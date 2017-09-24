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Все про:КНДР (363) конфликт (748) США (13478) Трамп (1396)

 Лишь треть американцев одобряет нанесение превентивного удара по КНДР, - опрос

кндр

Несмотря на обеспокоенность по поводу ракетно-ядерной программы КНДР, две трети американцев выступают против превентивного удара по этой стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 24 сентября, результаты опроса, проведенного совместно газетой The Washington Post и телекомпанией АВС.

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72% американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп и лишь 37% респондентов делают ставку на Трампа в этом вопросе.

Как показал опрос, 8% американцев уверены в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын ведет себя ответственно.

В целом, 57% респондентов не довольны работой Трампа на посту президента США и лишь 39 процентов одобряют ее.

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Опрос проводился в период с 18 по 21 сентября и совпал по времени с выступлением Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он пригрозил уничтожить КНДР.
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Если США не разотрут СК, после таких заявлений в пыль, то они сильно проиграют в своем имидже. Если разотрут, то проиграют тоже - Раша Тудей и прочие Кремлевские СМИ разнесут по всему миру фото умирающих от радиационных ожогов детей, беременных женщин и т.д. Хотя по факту, если это произойдет, виновата будет человеконенавистническая путинская Россия. Но это трудно будет доказать. Перед США очень сложная задача.
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24.09.1884 - В цей день народився конструктор знаменитого "автомата Калашникова" Гуго Шмайссер.
Лишь треть американцев одобряет нанесение превентивного удара по КНДР, - опрос - Цензор.НЕТ 6752
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В 1945 беременные женщины не помешали США принудить япану к выходу из войны за трое суток
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а с кем они тогда 4 года до 1945 воевали - не подскажешь?
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Тогда уже 4 года шла кровопролитная война и общественное мнение было готово к любой крови и жестокости. Сейчас, Слава Богу, еще не готово.
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Учатся ошибкам на истории. Когда станут готовы, может оказаться поздно
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вони давно уже його програли....
тепер у них політики - у кого більше мускол той і умніший...
чекайте нове 9-11 (inside job - building 7)
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Ці дві третини, які не одобрюють, чекають саме на ядерний удар. По Штатах. Вони, наївні, думають, що пупс не вдарить. А він ударить. Його в ПК зупинити нікому. І хворе воно. Мізки в нього хворі. В цивілізованих країнах таких лікують і від суспільства ізолюють.
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В общем-то у амеров есть опыт точечных операций, Панама хотя бы.
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Корейцы никому плохого не сделали. Люди и так плохо живут, зачем их уничтожать?
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Чтобы перестали жрать колбасу из глины и перешли на бульбу
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за наличие диктатора в государстве отвечает его народ.
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Так логическую цепочку можно и дальше продолжить.(олигарх, толстый, худой и тд). Вас то чем этот диктатор напрягает?
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Сколько можно нести хрень? В ольгинском сортире очередь?
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Вас в ольгивно научили гадить, но не читать. Полистайте, м.б. пока в очереди в сортир и дорйдет
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Здесь идет серьезный разговор о судьбах людей, и ваш дешевый троллизм не уместен.
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У меня нет троллизма и в помине. У меня есть глубочайшая озабоченность относительно вашего поноса и длинной очереди в дворовой ольгивнянский сортир
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ну лупанет он скажем по Японии на пример,шо петь будешь тогда
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Зачем плохоживущим угрожать ядерным оружием ?
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Фига се - плохо живут?!!
Единицы стран могут позволить себе ядерное оружие и ракетостроение. Ни Норвегия, ни Швейцария ни Австрия. Даже Арабские Эмираты себе этого не позволяют.

