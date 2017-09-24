 С начала года украинские пограничники задержали 1 696 человек, разыскиваемых Интерполом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Благодаря подключению базы данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы продолжают выявлять правонарушителей, находящихся в международном розыске. Только с начала этого года пограничники Украины реализовали 2 387 срабатываний базы данных Интерпола, среди них: 1 696 - в отношении лиц, 523 - паспортных документов и 168 - транспортных средств", - говорится в сообщении.
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