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 Происшествия, За рубежом
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Все про:беженцы (1002) Германия (2977) убийство (5191)

 Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Германии

германия

В общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого 47-летний гражданин Казахстана убил 28-летнего украинца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила полиция в воскресенье, 24 сентября.

Как отмечается, украинец жил в одной комнате общежития с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате которой украинец получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Какие-либо другие подробности не сообщаются. 47-летний подозреваемый уже в воскресенье предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.

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