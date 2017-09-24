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 Один воин ранен в результате обстрела опорного пункта возле Луганского, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток российско-оккупационные группировки совершили 9 обстрелов позиций сил АТО, ранен 1 украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Утром на Донецком направлении российские оккупанты дважды били из вооружения БМП по укреплениям сил АТО в районе Зайцево. Наши военные огнем заставили противника соблюдать режим тишины.

Около 11:00 вблизи Луганского, во время обстрела опорного пункта украинских войск из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, получил ранение один украинский воин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе. ВИДЕО

На Приморском направлении наемники РФ применяли стрелковое оружие на подступах к Водяному и Павлополю. А крупнокалиберный пулемет противника ночью работал вблизи Марьинки.

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Одуження........
Дуже сподіваюсь, що поранення не важко.........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин ранен в результате обстрела опорного пункта возле Луганского, - штаб АТО
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