвёт в клочья. Триколоры выгорели на солнце, и получился украинский флаг на воротах воинской части оккупантов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911952428039311360 (фото).
12. Новости "гражданской войны": российские оккупанты сегодня установили "побратимские связи" между оккупированными Алуштой в Крыму и Краснодоном в Луганской области https://ru.krymr.com/a/news/28754238.html
13. Дошло в мою тупую бошку, зачем кремлины засекретили потери. Вякнет какая-то свиномамка про сЫначку - опца! - нарушила гостайну. И вместо заветной компенсации и похорон "дырнацыонализда" за казённый счёт свиномамке светит двадцаточка за "разглашение".
14. Всем известно, что предатели, когда бежали на оккупендум, мечтали попасть не в россию, а во времена советской оккупации Украины. На евпаторийском паблике разместили фотографии города времён СССР. Вата загрустила: "Намного красивее нынешней. Жаль, я не застал этих времён", "И трава была зеленей, и лимонад слаще, да и люди добрее", "Эх, были времена!", "Народу на фотках маловато. Денег нет - сидите дома", "Сколько стоили коммунальные платежи в то время?", "Около 5 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", "Вернуть бы эти времена!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/911956155202772993 (фото-скрин).
15. В Москве открыли "аллею тиранов", установив на ней памятники Сталину, Ленину и другим упырям совка. Можно ещё памятник Чикотиле поставить - он тоже старался https://ru.krymr.com/a/video/28753172.html (видео).
P.S. Превратить страну в концлагерь очень просто - достаточно убедить народ, что он великий, а окружают его враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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!-)
Нет! Вот так правильно:
Вен ди зольдатен
дурш ди штадт марширен
Офнен ди медхен
Ди фенстер унд ди тюрен

Что в переводе:
Если солдаты
Маршируют по городу,
Девушки открывают
Окна и двери.
Это- точно! Уже выигрывал. И не только пиво.
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Значит,силы, которые использовали в избирательной программе проросийскую риторику пролетели как фанера над Берлином,а фрау снова Канцлер.
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фрау и есть прорашистским агентом в Европе и в мире...
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Альтернатива - это по типу Марин Лепен. Так что не надо их недооценивать. Они против Евросоюза и .утин у них в почете
😈
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Как объявлены,а считать месяц,как у нас.Кто больше дал на лапу,тот и победил.
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"Альтернатива для Германии", это капец. Неужели это реакция немце на толпы беженцев?
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да-это реакция на мигрантов из Азии и Африки
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UA Андрей Шевченко 73396fdd
========
Идёт зольдат по городу
По незнакомой улочке

Ай, почему? Ай потому!
Ай, почему? Ай потому!
Ай просто потому что
Главное оружие солдата - пониже живота!
Шиндерасса,
Бумдерассасса
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Кажется бабка Меркель научилась мухляжу, очковтирательству и запугиванию ЭЛЕКТОРАТА у своих дружков ОДНОТУРОВОГО и вольдемара (кто же, если не фрау Меркель?!)
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Меркель немцы верят и у них честные выборы. Молодец Меркель. Удачи ей! Нам бы такого президента, который бы вот так честно и открыто побеждал четвёртый раз!
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Где trollik, верещавший, что "Альтернатива для Германии"-это ни о чем, даже не тянет на партию, ничего так третье место на выборах?
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если миграционная политика будет продолжаться, то на следующих выборах АфД может вообще выиграть-правительство Меркель само прокладывает дорожку партии, финансируемой кремлем.
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BY Руцкий Рейх
Где trollik, верещавший, что "Альтернатива для Германии
=========
Не ори так сильно,руцкий рейх проиграл,они мало что решают....понюхай кальцоны пуйла и успокойся
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хорошо что немцы думают головой а не жопой в отличие от нас.Закон диалектики :кто умней тот и живет лучше.Выход один:НУЖНО БЫСТРО УМНЕТЬ.
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