 Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Германии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила полиция в воскресенье, 24 сентября.
Как отмечается, украинец жил в одной комнате общежития с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате которой украинец получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.
Какие-либо другие подробности не сообщаются. 47-летний подозреваемый уже в воскресенье предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.
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