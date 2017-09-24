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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1500) МИД РФ (1067) миротворцы (475) Донбасс (16168)

 В ООН не хотят обсуждать инициативу РФ о введении на Донбасс миротворцев, - Лавров

лавров

Россия не получила ни одного конкретного предложения относительно своей инициативы о введении миротворческой миссии на восток Украины для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу.

"Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон, в том числе и устами президента Российской Федерации Владимира Путина. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, то что мы можем сделать? Не будем же мы их заставлять", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.


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От Лаврун!Порошенко вніс доповнення.що миротворці мають бути по всьому ОРДІЛО!
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Проголосують в ООН ваш проект із поправками від України--і справу зроблено!
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А дав би їм покурити те, що в Кремлі вони всі курять, гляди - і обговорювали б!
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не так страшны гей с ЕС....как пид..ы с недорососии))))))
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Ввели своїх миротворців і в Крим і на Донбас (защіта язичного насєлєнія от укро фашиков) а тепер знову хочуть ввести?
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може хто знає?
як попала в ООН рфія?
коли її туди прийняли і чи є папери що це можуть завсвідчити?

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РФ объявила себя правоприемницей СССР. Никто и не возразил.
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Никто не хочет ничего предпринимать. Стороны удовлетворяет тот статус-кво который сейчас есть и просто тянут время.
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А що конкретно задовільняє саме нашу сторону?
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)))тянуть время одна недопоросросия уже не может)))
в 18 году выплата корпоративных долгов) они в ПРОКЛЯТЫХ ПИНДОСКИХ ДОЛЛАРАХ)
Займов плешивому муйлу никто не даст...ТОЧКА
А не вернуть деньги ЖЕЛЕЗНОМУ БАНКУ???))))))Тогда МУЙЛУ точняк ФИЗИЧЕСКИ уже яйца оторвут))))
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А вы ничего и не получите и вас спрашивать никто ничего не будет.Вы являетесь убийцами украинского народа,вот и весь разговор.
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а какие варианты можно обсуждать с российскими фашистами?
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я знову ж, в 1632-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Если отбросить дипломатическую шелуху, то все их "инициативы" и "предложения" фактически сводятся к одному - Украине сложить оружие, отвести войска за Днепр и сдаться на милость".
Ну и кто поддержит такие "инициативы"? ^)
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Лавруша! Ну что ты звездишь,что вы внесли предлтжение. Предложение вносит президент, на скол ко мне извесно то )(уйла там не было. Вот и получается что предложение ихтамнет не обсуждается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ООН не хотят обсуждать инициативу РФ о введении на Донбасс миротворцев, - Лавров
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