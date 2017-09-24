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Все про:Вакарчук (167) США (13477) украинцы (2598) обучение (217)

 Вакарчук прочтет курс лекций об Украине в Стэнфорде

вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук воспользуется творческой паузой для поездки в один из самых престижных мировых вузов, где одновременно будет учиться и преподавать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сайт Стэнфордского университета.

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"Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр", - говорится в сообщении.

В рамках Ukrainian Emerging Leaders Program (Програма для новых лидеров Украины) Вакарчук будет посещать курсы и учиться вместе с ведущими интеллектуалами и учеными центра, а также выступит с серией открытых лекций об Украине.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы Слава Вакарчук присоединился к сообществу CDDRL этой осенью. Его присутствие будет в значительной степени способствовать нашему пониманию процесса демократического преобразования в Украине", - отметил один из руководителей центра Фрэнсис Фукуяма.

Сам Вакарчук написал о поездке на учебу в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что это для него большая честь.

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Напомним, творческая пауза группы "Океан Эльзы" продлится год и завершится 24-го августа 2018-го года. По словам Святослава, он намерен сосредоточиться на своем внутреннем мире и на том, каким образом он может помочь Украине в ближайшее время.
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Хворобдива манія величі. А людям слід визначитись - концерти чи лекції Вакарчука слухати...
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Для многих он мессия. Все что будет делать Вакарчук они будут считать гениальным.
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фізик, видатний український виконавець та музикант рок-н-ролл музики. Жаба декого давить страшенно. Треба обгадити його тільки тому що він вже - видатний українець.
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физик!!!??? А, ну да - Кличко ведь тоже доктор наук, а Янукович проФФесор
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Так, думаю що він більший фізик аніж ті кому він зараз загрожує як майбутній політик.
1991-1996 - навчався на фізичному факультеті Львівського університету (спеціалізація - теоретична фізика).
Друга вища освіта - економіст-міжнародник. 1996 - вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики того ж університету.
Влітку 2009 року захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук в Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Тема роботи - «Суперсиметрія електрона в магнітному полі»[5]. Праця над роботою тривала багато років, але через постійну зайнятість завершити її вдалося лише 2009 року.
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Ну, верьте, что он великий физик, а Кличко доктор наук с настоящими знаниями - ваше право..
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Обычно недоученное быдло хает людей с образованием!
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Ну у нас у многих болезненная мания величия....кто в Стэнфорде лекции читает, кого на руках вносят....
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В Стенфордском университете, между прочим, профессорствовал некто Виктор Арнаутов. Так вот: активный участник группы Сикейроса, а впоследствии и операции "Утка". Той самой- когда убили Троцкого. Выходец из Мариуполя. Не политик, но- серьезный террорист. Он успел свалить в СССР, когда его вычислили.
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Хороший певец.... Ты же 70 тыс. на стадионе не собираешь?

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По якому Праву Славко може читати лекції про Україну ?? Так читати буде , як "" співає "" ??
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Когда ты будешь ректором Стэнфордского университета, тогда будешь решать кто и какие лекции бкдет читать.
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Там все просто - кто денег занес, тот может пару лекций прочесть, попиариться, какой он умненький
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Шепелявить и фальшивить тоже будет при чтении лекций?
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Он бы в Украине сначала бы прочел с майдана вместе с Русланой, а то уж больно уровень его патриотичности смахивает на про плаченый пиар.
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Почему проплаченный? Он сам до этого додумался - зарабатывать на "патриотизме".
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Возможно я не правильно выразился, хотел сказать что продал он Украину за деньги.
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Достойный, патриотичный и умный украинец. Хай щастить!
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А в чем выражается его патриотизм? Кстати, он признал что Россия воюет на Донбассе с Украиной?
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Что плохого в том, что он будет рассказывать американцам об Украине?
Или лучше чтобы об Украине рассказывали только Медведчуки и Пинчуки?
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Плохо, когда люди занимаются не своим делом. Например, когда певцы, и поют, и в депутаты-президенты идут. Боксер и то додумался оставить боксерскую карьера, а ПОТОМ пойти в политику.
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Так Вакарчук не только певец... Он с отличием закончил универ, защитил диссертацию. Одно другого не исключает.
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С отличием закончил универ,где ректором папенька его,там и кандитатскую слепил.
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В США очень много таких профессоров Хотят слушать себе подоьного=вперед!!!
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А что, политик это профессия? А может это призвание?
Вацлав Гавел был писателем, Лех Валенса электриком.
Политик в первую очередь должен быть честным и порядочным.
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Я не в курсе про Валенсу - он одновременно розетки ремонтировал и в президенты шел? А Вакарчук и пел, и депутатом был одновременно..
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Успехов тебе Вакарчук, большой респект тебе и уважение. Славь Украину и неси правду о ней.
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Повезло тем, кто будет на его лекциях! Жаль , что меня там не будет! Свободные люди всегда учатся , познавая при этом окружающий мир и себя. А иначе, зачем все это? Чтобы пожрать? Талантливые люди, талантливы во всем. Хорошо , что у нас есть Вакарчук и нет кобзона.
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Пусть бы лекции читал по ядерной физике,раз уж он кандидат наук в этой сфере,но никто его не пригласит,все знают цену его кандидатской.Да и сам он не захочет позориться
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Читаю тут истерику по поводу ОН ЖЕ СПИВАК а не ПОЛИТИК . Шановни оппоненты ..Рейган был актором што не помешало ему быть неплохим президентом неплохой державы , Валенса был электриком и в том што сейчас Польша такая какая она есть и его заслуга ,Гавел был писателем, драматургом и Чехия под его президенством не пала в пропасть, а как бы наоборот . И вообще в цивилизованных странах не президенты исключительно *делают* страну ...
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Так как он харчит, пусть лучше читает. Я вго песнях пономаю только ххххыыыгрыыыбы
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Звісно,коли співитиме,зробить набагато більше,але й це потрібно.А на рахунок деяких дописувачів,-а що Ви в цьому житті зробили корисного...?
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