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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взрыв (4365) Донецк (7480) Шкиряк (535) фейк (92)

 В МВД опровергли очередной фейк "ДНР" об украинских диверсантах

шкиряк

Министерство внутренних дел опровергает информацию распространенную рядом пророссийских СМИ о задержании шести украинских диверсантов, которые якобы взорвали в Донецке "министра" Тимофеева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутенних дел Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Кремлевские пропагандисты и их террористические "СМИ" вчера объявили о задержании "по горячим следах" шести "укродиверсантов", которые якобы взорвали в Донецке их "министра" Тимофеева. Бандиты продолжают позорную практику спецслужб РФ с назначения виновных. Безусловно, это полный бред и сплошной информационный фейк. Для оправдания своих внутренних разборок и своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента главарь русско-террористической банды "ДНР" Захарченко и его приспешники прогнозируемо прибегают к откровенным попыткам ввести в заблуждение всех и вся", - написал он.

Напомним, утром 23 сентября в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадал "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Главарь "ДНР" Александр Захарченко усилил охрану после покушения на подчиненного.

В МВД опровергли очередной фейк ДНР об украинских диверсантах 01
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Якщо наші спецслужби приберуть верхівку недореспублік, ніхто і слова докору не скаже.
росія не рахується.
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Шкіряк скажи Зоряну щоб говорив те саме.😁😁😁😁😁😁😁😁
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Без сумніву. Диверсанти - це у ворога (в даному випадку, у кацапів і підкацапнників. А у наших - розвідники.
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Забув додати, що УДА (Українська Добровольча Армія) - це взагалі партизани.
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Этот на фото,с подленькой ухмылочкой-который из троих?
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Шо-то тут- совсем стало непонятно. Сегодня утром, на УКРНЕТе, был ролик размещен, дыровский, датирован вчерашним числом. Так там этот почти дохлый Ташкент- цветочки окучивает, по мобиле трещит...
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В том-то и дело, что в тексте было написано: вчерашний вечерний выпуск новостей Дыры! Мне как-то сразу стало противно... и я даже перестал вникать. Шо-там, кого-там...
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Ну у випусках новин можуть показати відео будь якого року, з них станеться. Думаю з часом все проясниться.
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Вчера в Донецке был ну просто очень сильны й ветер, а на видео почти штиль.
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Это- точно! Был такой ветер. Только сегодня стих. По крайне мере- в Мариуполе стих.
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Шкіряк, не прибідняйся. Це ви з Зоряном там нашухерили.
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Вони не прибідняються. а обурюються, що їх витівку приписують якимсь "діверсантам"
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все правильно!
еще не пришло время все рассказывать
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А чому б і ні? Чому ми виправдовуємось? У нас війна, і ворога треба вбивати.
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Опять этот фрик выпрыгнул!
Уже ж пора было понять(и ощутить), шо его мнение/высказывание/интервью, кроме подъёбов - вызывает токо злость и раздражение. Тупой бы уже заподозрил, шо "шо-то не так"...
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Эти "неизвнестные" - всем известные "укро-дрг" в составе Зоряна и Шкиряка. У кацапесдолов вновь "подгорает". То ли ещё будет!﻿
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