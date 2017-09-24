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 Происшествия, Здоровье
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 Количество отравившихся копченой рыбой во Львове составляет 38 человек, - Нацполиция

рыба

Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 38 человек, из них 5 детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что в субботу в медучреждения Львова поступили 10 человек с признаками острого пищевого отравления. Все они употребляли в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

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По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 1 стати 325 УК Украины ( нарушение правил борьбы с эпидемиями).
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Уже тошнит от вашей рыбы... Проще взять топор и всех зарубить.
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Как эти люди относятся к проверке санинспекцией?
Кто будет отвечать и как во всей цепочке от вылова, изготовления до доставки отравы?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество отравившихся копченой рыбой во Львове составляет 38 человек, - Нацполиция
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