 Лишь треть американцев одобряет нанесение превентивного удара по КНДР, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 24 сентября, результаты опроса, проведенного совместно газетой The Washington Post и телекомпанией АВС.
72% американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп и лишь 37% респондентов делают ставку на Трампа в этом вопросе.
Как показал опрос, 8% американцев уверены в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын ведет себя ответственно.
В целом, 57% респондентов не довольны работой Трампа на посту президента США и лишь 39 процентов одобряют ее.
Опрос проводился в период с 18 по 21 сентября и совпал по времени с выступлением Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он пригрозил уничтожить КНДР.
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Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер(103)
"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!", - Ким Чен Ын ответил Трампу(154)
"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко(115)
Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов(257)
Дональд Трамп рішуче відповів на погрози Північної Кореї(0)
Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок, - Чалый(9)
Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко(126)
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тепер у них політики - у кого більше мускол той і умніший...
чекайте нове 9-11 (inside job - building 7)
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Единицы стран могут позволить себе ядерное оружие и ракетостроение. Ни Норвегия, ни Швейцария ни Австрия. Даже Арабские Эмираты себе этого не позволяют.
Да они просто с жиру бесятся!
А ООН просто жаба давит от зависти...
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поэтому Ын должен быть уничтожен, а корею надо объеденить
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рядом живет чувак, который постоянно обещает их уничтожить, а кроме того, его поведение становится мировым брендом, об который споткнулись мериканцы... Завтра Ын продаст ракету ИГИЛу, и они по ТВ скажут, отдайте нам Сирию или мы уничтожим Италию, и что?.. макаронники тоже не хотели воевать... Вы понимаете, что раньше в заложники брали одного или сто человек, а Ын взял в заложники 25 млн своего населения + Японию и Юж Корею.. Это нормально? Нет! Ын должен быть уничтожен!
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Я уж точно в этой "трети"!
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"72% американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп и лишь 37% респондентов делают ставку на Трампа в этом вопросе"
отсюда можно сделать вывод что 72% полагаются именно на вооруженные силы, чем на политиков
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Против превентивного удара по Северной Корее выступают две трети американских граждан, показал опрос Washington Post и телекомпании АВС.
72 процента американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с Пхеньяном проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп.
Лишь 37 процентов респондентов делают ставку на Трампа в конфликте вокруг Северной Кореи.
Как показал опрос, восемь процентов американцев уверены в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын ведет себя ответственно.
В целом, 57 процентов респондентов отвергают работу Трампа на посту президента США и лишь 39 процентов одобряют ее.
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2/3 американских граждан против превентивного удара и 72% за ответственность Пентагона в урегулировании конфликта с Пхеньяном, где логика?
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Энгельс
трампуша... решай !
Нація понад усе ! (с) Україна
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/911947201810718722
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Так что американцы правы
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