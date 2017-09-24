 В ООН не хотят обсуждать инициативу РФ о введении на Донбасс миротворцев, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу.
"Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон, в том числе и устами президента Российской Федерации Владимира Путина. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, то что мы можем сделать? Не будем же мы их заставлять", - отметил он.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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БЫВАЕТ!!!!
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https://twitter.com/antihuylo/status/911320159553499137
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як попала в ООН рфія?
коли її туди прийняли і чи є папери що це можуть завсвідчити?
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в 18 году выплата корпоративных долгов) они в ПРОКЛЯТЫХ ПИНДОСКИХ ДОЛЛАРАХ)
Займов плешивому муйлу никто не даст...ТОЧКА
А не вернуть деньги ЖЕЛЕЗНОМУ БАНКУ???))))))Тогда МУЙЛУ точняк ФИЗИЧЕСКИ уже яйца оторвут))))
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Ну и кто поддержит такие "инициативы"? ^)
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