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Все про:Госпогранслужба (3095) граница (3285) Интерпол (419) розыск (637)

 С начала года украинские пограничники задержали 1 696 человек, разыскиваемых Интерполом

интерпол

С начала года в Украине при пограничном контроле произошло более 2,3 тыс. срабатываний базы данных Интерпола.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Благодаря подключению базы данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы продолжают выявлять правонарушителей, находящихся в международном розыске. Только с начала этого года пограничники Украины реализовали 2 387 срабатываний базы данных Интерпола, среди них: 1 696 - в отношении лиц, 523 - паспортных документов и 168 - транспортных средств", - говорится в сообщении.

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Та мы видели их давеча в деле ,когда Михо возвращался до дому до хаты !!!
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, , неплохо , , правда не дают сравнения с предыдущими годами , , , , , и , исчо косяк -- участок , км в 400 , вдоль россии ,,,
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Я чего они суда все слетались? Им что здесь намазано было? Прям как мухи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года украинские пограничники задержали 1 696 человек, разыскиваемых Интерполом
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