Да они просто с жиру бесятся!
А ООН просто жаба давит от зависти...
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Если бы корейские ракеты летали бы только над Витебском то может США и не переживали, но они летают над Японией а это союзник США .
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Мне просто интересно, почему многие украинцы ненавидят корейцев и желают их уничтожения. Ведь их ракеты не то что до Витебска, до Украины не долетают.
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мы не ненавидим корейцев,мы ненавидим путина и его союзников,якши
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впереди у США новий Перл Харбор и єто неизбежно
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Гнойник нужно вскрыть.И тогда метостазы остановятся и начнут засыхать.До самого кремля.
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Не факт. Китай там має набагато більший вплив.
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если Америга не жахнет по толстопузику Ыну, то рашка сделает выводы: начнет угрожать уничтожить Украину, начнет пулять ракетами и требовать снятия санкций..
поэтому Ын должен быть уничтожен, а корею надо объеденить
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Да то понятно всё, и так оно и будет... но уничтожение Ына может слишком дорого обойтись Южной Корее. Ну не хотят они войны, и ведь можно же понять.
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хотят/не хотят.. тут уже никто их не спрашивает.
рядом живет чувак, который постоянно обещает их уничтожить, а кроме того, его поведение становится мировым брендом, об который споткнулись мериканцы... Завтра Ын продаст ракету ИГИЛу, и они по ТВ скажут, отдайте нам Сирию или мы уничтожим Италию, и что?.. макаронники тоже не хотели воевать... Вы понимаете, что раньше в заложники брали одного или сто человек, а Ын взял в заложники 25 млн своего населения + Японию и Юж Корею.. Это нормально? Нет! Ын должен быть уничтожен!
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не шибко то раша может шото требовать как и пулять,пулялки быстро закончатся да в ответку прилетит
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К этой "трети" американцев присоединяется большинство украинцев.
Я уж точно в этой "трети"!
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что то заголовок не совпадает с текстом
"72% американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп и лишь 37% респондентов делают ставку на Трампа в этом вопросе"
отсюда можно сделать вывод что 72% полагаются именно на вооруженные силы, чем на политиков
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Граждане США в вопросе решения конфликта с КНДР больше полагаются на Пентагон, чем на Трампа
Против превентивного удара по Северной Корее выступают две трети американских граждан, показал опрос Washington Post и телекомпании АВС.
72 процента американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с Пхеньяном проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп.



Лишь 37 процентов респондентов делают ставку на Трампа в конфликте вокруг Северной Кореи.
Как показал опрос, восемь процентов американцев уверены в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын ведет себя ответственно.
В целом, 57 процентов респондентов отвергают работу Трампа на посту президента США и лишь 39 процентов одобряют ее.
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я читать умею
2/3 американских граждан против превентивного удара и 72% за ответственность Пентагона в урегулировании конфликта с Пхеньяном, где логика?
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логика шо амеры понимают шо их безопасность это их армия и флот а не ктото там
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В любом случае все решится до Нового года .... Я так понимаю, ботоксному очень нужен этот замес ...именно на его фоне он может выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2018 года , как единственный спаситель от "проклятых америкосов" ...думаю именно отсюда и следуют постоянные подстрекательные речи корейского хомяка ....
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США ни в коем случае не имеют права на превентивный ядерный удар. Голимый Чернобыль отравил громадную территорию, но основной удар пришелся на малолюдные земли и лесные массивы. С Корейским полуостровом ситуация абсолютно другая - сгорят миллионы сразу и вымрут еще десятки, а то и сотни в Южной Корее, Китае, Японии. Не говоря уже о том, что по утверждению ученых подрыв 20-30 ядерных зарядов гарантирует наступление "ядерной зимы" как минимум на два года. За это время планета потеряет 60% видов животного мира и не менее 70% населения. Кому то еще кажется что "Корея далеко"? Хрен там! "Корея рядом"! ... Как можно было вообще допустить существование фашистской диктатуры в Азии с ядерным оружием...
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«Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных, и не наказывать виновных.»

Энгельс
трампуша... решай !

Нація понад усе ! (с) Україна
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Идиоты. Наладит Ын серийное производство боеголовок - поделится ими с Ираном. Иран поделится с исламскими фундаменталистами. Те с удовольствием бабахнут ее где-нибудь в центре Нью-Йорка. И тогда Ына уже поздно будет пинать - он к тому времени наклепает достаточно ракет с ядерными боеголовками, и будет держать США под прицелом, как сейчас держит под прицелом Сеул.
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72% американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США," - это говорит о том, что лишь 1/3 американцев не одобряет превентивный удар по кндр, слегка наоборот, чем в заголовке вывод
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Наносить превентивный удар по ядерной державе - не самый умный ход

Так что американцы правы
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северная корея пока еще не ядерная держава)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛишь треть американцев одобряет нанесение превентивного удара по КНДР, - опрос
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