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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергосбережение (140) энергоэффективность (62) Госэнергоэффективности (2) солнечная энергетика (1)

 Солнечные панели установили уже более 1600 украинских семей, - глава Госэнергоэффективности Савчук

панели солнечные

За последние 3 года в украинские проекты "чистой" энергетики инвестировали около 700 млн евро. Почти 300 млн евро направлено на производство "зеленой" электроэнергии, еще почти 400 млн евро – на генерацию тепла из возобновляемых источников энергии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук

По его словам, это свидетельствует о по-настоящему действенном усовершенствованном законодательстве, а также о том, что бизнес в этой нише активизировался, и это только начало.

"После усовершенствования "зеленого" тарифа в 2015 году заработало еще одно направление - установка солнечных панелей мощностью до 30 кВт. Если на конец II квартала 2015 года таких семей было только 94, то сегодня уже более 1600. По нашим оценкам, эти домохозяйства инвестировали в солнечные панели 22 млн евро", - рассказал Савчук и добавил, что открывается большой рынок использования солнечных электроустановок домохозяйствами. Это, в свою очередь, требует выгодных программ финансирования.

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Савчук также отметил те законодательные инициативы, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать средства в проекты по возобновляемой энергетике. Это и возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи "чистой" электроэнергии, и стимулирующий тариф на тепло "не из газа", и новая инициатива по облегчению доступа к сетям производителям "зеленой" электроэнергии.

"Участие банков в финансировании таких проектов крайне важно, ведь непосредственно влияет и на экономику страны. Красноречивый пример - 4,5 млрд грн взятых населением "теплых кредитов". Это средства, которые зашли на рынок производства и использования энергоэффективных материалов и оборудования", - подчеркнул Савчук.

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Я бы тоже поставил , были бы они несколько дешевле. Хотя , чем черт не шутит. Мне бы
К\ватт пять.
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Барыга ленточки перерезал?
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Стрічки не перерізав, але його урядовці собі в заслугу вже записали (Савчук). Ось тепер будуть віщати, що ціни на енергоносії піднімали в інтересах громадян, аби ті панелі сонячні встановлювали.
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Ага, помощнички. В тех банках деньги на эти программы закончились уже к середине февраля, так что попали исключительно к "нужным" людям((((
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А за это же время на панели вышли 16 миллионов расеянок. Славаки!
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Могу даже точно сказать каких именно семей.. чиновничья братия.. которая может себе позволить.. если не все сразу вложить, так крупный кредит взять.. мы за них конечно дуже рады..
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социальная программа,- нищие оплачивают установку панелей богатым, оплачивая рынкови тарифы в которых сидит зелёный тариф.
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Китайские или бу панели из европы, китайские или европейские конверторы и автоматика. Таки да, вложили в экономику Украины.
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да это же реальное экономическое чудо! Зеленые тарифы и теплые кредиты это хорошо, будет работенка для Сытника и Холодницкого.
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После подорожания газа "зеленая энергетика" очень популярна в сельской местности,вместо газа переходят на дрова из лесополос,все под корень, такая вот зеленая энергетика С учетом того сколько электроенергии производит Украина ,рекламировать солнечные электростанции очень странно
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С учетом того сколько электроенергии производит Украина....


Украина не производит электроэнергию.
Электроэнергию производят предприятия.
Предприятие - структура, целью которой является получение прибыли.
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Я вас умоляю ))) Этим.. кто в "зеленном тарифе" ещё и доплачивают)
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А почему все молчат об окупаемости этого комплекса сердцем которого являются дорогущие аккумуляторы глубокого заряда и имеют ограничение циклов заряд-разряд.И все почемуто молчат что неуспеет окупится этот комплекс как надо будет уже менять аккумуляторы которые стоят 60-70% от стоимости комплекса.Для дома в котором пользуются микроволновкой,электрочайниками и стиралками это не окупится никогда.
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Ок.. говорим) Вы неправы.. Окупаемость в зависимости.. 5-7 лет
С учётом "как повезёт" сколько лишних кВт/ч выработает их установка..
До 19 года.. "им" за каждый лишний кВт/ч.. доплачивают 0,18 Евро..
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"5-7 лет" это цифры с с сайта, который торгует оборудованием. В реале окупаемости нет. От слова совсем. Есть "энергонезависимость", это да, но ни о каком зарабатывании денег и окупаемости речи нет в принципе. Это как реклама таблеток от простуды -" С таблетками вы будете болет всего семь дней, а без таблеток - целую неделю"
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отвечаю.. нет не с сайта.. Это моя работа.. Окупаемость есть.. Или думаете, что "братия" которая в "зелённом" тарифе и которая .. растёт.. така дурна..?))
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а скажи пожалуйста срок службы аккумулятора при постоянной работе в цикле зарядка разрядка которые составляют львиную стоимость всей станции и давай учтем продолжительность дня в осенне зимний период . Да в странах где в основном солнечная погода имеет смысл к примеру тот же Китай ( у них и комплектующие свои и погода подходящая ) а у нас удовольствие сомнительное скорее дань моде
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А надо грамотно ставить и не жадничать на аккумуляторах (кстати их стоимость не 60-70% проекта, а около 40).

