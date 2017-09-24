EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, За рубежом
  117  1
Материалы по теме:
Все про:Россия (72391) политзаключенные (688) Фейгин (436) Сущенко (284)

 Следователи намерены 25 сентября продлить арест Сущенко, - адвокат

сущенко

Московский городской суд 25 сентября рассмотрит ходатайство российских следователей о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России почти год назад.

Об этом 23 сентября сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, слушание дела назначено на 10:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения об окончании следствия по делу Сущенко до сих пор нет, - Фейгин

Напоминаем, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Действующий срок содержания Сущенко под стражей заканчивается 30 сентября.

Также читайте: Украинскому заложнику в РФ Сущенко впервые разрешили позвонить сыну
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мутная история. Мутный чувак, гражданин то ли Франции, то ли Чехии.
Какого хера он туда попёрся? Шо он там забыл, шо мы всем Миром за его переживать должны?!
Короче, я его не знаю и особого доверия он мне не внушает. Потому, мне похер на его проблемы, у меня своих по горло. Имхо.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледователи намерены 25 сентября продлить арест Сущенко, - адвокат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти