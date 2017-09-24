 Жители двух сел на Ривненщине перекрыли трассу "Киев-Ковель-Ягодин", - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Почти полсотни жителей села Кисоричи и Карпиловка Рокитновского района, 24 сентября, перекрыли государственную дорогу международного значения непрерывно двигаясь на нерегулируемом пешеходном переходе.
Местные жители таким образом требуют строительства дорог к их селам. Из-за перекрытия дороги образовался затор", - говорится в сообщении.
3212 25
В Киеве частично ограничат движение по эстакаде Южного моста(17)
На въездах в Сумы будут взвешивать автомобили(40)
Полноценный онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог будет запущен в 2018 году, - Омелян(11)
Ремонт дорог: движение транспорта по Московскому мосту ограничено(7)
В Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию против войны с Украиной. ФОТО(0)
"Путин - не собака?": в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии. ФОТОрепортаж(72)
Акции против кремлевской пропаганды прошли в Германии. ФОТО(74)
Ответить
"Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией - процессы абсолютно необратимые", - подчеркнул Порошенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правда вы, жители двух сел, гадите при этом другим людям, в том числе перекрывая дорогу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А так очень даже зажиточный городок. Лес, карьеры, стеклозавод.
А так там "войны" периодически возникают
Чотири села Рокитнівського району, жителі яких не пустили на свої поля незаконних добувачів бурштину, повністю відрізані від світу. Влада самоусунулася, залишивши людей наодинці з озброєними бандитами. Дорога із Рокитного на Дроздинь, Старе Село, Переходичі та Вежицю повністю перекрита. Бандити не пропускають нікого в обидва боки. Навіть авто з хворими, яких везуть в райлікарню, та машини з харчами для сільських магазинів.
Ответить
Просто для сведения - перзидент данной страны, самый богатый перзидент в Европе
Ответить
Ответить
Ответить
предтавляете такую движуху при овоще ?
захарчуенко уже бы давно сделал дорогу..всем там... дорогу в последний путь....
а тут можно кричать и говрить что думаешь !
причем строить дорогу у себя зща счет киевлян или львовян или днипрян !
а че ? нам надо !
покупайтебензина столько чтобы в бюджет валилось на строительство ваших дорог
а когда построят будете использовать этот бензин....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить