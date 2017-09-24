EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Спорт
  237  6
Все про:победа (391) спорт (1767) теннис (83) Турция (2061)

 Украинский теннисист Марченко выиграл турнир серии Challenger в Турции

теннис

Украинец Илья Марченко выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в турецком Измире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финале 287-я ракетка мира Марченко обыграл 276-го Стефана Робера из Франции (7:6, 6:0).

На пути к решающему матчу наш теннисист обыграл Марселя Ильхана, Сергея Стаховского, Садио Думбия, а Александр Недовесов не смог доиграть полуфинальную встречу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свитолина установила рекорд в украинском теннисе, став третьей ракеткой мира

Победа принесла украинцу 80 рейтинговых очков и 9 200 евро призовых. Общий призовой фонд турнира в Измире составлял 64 тысячи евро.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это хорошо.....а какой он теперь ракеткой стал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та яка різниця?! Переміг! Від України! Шо тобі ще про нумери ракєток надоть знать? То ващє воєнная тайна
 показать весь комментарий
Ответить
 
молодец!
Пы.Сы. но теннис все равно терпеть не могу. нудно смотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дякуємо, Ілля! Ти - МОЛОДЕЦЬ! Для нас зараз це є дуже важливо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки так. Крім спортсменів і то деяких, пишатися чимось іншим, підстав не знаходиться. Хіба, що пузами різних порошенків гнойсманів та розенків з ревами. Забув. Ще дикцією пагубія та геніАльного прокуГоГа. Гидота дорвалася до влади!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский теннисист Марченко выиграл турнир серии Challenger в Турции
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти