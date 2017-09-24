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 Политика Украины, Общество
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Все про:машиностроение (30) поздравление (670) праздник (1614) Гройсман (3434)

 Гройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником: От вас зависит экономический успех Украины

гройсман

Правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственную пресс-службу, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником - Днем машиностроителя.

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"Украинские машиностроители, имея значительный опыт, разрабатывают и проектируют сложные системы и приборы: бытовую технику и средства радиосвязи, оборудование для легкой и пищевой промышленности, станки и агропромышленную технику. Наше производство включает в себя химическое и строительное машиностроение, оборудование для добычи полезных ископаемых и предприятий тяжелой промышленности. Украинские специалисты авиакосмической отрасли имеют высокую репутацию на мировой арене", - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что в Украине производится также немало сложной военной техники, которая соответствует современным стандартам и делает Вооруженные Силы Украины одними из самых боеспособных в Европе.

"Украинские больницы обеспечиваются современным оборудованием, произведенным в Украине и позволяющим диагностировать и лечить сложные заболевания. Фактически, существуют целые отрасли промышленности, которые могут обеспечить украинские машиностроители. И вместе мы способны восстановить наш потенциал", - подчеркнул глава правительства.

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По его словам, сегодня, когда отечественная промышленность возрождается и продолжается экономический рост, от уровня подготовки специалистов, вознаграждения за их труд, условий их работы зависит реализация масштабной политики новой индустриализации.

"Поэтому правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех страны", - акцентировал он.

Гройсман выразил уверенность, что благодаря кропотливому труду работников машиностроительной отрасли будет обеспечено устойчивое развитие всего отечественного хозяйства.

"Желаю всем работникам профессионального роста, новых достижений и реализации самых смелых проектов", - добавил Премьер.

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де воно, машинобудування залишилось?
в Києві - це будівлі сумермаркетів і трц(((
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та її, за Київ в Бородянку виводили...
а скільки "ящиків" в Києві закрили?
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ящиків було багато безтолкових...половина точно.
мені особисто найбільше шкода Червону черпалку і верстатобудівний завод на Нівках (ім Горького, здається звався). А вам?
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Арсенал - там зараз різні "суди" сидять(((,
Радар - за б/к)) Україна,
Радикал і біля нього промка, і тд
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багато - 99% - совка на війну працювали, ви праві - так було!!!
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Гройсман на все руки мастер,особенно силен в торговле трусами,но если надо,он и в машиностроении разберется,с 9-тью классами образования.
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ишо ночью кладбищенскую оградку покрасить может.. золотые руки у человека
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ну здесь таких спецов море, что один Игорек стоит, но вы же их не критикуете.
А поздравить с заслуженным праздником, пардон, что здесь плохого.
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У нас Гидрант "Открывалка",Премьер "Поздравлялка",можно и дешевле найти людей для такой работы.
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А поздравить с заслуженным праздником, пардон, что здесь плохого.

