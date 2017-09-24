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 Происшествия, Общество
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 Жители двух сел на Ривненщине перекрыли трассу "Киев-Ковель-Ягодин", - Нацполиция

нацполиция

В Ривненской области жители двух сел перекрыли трассу "Киев-Ковель-Ягодин", требуя строительства дорог к их населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Почти полсотни жителей села Кисоричи и Карпиловка Рокитновского района, 24 сентября, перекрыли государственную дорогу международного значения непрерывно двигаясь на нерегулируемом пешеходном переходе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дорожники на Ривненщине решили ремонтировать трассу за 59 млн в дождь, - ТСН. ВИДЕО

Местные жители таким образом требуют строительства дорог к их селам. Из-за перекрытия дороги образовался затор", - говорится в сообщении.
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Децентралізація в дії. Місцеве самоуправління..
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По словам президента, в процессе децентрализации бюджеты развития субъектов местного самоуправления выросли в 7 раз и "наконец, у городов и поселков появились деньги".
"Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией - процессы абсолютно необратимые", - подчеркнул Порошенко.
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Правильно люди делают. На эту власть одна управа- Майдан.
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та не , , , хуторяне за шульца , , а лидирует меркель , , , вот селяне и кипишуют , ,
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Молодцы. Хватит жить как холопам бесправным. Пусть свиньи отрабатывают свое присутствие во власти. А нет - так и под нож пустить.
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Срочно заблокировать заблокировавших. Это Зрада!!! Привезти пару Будок с мусором, и дать пилюлей.
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ЛЮДИ! Перекрывайте, пикетируйте, требуйте и пишите! Но что Вы как дебилы лезете на дорогу. Эти автомобилисты вам в борщ наср*али, они забрали бабло на вашу дорогу, они вам выбрали председателей сельсоветов и т.д. А ну как кто-то кинет клич - село зажралось, из-за этого вся еда подорожала - и поедут по НОВОЙ дороге с трассы такие же недалёкие наводить в сёлах порядок. Желательно прежде чем делать, лучше сначала подумать.
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Раскачивают лодку и мешают её доедать свиньям у корыта.
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О дороге думать надо было, когда за литвина (я условно) голосовали, а теперь 5 лет терпите, вашей короткой памятью эта мразь научилась пользоваться.
Правда вы, жители двух сел, гадите при этом другим людям, в том числе перекрывая дорогу.
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я - недорогой , , как и все украинские работники / гастарбайтеры ,,, , , вас приятно удивят наши цены. !!!
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А всего лишь надо строить пешие переходы над трассой в населенных пунктах,и тогда таких "ходаков" можно свободно привлекать к ответственности.Не виноваты водители,что к вам дороги не построили,на выборах в следующий раз голосуйте не за 100 грн,а за того,кто сделает эту дорогу!
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Рокитне - центр бурштиновой мафии, от пусть и строят себе подъездные пути к своим копанкам сами, а от перекрытия варшавки страдают только непричастные люди - властям пох!
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Нам танками и взрывами склада покорежили дороги и дома и никто не требовал ремонта (может конечно к стыду ) , а здесь к копанкам требуют провести! Маладцы!
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та ладно... Рокитно центр местной мафии Оттуда столько "руководителей" областных вышло.
А так очень даже зажиточный городок. Лес, карьеры, стеклозавод.

А так там "войны" периодически возникают

Чотири села Рокитнівського району, жителі яких не пустили на свої поля незаконних добувачів бурштину, повністю відрізані від світу. Влада самоусунулася, залишивши людей наодинці з озброєними бандитами. Дорога із Рокитного на Дроздинь, Старе Село, Переходичі та Вежицю повністю перекрита. Бандити не пропускають нікого в обидва боки. Навіть авто з хворими, яких везуть в райлікарню, та машини з харчами для сільських магазинів.
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21-й век. Жители европейской страны вынуждены перекрывать дороги, дабы напомнить властям этой самой страны о необходимости эти самые дороги строить

Просто для сведения - перзидент данной страны, самый богатый перзидент в Европе
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Какие нафиг дороги! Стране не хватает денег на особняки коррупционеров!
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ну бля... ну ведь реформы на лицо!
предтавляете такую движуху при овоще ?
захарчуенко уже бы давно сделал дорогу..всем там... дорогу в последний путь....
а тут можно кричать и говрить что думаешь !
причем строить дорогу у себя зща счет киевлян или львовян или днипрян !
а че ? нам надо !
покупайтебензина столько чтобы в бюджет валилось на строительство ваших дорог
а когда построят будете использовать этот бензин....
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, ну , лицо , , , ведь реформам , бля , кранты ,,,, , ну , разве что , амеры взялись за всу ,,,
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Папередник бы сказал-казлы ,что мешают нам жить.А па навому- агеты Кремля, учения Запад идут ,а они...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители двух сел на Ривненщине перекрыли трассу "Киев-Ковель-Ягодин", - Нацполиция
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