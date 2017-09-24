 Украинский теннисист Марченко выиграл турнир серии Challenger в Турции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В финале 287-я ракетка мира Марченко обыграл 276-го Стефана Робера из Франции (7:6, 6:0).
На пути к решающему матчу наш теннисист обыграл Марселя Ильхана, Сергея Стаховского, Садио Думбия, а Александр Недовесов не смог доиграть полуфинальную встречу.
Победа принесла украинцу 80 рейтинговых очков и 9 200 евро призовых. Общий призовой фонд турнира в Измире составлял 64 тысячи евро.
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Пы.Сы. но теннис все равно терпеть не могу. нудно смотреть
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