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 Уже 40 человек обратились к врачам после употребления копченой рыбы во Львове, - областной эпидемиолог

рыба

Число пострадавших от употребления копченой рыбы с рынка "Привокзальный" во Львове увеличилось до 40.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

"К медикам уже обратились 40 человек, из них пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Два человека после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. В настоящее время во Львовскую областную клиническую больницу госпитализированы 36 человек, еще двое госпитализированы в больницу города Пустомыты", - рассказала она.

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Напомним, первые отравления были зафиксированы 22 сентября. Все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка "Привокзальный". Они поступали в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, расстройство желудка.
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