Не надо доводить аккумуляторы до полного разряда, а лишь на процентов 30, тогда они прослужат дольше.

Есть такое понятие, как коэффициент солнца (на юге страны он выше, чем на севере). Летом однокиловаттная станция выдаст за сутки около 6-ти кВт. Вот с весны по лето избыток по 0,16 евро и продается. А рассчитывать установку надо исходя из количества солнечной энергии в декабре (самый короткий световой день).

Короче, при нынешних тарифах окупаемость как раз до конца срока работоспособности аккумулятора. Но! Но потом-то окупать нужно уже только новые аккумуляторы. плюс потребитель абсолютно не зависим от бреда Вовка и его хозяев.
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потому что их нет, продаётся сразу в сеть, а вот сам госпидар пользует не солнечную энергетику, а ТЕС, АЭС.
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я только об этом хотел написать - многие думают что поставил и пошла шара (ню ню ) , да и сейчас набегут доказывать что то про зеленый тариф что все окупится,
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конечно нет.. тут много факторов которые играют роль.. К-во солнечных панелей.. Сколько они вырабатывают кВт ч и т.д. и т.п.. И да.. можно и пролететь
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Аккумуляторы выходят из строя через 2-3 года. Микроволновку , сварочный апарат включать нельзя, даже некоторые стиральные машины не могут работать от этого тока
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ну почему нельзя ? - Если позволяет оборудование емкость батарей то почему нет вон в Китае целые станции строят
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не используют аккумуляторы в этом вся фишка, генерация сразу продаётся в сеть и нигде не аккумулируется.
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Солнечные батареи - хоть и главный, но не единственный элемент системы для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую. В полный комплект фотоэлектрической сетевой системы входят так же солнечный инвертор, автоматика защиты по постоянному и переменному току (иногда она встроена в инвертор), система креплений, кабельно-проводниковые соединения, и прочие элементы. В процентном соотношении панели занимают примерно 60-65% от полной стоимости такой системы, в зависимости от мощности.
Домашняя солнечная установка, предназначенная для резервного/сезонного автономного электроснабжения. Подчеркиваю, резервного, или сезонного автономного электроснабжения, а не полностью автономная система, так как для автономных установок расчет будет выглядеть совсем по-другому (там уже необходимо учитывать работу ветрогенератора, дизель-генератора).
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А куда девается наша украинская электроенергия?Ведь по сравнению площади Украины и генерирующих предприятий наша страна вроде должна быть самой энергетичнообеспеченой в мире.При пиковых нагрузках наши АЭС больше сем на 70-75% своей мощности не выходят а цены нам залупляют от цены на уголь где ТЭЦ генерируют около 10-13% электроенергии и их можна списать со счетов так как атомные станции без проблем перекроют ТЕЦ.
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А куда девается наша украинская электроенергия?

А куда девается твой труд?
Ты его продаешь или даришь украинцам ?
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ну для этого нужно развивать сети - а там откаты не такие как с угля по схеме вротердам + +
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каждый день проезжаю мимо трехэтажного особняка прокурора района. он себе панели установил...
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Зробіть ціну не захмарну і тоді дуже багато людей перейдуть на сонячну та вітряну енергію
Але .......!
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В израИле населению на альтернативную энергетику держава даёт беспроцентные кредиты на 20 лет...
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Солнечные панели установили уже более 1600 украинских семей, - глава Госэнергоэффективности Савчук- эта власть приклеивается ко всему.к чему не имеет отношения(окромья как стырить 22 млн.которые ) -По нашим оценкам, эти домохозяйства инвестировали в солнечные панели 22 млн евро"
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Были бы деньги на солнечные панели.
На самом деле это дело прибельнее чем МАЙНИТЬ криповалюты!
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В том ли положении наша экономика, чтобы по "зеленому" тарифу электроэнергию покупать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСолнечные панели установили уже более 1600 украинских семей, - глава Госэнергоэффективности Савчук
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