Поздравлять должен авторитетный человек, а не пронныра- торговец с базара. Как-то так.
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Отсутствие юридического образования не мешает же Луценко быть ген.прокурором..у нас мастеров разных хватает
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Уберите Гройсмана! Он мешает моей шахматной мысли
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Так вот оказывается от кого зависит экономический успех Украины ...
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И они в ответе за экономический провал в Украине сейчас! (По мысли Гройсмана)
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От вас зависит экономический успех Украины
Да, зависит экономический успех Украины, а в качестве благодарности пенсионный стаж 35 лет.
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***
Пока Порошенко за кордоном, Гройсману приходится врать за двоих
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ВІДЕО: ЯПОНІЯ ЗАЦІКАВЛЕНА В СПІВПРАЦІ З ВАЖКОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ, НАУКОВИМИ ТА ІТ КОМПАНІЯМИ ХАРКІВЩИНИ http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/video-yaponiya-zatsikavlena-v-spivpratsi-z-vazhkoyu-promislovistyu-naukovimi-ta-it-kompaniyami-harkivshhini/
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тупо съехал на машиностроителей. Грося ваще ни вчем не винават. Он же не премьер министр Украины. Вы машиностроители, вот и отвечайте за экономические успехи.
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давай, Грося, - жми...на тебе вся надія, що піднімеш машинобудвання.
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надежда (маленькая), что он сдержит свое слово... и уйдет в отставку.
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це нічого не змінить...питання у суспільному устрої, а не в конкретному Гросі.
а Грося може й кращий від папєрєдніків.
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он от них мало чем отличается. Так что то же болото.
Для того, что бы была реально новая фигура Премьера - надо поменять расклад в ВР, для этого надо выборы. Да и новых партий мало и про них мало знаю. Средства масс-медия практически все по контролем олигархических групп. Да и группы эти практически едины в цели не допустить неподконтрольность власти. Да у них есть внутренняя вражда за ресурсы, но и всё.
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це тупик....ще років п"ять-десять такого устрою і тупості і країну може почати рвати.
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Мое мнение - для быстрейшего оздоровления нашего политикума надо чаще проводить выборы, если нет механизма отзыва депутатов. Иначе этот застой точно надолго.
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фотка в новині - навіть не в тему - це КРАЗ!!!
а що таке машинобудування, г. премьєр?!
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"Украинские машиностроители, имея значительный опыт, разрабатывают и проектируют сложные системы и приборы: бытовую технику и средства радиосвязи, оборудование для легкой и пищевой промышленности, станки и агропромышленную технику. Наше производство включает в себя химическое и строительное машиностроение, оборудование для добычи полезных ископаемых и предприятий тяжелой промышленности.Источник: https://censor.net.ua/n456613

Ну да они только разрабатывают и проектируют, но не производят,а по факту зайди в любой магазин, даже сраные саморезы и те китайские.
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Ноль самолётов, ноль косморакет, около нуля кораблей и автомобилей - вот неполные успехи блистательного руководства Гройсмана и Ко.
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Поздравлять друг друга будем,когда Гройсманы усядутся на нары ...
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вам сегодня выбор Германии осваивать и там готовить поздравления, хотя кто знает какой ваш флаг настоящий
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Тогда надо поздравлять гройсмана с б/У шным импортом Европейского машиностроения по закупкам вагонов и трамваев.
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В цей день 2004 року в Івано-Франківську було вчинено «яєчний замах» на Віктора Януковича https://youtu.be/qFAt-43woGQ Гройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником: От вас зависит экономический успех Украины - Цензор.НЕТ 92
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Как видим- тогда было прохладней... И яйца были тяжелые-тяжелые!
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какая неожиданность!

Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку
районов дислокации боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена
в РФ) севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

Аэрофотоснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября 2017 года, размещены на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.
Российские военные отмечают, что в районах дислокации вооруженных
формирований ИГ недалеко от Дейр-эз-Зора зафиксировано большое
количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на
вооружении спецназа США.

В ведомстве подчеркивают, что спецназ США расположен в опорных пунктах,
ранее оборудованных боевиками ИГ, при этом никаких следов штурма или
боестолкновений с террористами не наблюдается. «Это может говорить
только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя
в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», -
заключают
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А почему вещаете не фальцетом?

Вашей однофамилице это лучше удавалось
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севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

Лу4чше раскажите кудаделись часы с рки Гундяева или самолетиквозле Боинга!
Мастера фотошопа возомнили себя пророками российской пропаганды...
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От самого зависит экономический успех Украины,а стрелки переводит на машиностроителей...ну не разу не еврей
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Шо-то мне кажется, что он понятия не имеет, что он кого-то поздравил. Вот кажется мне так. Есть для таких дел- специально обученные люди... С зарплатой- поболее, чем у машиностроителей.
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Для цього у нього є купа помічників які слідкують за цим, щоб шеф не потрапив в просак.
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урод готов поздравлять кого угодно с чем угодно....
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экономический успех зависит от тебя, винницкий бездарь
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Так це сьогодні моє професійне свято? Потрібно якось відзначити. Хе-хе.
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За что люди гибли? Чтоб еврей возложил ответственность на машиностроителей за экономический успех? А он, как всегда. ни при чем.
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Я б на місті машинобудівників послав би цього гройсмана в дупу , та і порошенка також.
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И что взял и поздравил ? Сразу всех троих машиностроителей?
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От украинского машиностроения осталась только "высокая репутация". Надо этот праздник отменить, негоже великой аграрной державе глупостями заниматься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником: От вас зависит экономический успех Украины
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