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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4194) ОБСЕ (2842) техника (693) наемники РФ (124)

 Оккупанты стягивают технику и оборудуют огневые позиции в районе Луганска, - ОБСЕ

обсе

В 28 километрах от подконтрольного террористам Луганска за пределами выделенных мест хранения разместилось большое количество военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, 22 сентября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал, как в подконтрольном "ЛНР" поселке Мирное находится техника, вероятно, отремонтированная и заряженная.

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"БПЛА зафиксировал 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП), 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (ВТ-55) и 3 инженерных машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77)", - сказано в отчете миссии.

В 58-ми километрах от Луганска в подконтрольном террористам поселке Старый (бывш. Червоный Прапор) наблюдатели видели один бронетранспортер (МТ-ЛБ).

По оценкам наблюдателей ОБСЕ, возле села Долгое в 22 километрах от Луганска оккупанты оборудуют огневые позиции. 21 сентября беспилотник СММ зафиксировал здесь траншейный экскаватор, 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и признаки наличия действующего лагеря: позиции, блиндажи и траншеи.
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старики говорят, что плохая примета, когда грибов много к войне
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грибов много на Западной. у нас нет нихера пока, только второй день, как дождь прошёл
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У нас уже пошли на спад, еще опята будут и польские белые .
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ОБСЕ, пошлите нашим мучителям еще 190 тонн гумпомощи.
Простите, украинцы, черный юмор...
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А начиналось все с вот этого - и кто провокатор?
Оккупанты стягивают технику и оборудуют огневые позиции в районе Луганска, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6090
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Ты - провокатор , с чего бы не начиналось, это внутреннее дело Украины.
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Саме так, це внутрішне питання українців, а ця особа з самого початку захищала беркутню, а зараз відмовляється в США від надання Джевелінів. Він робить все, аби ця війна затягнулася на роки, замість того аби розвивати виробництво зброї, збирати економічні резерви та готуватися до неминучої війни з орками.
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Ну так на это и был расчет- пока война никаких реформ ни денег не будет
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вывсёврёте, у нас перемирие

Юрий Бутусов
1 ч · Kiev Oblast, Gnedin ·

Оборудование опорного пункта 1-го армейского корпуса ВС РФ под Донецком. Аэрофотосъемка позиций противника с украинского беспилотника. Наши позиции - меньше километра, российские наемники ведут инженерные работы на расстоянии, откуда наши наблюдатели все видят, конечно. Украинские подразделения наблюдают за этими работами, но как видим, артиллерия в данном районе соблюдает Минские соглашения, воронок не видно. Видим бункер, укрепленный бревнами и мешками, который противник ко…Еще
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окапываются... - главное им не мешать..., но потом сыны Полторака и Порошенко будут брать эти залитые в бетон укрепрайоны? Если нет.., то не нужно водить мурочку - признайте Лугандонию за рашкой и подпишите все официально... Понятно, что рашка ничего выводить не собирается...- достало это лицемерие на крови...
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это не изменит ситуации и подпись эта будет напрасна, войны она не остановит. остановит только одно - поглощение этого анклава россией как Крым. на что хуйло не пойдет, так как наступит реальный мир. хуйлу этого не надо, он бы давно их взял, если бы не хотел войны. ему она нужна как хлеб насущный. империи не могут жить без завоеваний. эта война лишь череда войн в которых гегемония россии и утверждается.
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А наш харант отказывается от джавелинов и опять мутит миротворцев которых никто не пришлет, а если и пришлют то винторогих которым просто поменяют шапки.
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Что вы.. То школьники.. У них просто урок ВП во время школьного перемирия
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Готуються до оборони. ЗСУ незабаром піде в наступ. Тільки тсссс, нікому не кажіть. Це секрет.
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Да уж -гаубицы ,самоходки,миномёты,танки,бронетранспортёры различных марок,машины разминирования это всё средства обороны.Вот только 6 противотанковых пушек выпадают из общего списка техники для обороны .
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а моя тетка, что родом из Винницкой области, а сейчас в Барселоне, вещала мне намедни, что в Луганске, где она дочке прикупила квартиру и на окуппированной территории себе дом, уже россия, а нам "несчастным зомбированным" уже недолго терпеть Украину осталось , типа россия идет вперед))) видать знает что-то курва. Мозгов-то не хватает понять, что и Луганск и ее домик будут ответкой разнесены вщент?
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Купила от жадности - больно дешево видать. Потом поняла, что сделала глупость и оправдывает себя. Мне так кажется. Что она знать то может такого? А из Испании она не вернется никуда
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не, для дочки(она туда замуж вышла) квартиру в луганске купила давно, далеко до войны. Убеждает меня, что там очень хорошо и сейчас - уже россия)))) а дом в селе под луганском тоже купила не сейчас. Говорит ждет пенсию 500 евро(это в Испании минималка) и поедет наслаждаться жизнью в этом доме под луганском А Европа, говорит, загнивает))). 16 лет сидит в Барселоне и вещает нам оттуда что у нас происходит в Украине, Я в шоке от силы воздействия раша-тудей и рос. пропаганды. ...........Сидит в Барселоне и мечтает о россии в Украине. И таких там намного больше, чем патриотов, среди наших заробитчан.
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Не переживайте. У нее просто ностальгия. Язык наверное не очень знает, несмотря на 16 лет. Устала угождать хозяевам, о Союзе помнит только хорошее. В общем клиника и как Вы правильно говорите раша-тудей
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это сарказм про то, что что-то знает)) что может знать эта тупая курица? одни деньги в башке
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***
Мне друзья из Москвы и Карелии
Пишут «правду» про нашу войну…
Я бы русским друзьям поверила,
Если бы не был мой брат в плену.
Если бы улицы наши тусклые
Не заполнили гости с Кавказа
Если бы «братья» смоленские, русские,
Не стреляли в ценре Донбасса…
Я бы спорить ни с кем не стала
Если б чистое было небо
Если б утром старуха-мама
Не рыдала над коркой хлеба!..
Чебоксары, Саратов и Бийск
Знают «правду» про нашу войну!
Знают правду со слов убийц
Расстрелявших мою страну!!!
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Смотрите полностью и подумайте как вы хотите жить дальше
https://www.youtube.com/watch?v=aAYqS9X0koc
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надо попасть только в одну ур77 и она сделает все остальное сама
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Так вот этих реинтегрировать собираются?
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Всё просто.
"Пацаны" делают какие-то "телодвижения", шобы, хоть как-то(!), оправдаться за "усвоение" кацапских денег. И ни каких конспирологий.
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Ето все было накопано в шахтах? Удивлюсь сколько уже подтвержденных фактов нахождения разейской армии в Украине и до сих пор никто официально ето не признал. 21-й век ето век лжи, обмана и популизма.
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А ведь все очень просто. Можно дождаться когда рашисты проведут очередной обстрел наших позиций и в ответку уничтожить артиллерией всю ихнюю группировку со складом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты стягивают технику и оборудуют огневые позиции в районе Луганска, - ОБСЕ
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