 Следователи намерены 25 сентября продлить арест Сущенко, - адвокат

Об этом 23 сентября сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, слушание дела назначено на 10:30.
Напоминаем, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Действующий срок содержания Сущенко под стражей заканчивается 30 сентября.
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Какого хера он туда попёрся? Шо он там забыл, шо мы всем Миром за его переживать должны?!
Короче, я его не знаю и особого доверия он мне не внушает. Потому, мне похер на его проблемы, у меня своих по горло. Имхо.
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