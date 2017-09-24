 Оккупанты стягивают технику и оборудуют огневые позиции в районе Луганска, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, 22 сентября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал, как в подконтрольном "ЛНР" поселке Мирное находится техника, вероятно, отремонтированная и заряженная.
"БПЛА зафиксировал 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП), 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (ВТ-55) и 3 инженерных машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77)", - сказано в отчете миссии.
В 58-ми километрах от Луганска в подконтрольном террористам поселке Старый (бывш. Червоный Прапор) наблюдатели видели один бронетранспортер (МТ-ЛБ).
По оценкам наблюдателей ОБСЕ, возле села Долгое в 22 километрах от Луганска оккупанты оборудуют огневые позиции. 21 сентября беспилотник СММ зафиксировал здесь траншейный экскаватор, 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и признаки наличия действующего лагеря: позиции, блиндажи и траншеи.
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Простите, украинцы, черный юмор...
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Юрий Бутусов
1 ч · Kiev Oblast, Gnedin ·
Оборудование опорного пункта 1-го армейского корпуса ВС РФ под Донецком. Аэрофотосъемка позиций противника с украинского беспилотника. Наши позиции - меньше километра, российские наемники ведут инженерные работы на расстоянии, откуда наши наблюдатели все видят, конечно. Украинские подразделения наблюдают за этими работами, но как видим, артиллерия в данном районе соблюдает Минские соглашения, воронок не видно. Видим бункер, укрепленный бревнами и мешками, который противник ко…Еще
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Мне друзья из Москвы и Карелии
Пишут «правду» про нашу войну…
Я бы русским друзьям поверила,
Если бы не был мой брат в плену.
Если бы улицы наши тусклые
Не заполнили гости с Кавказа
Если бы «братья» смоленские, русские,
Не стреляли в ценре Донбасса…
Я бы спорить ни с кем не стала
Если б чистое было небо
Если б утром старуха-мама
Не рыдала над коркой хлеба!..
Чебоксары, Саратов и Бийск
Знают «правду» про нашу войну!
Знают правду со слов убийц
Расстрелявших мою страну!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=aAYqS9X0koc
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"Пацаны" делают какие-то "телодвижения", шобы, хоть как-то(!), оправдаться за "усвоение" кацапских денег. И ни каких конспирологий.
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