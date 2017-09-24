 В МВД опровергли очередной фейк "ДНР" об украинских диверсантах

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутенних дел Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ.
"Кремлевские пропагандисты и их террористические "СМИ" вчера объявили о задержании "по горячим следах" шести "укродиверсантов", которые якобы взорвали в Донецке их "министра" Тимофеева. Бандиты продолжают позорную практику спецслужб РФ с назначения виновных. Безусловно, это полный бред и сплошной информационный фейк. Для оправдания своих внутренних разборок и своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента главарь русско-террористической банды "ДНР" Захарченко и его приспешники прогнозируемо прибегают к откровенным попыткам ввести в заблуждение всех и вся", - написал он.
Напомним, утром 23 сентября в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадал "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Главарь "ДНР" Александр Захарченко усилил охрану после покушения на подчиненного.
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Во всех регионах должны пройти проверки учреждений, где находятся наши дети, - советник министра МВД Шкиряк(55)
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росія не рахується.
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еще не пришло время все рассказывать
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Уже ж пора было понять(и ощутить), шо его мнение/высказывание/интервью, кроме подъёбов - вызывает токо злость и раздражение. Тупой бы уже заподозрил, шо "шо-то не так"...
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