 Солнечные панели установили уже более 1600 украинских семей, - глава Госэнергоэффективности Савчук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук
По его словам, это свидетельствует о по-настоящему действенном усовершенствованном законодательстве, а также о том, что бизнес в этой нише активизировался, и это только начало.
"После усовершенствования "зеленого" тарифа в 2015 году заработало еще одно направление - установка солнечных панелей мощностью до 30 кВт. Если на конец II квартала 2015 года таких семей было только 94, то сегодня уже более 1600. По нашим оценкам, эти домохозяйства инвестировали в солнечные панели 22 млн евро", - рассказал Савчук и добавил, что открывается большой рынок использования солнечных электроустановок домохозяйствами. Это, в свою очередь, требует выгодных программ финансирования.
Савчук также отметил те законодательные инициативы, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать средства в проекты по возобновляемой энергетике. Это и возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи "чистой" электроэнергии, и стимулирующий тариф на тепло "не из газа", и новая инициатива по облегчению доступа к сетям производителям "зеленой" электроэнергии.
"Участие банков в финансировании таких проектов крайне важно, ведь непосредственно влияет и на экономику страны. Красноречивый пример - 4,5 млрд грн взятых населением "теплых кредитов". Это средства, которые зашли на рынок производства и использования энергоэффективных материалов и оборудования", - подчеркнул Савчук.
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К\ватт пять.
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Украина не производит электроэнергию.
Электроэнергию производят предприятия.
Предприятие - структура, целью которой является получение прибыли.
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С учётом "как повезёт" сколько лишних кВт/ч выработает их установка..
До 19 года.. "им" за каждый лишний кВт/ч.. доплачивают 0,18 Евро..
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Не надо доводить аккумуляторы до полного разряда, а лишь на процентов 30, тогда они прослужат дольше.
Есть такое понятие, как коэффициент солнца (на юге страны он выше, чем на севере). Летом однокиловаттная станция выдаст за сутки около 6-ти кВт. Вот с весны по лето избыток по 0,16 евро и продается. А рассчитывать установку надо исходя из количества солнечной энергии в декабре (самый короткий световой день).
Короче, при нынешних тарифах окупаемость как раз до конца срока работоспособности аккумулятора. Но! Но потом-то окупать нужно уже только новые аккумуляторы. плюс потребитель абсолютно не зависим от бреда Вовка и его хозяев.
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Домашняя солнечная установка, предназначенная для резервного/сезонного автономного электроснабжения. Подчеркиваю, резервного, или сезонного автономного электроснабжения, а не полностью автономная система, так как для автономных установок расчет будет выглядеть совсем по-другому (там уже необходимо учитывать работу ветрогенератора, дизель-генератора).
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А куда девается твой труд?
Ты его продаешь или даришь украинцам ?
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Але .......!
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На самом деле это дело прибельнее чем МАЙНИТЬ криповалюты!
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