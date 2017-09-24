 Вакарчук прочтет курс лекций об Украине в Стэнфорде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сайт Стэнфордского университета.
"Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр", - говорится в сообщении.
В рамках Ukrainian Emerging Leaders Program (Програма для новых лидеров Украины) Вакарчук будет посещать курсы и учиться вместе с ведущими интеллектуалами и учеными центра, а также выступит с серией открытых лекций об Украине.
"Мы с нетерпением ждем, чтобы Слава Вакарчук присоединился к сообществу CDDRL этой осенью. Его присутствие будет в значительной степени способствовать нашему пониманию процесса демократического преобразования в Украине", - отметил один из руководителей центра Фрэнсис Фукуяма.
Сам Вакарчук написал о поездке на учебу в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что это для него большая честь.
Напомним, творческая пауза группы "Океан Эльзы" продлится год и завершится 24-го августа 2018-го года. По словам Святослава, он намерен сосредоточиться на своем внутреннем мире и на том, каким образом он может помочь Украине в ближайшее время.
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1991-1996 - навчався на фізичному факультеті Львівського університету (спеціалізація - теоретична фізика).
Друга вища освіта - економіст-міжнародник. 1996 - вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики того ж університету.
Влітку 2009 року захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук в Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Тема роботи - «Суперсиметрія електрона в магнітному полі»[5]. Праця над роботою тривала багато років, але через постійну зайнятість завершити її вдалося лише 2009 року.
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Или лучше чтобы об Украине рассказывали только Медведчуки и Пинчуки?
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Вацлав Гавел был писателем, Лех Валенса электриком.
Политик в первую очередь должен быть честным и порядочным.
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