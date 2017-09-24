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Все про:Львов (3718) отравление (879)

 Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 32 человек, из них 5 - дети

отравление

Среди отравившихся копченой рыбой во Львове шестеро детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко сообщила, что число пострадавших в результате пищевого отравления стремительно растет. В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое - в больнице Пустомит. Среди заболевших - пятеро детей, самому младшему ребенку - 3 года. У всех состояние приближается к тяжелому. Жалобы: слабость, температура до 40 градусов, тошнота, рвота, диарея.

У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели горячую копченую рыбу, которую купили на рынке "Привокзальный". Как сообщили в Госпродпотреб службе, продавец товара накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее закоптила.

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"Все пациенты поступали в состоянии средней тяжести, близком к тяжелому. Все жаловались на повышение температуры тела, на тошноту, на рвоту, на боль в животе, на жидкий стул, на общую слабость", - рассказал заместитель главного врача Игорь Берник.

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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да прекратите же наконец кормить детей этой дрянью.
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еще и грибной сезон впереди!
я всегда говорю - сами жрите что видите, но детей поберегите!
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бля, в цій державі хто небудь візьметься за контроль якості продуктів харчування....
все було б нічого, якщо б цією рибою траванувся якийсь пеця, грося
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Не переживай там именно контроль качества, а не сбор податей за печать соответствия за оговоренную заранее сумму.
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это только одно из действий по уничтожеяию украинцев
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В Украине продукты на рынках не раскупаются, а поддерживаются в агрегатном состоянии, жабры рыб томатной пастой мажут, сам видел. А коптят уже испорченное наглухо.
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Наймолодшій дитині три роки...
Може батьки ще й пиво давали?
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Воно, звичайно, не до жартів, ай Боже всім здоров'я, але продавця риби потрібно занести в чистилище "Миротворця".
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Вчера было обещано озвучить выводы проб- шо ш это за такая инфекция. Я пока- не вижу. А хотелось бы увидеть. Люблю я рыбу и морепродукты.
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Скоріше за все хімічні добавки (як от цей "рідкий дим") до не зовсім свіжої риби. Не думаєте ж ви, що рибу на дровах коптили...
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Так ведь в Мариуполе, например, тетка траванулась вяленой рыбой. Какие, казалось бы, там добавки химические??? Но, такое случилось.
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Сто процентов. За день закоптить рыбу можно только "жидким дымом". Химики хреновы.
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Правильной дорогой идем, бизнес прежде всего и нечего жаловаться, все живы, на этот раз никого не убили.
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Ты понимаешь, какая штука неприятная: я совершенно прекратил покупать рыбу на рынке, а при покупке в супермаркете- начал отбирать чеки, чего ранее- в жизни не делал. То есть- такая хрень- таки действует на мозги. Это- неприятно. А вот если там всё тот же ботуллизм - то я просто прекращу покупать рыбу. Бо хрен зна- в какую воронку следующий снаряд залетит.
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ни покупка в магазине или в супермаркете не даст 100% гарантии даже при всех имеющихся "справках и сертификатах". нужно надеяться на себя и на собственные вкусовые и обонятельные рецепторы - это пока единственная природная защита от некачественной продукции (ели она не сработает, то рвотный рефлекс должен помочь) или брать продукты у надёжного и проверенного поставщика.
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Так ото ж! Не даст, я согласен. А этот чертов ботулизм- где тока уже не всплывал! Потому- мне и интересно- что случилось у львовян?! Если ботулизм- для меня рыба пропала, из меню.
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Кто ж даст в супермаркете надкусывать всю рыбу и смотреть там же на последствия?
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дома понадкусите и выбросите на помойку, если здоровье и жизнь дороже, и больше не будите брать товар этого производителя и продавца!
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Шо-то мутно всё это.
Раньше сушёную/вяленою/копчёную рыбу жрали центнерами, за один выходной в большом городе. Нихто не травился и не жаловался. Все были довольны.
А щас какая-то нездоровая хуйня творится с этой рыбой!
Мутно, всё это.
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Мабуть взяли підтухшу рибу і "закоптили" "рідким димом"...
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"копченую рыбу, которую купили на рынке Привокзальный" - кормить детей ТАКИМ?!!!! "Активисты"?
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Нет контроля за качеством продуктов питания, хотя бы выборочно был какой-то контроль. Что ни купи, нет гарантии, что оно свежее и не опасно для жизни.
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Справа не у відсутності контролю, а в повній безнаказаності продавців. От якби залишками цієї риби нагодувати продавця зі всією його родино...
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Дешевая и качественная украинская еда.
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Вопрос -- на хера убрали САНСТАНЦИЮ ??? Не в одном селе и городе нет ---СКОТОМОГИЛЬНИКОВ ...... Все идет на базар и всемп все по хер . Мешали санврачи -- поехали в Киев --немного мяса собрали -- и убрали к епеням КОНТРОЛЬ -- воруй сколько хочешь -- и гнилье продавай --всем все по хер -- порой даже смерти и отравления детей . Пока суки сами не потравились или ваши внуки с детьми НЕБОЖИТЕЛИ с немытыми сраками .
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відколи це САНСТАНЦИя така свята зробилась-чи можливо воно коли небудь відповідали за що небудь, крім того щоб взяти хабар Н І Ч О Г О не робили , а риба-заплати і продавай що хочеш,оце і вся суть САНСТАНЦИи
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Ну да -- зачем санстанция мужику --- когда на правой руке мозолей еще нет -- и бабы зачем !!!
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На ринку перевіркою займалася і займається ветслужба. Може по-другому називається, але лікар з ветслужби. І тітка та певно продає рибу таку дуже давно. Хоч немає права зроблену в домашніх умовах.
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Каким надо быть дол-бо-ебом, что бы есть магазинную копченную рыбу, вы знаете как ее коптили, вы знаете как ее хранили, нет, вот и результат.Из за дурной головы и жопе больно.
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20 лет не ел копченной рыбы и семейству не давал и представляете , выжил! вообще надо ж как то умственно недоразвитых убирать ? пропоносят и мозги очистятся! ну, какой дегенерат ест рыбу ( любую ) ЛЕТОМ!!!? НЕОБУЧАЕМЫЕ ЛЮДИ!!!
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Сам недавно пострадал, купил в супермаркете копченого леща, съел немного, поэтому отделался 2-дневным расстройством желудка. ну его..
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Для моих дорогих Украинцев секрет --- если вы боитесь отравится РЫБОЙ -МЯСОМ -- КОЛБАСОЙ --- 5 минут в МИКРОВОЛНОВКЕ или 15 минут в обыкновенной духовке при Т - 200 градусов по Цельсию . И это должны знать в КАБМИНЕ и объявления должны такие расклеяны по всем базарам и магазинам . Бутулизм погибает при прожарке в течении 15 минут .Это раньше сообщали потребителям в санстанции .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 32 человек, из них 5 - дети
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