 Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 32 человек, из них 5 - дети

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко сообщила, что число пострадавших в результате пищевого отравления стремительно растет. В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое - в больнице Пустомит. Среди заболевших - пятеро детей, самому младшему ребенку - 3 года. У всех состояние приближается к тяжелому. Жалобы: слабость, температура до 40 градусов, тошнота, рвота, диарея.
У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели горячую копченую рыбу, которую купили на рынке "Привокзальный". Как сообщили в Госпродпотреб службе, продавец товара накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее закоптила.
"Все пациенты поступали в состоянии средней тяжести, близком к тяжелому. Все жаловались на повышение температуры тела, на тошноту, на рвоту, на боль в животе, на жидкий стул, на общую слабость", - рассказал заместитель главного врача Игорь Берник.
По факту происшествия открыли уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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я всегда говорю - сами жрите что видите, но детей поберегите!
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все було б нічого, якщо б цією рибою траванувся якийсь пеця, грося
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Може батьки ще й пиво давали?
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Раньше сушёную/вяленою/копчёную рыбу жрали центнерами, за один выходной в большом городе. Нихто не травился и не жаловался. Все были довольны.
А щас какая-то нездоровая хуйня творится с этой рыбой!
Мутно, всё это.
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