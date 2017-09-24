 Украинские военные ежедневно участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Наши группы гражданско-военного сотрудничества участвуют в проведении ремонтно-восстановительных работ магистрального водопровода "Горловка-Торецкое" - вблизи шахты Гагарина и поселка Зайцево. А в Водяном и Первомайском наши офицеры координируют работу общественной организации по восстановлению поврежденных и разрушенных зданий.
Кроме того, украинские военные обеспечивают охрану и сопровождение работников общественной организации "Врачи без границ", которые оказывают помощь местному населению в Нетайлово и Опытном", - говорится в сообщении.
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