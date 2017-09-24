 Уже 40 человек обратились к врачам после употребления копченой рыбы во Львове, - областной эпидемиолог

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
"К медикам уже обратились 40 человек, из них пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Два человека после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. В настоящее время во Львовскую областную клиническую больницу госпитализированы 36 человек, еще двое госпитализированы в больницу города Пустомыты", - рассказала она.
Напомним, первые отравления были зафиксированы 22 сентября. Все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка "Привокзальный". Они поступали в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.
72 0
Девять взрослых и один ребенок попали в больницу после употребления копченой рыбы, - Львовская ОГА(48)
В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС(32)
14 студентов с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы на Луганщине(4)
"Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку", - в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО(83)
Новая библиотека Митрополита Шептицкого во Львове(0)
Девятилетний ребенок заболел ботулизмом на Днепропетровщине(16)
36 итальянских туристов отравились в Москве(107)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума