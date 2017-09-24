 Гройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником: От вас зависит экономический успех Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственную пресс-службу, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником - Днем машиностроителя.
"Украинские машиностроители, имея значительный опыт, разрабатывают и проектируют сложные системы и приборы: бытовую технику и средства радиосвязи, оборудование для легкой и пищевой промышленности, станки и агропромышленную технику. Наше производство включает в себя химическое и строительное машиностроение, оборудование для добычи полезных ископаемых и предприятий тяжелой промышленности. Украинские специалисты авиакосмической отрасли имеют высокую репутацию на мировой арене", - подчеркнул Гройсман.
Он отметил, что в Украине производится также немало сложной военной техники, которая соответствует современным стандартам и делает Вооруженные Силы Украины одними из самых боеспособных в Европе.
"Украинские больницы обеспечиваются современным оборудованием, произведенным в Украине и позволяющим диагностировать и лечить сложные заболевания. Фактически, существуют целые отрасли промышленности, которые могут обеспечить украинские машиностроители. И вместе мы способны восстановить наш потенциал", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, сегодня, когда отечественная промышленность возрождается и продолжается экономический рост, от уровня подготовки специалистов, вознаграждения за их труд, условий их работы зависит реализация масштабной политики новой индустриализации.
"Поэтому правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех страны", - акцентировал он.
Гройсман выразил уверенность, что благодаря кропотливому труду работников машиностроительной отрасли будет обеспечено устойчивое развитие всего отечественного хозяйства.
"Желаю всем работникам профессионального роста, новых достижений и реализации самых смелых проектов", - добавил Премьер.
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в Києві - це будівлі сумермаркетів і трц(((
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а скільки "ящиків" в Києві закрили?
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мені особисто найбільше шкода Червону черпалку і верстатобудівний завод на Нівках (ім Горького, здається звався). А вам?
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Радар - за б/к)) Україна,
Радикал і біля нього промка, і тд
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А поздравить с заслуженным праздником, пардон, что здесь плохого.
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Поздравлять должен авторитетный человек, а не пронныра- торговец с базара. Как-то так.
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Да, зависит экономический успех Украины, а в качестве благодарности пенсионный стаж 35 лет.
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Пока Порошенко за кордоном, Гройсману приходится врать за двоих
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а Грося може й кращий від папєрєдніків.
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Для того, что бы была реально новая фигура Премьера - надо поменять расклад в ВР, для этого надо выборы. Да и новых партий мало и про них мало знаю. Средства масс-медия практически все по контролем олигархических групп. Да и группы эти практически едины в цели не допустить неподконтрольность власти. Да у них есть внутренняя вражда за ресурсы, но и всё.
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а що таке машинобудування, г. премьєр?!
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Ну да они только разрабатывают и проектируют, но не производят,а по факту зайди в любой магазин, даже сраные саморезы и те китайские.
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Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку
районов дислокации боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена
в РФ) севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.
Аэрофотоснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября 2017 года, размещены на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.
Российские военные отмечают, что в районах дислокации вооруженных
формирований ИГ недалеко от Дейр-эз-Зора зафиксировано большое
количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на
вооружении спецназа США.
В ведомстве подчеркивают, что спецназ США расположен в опорных пунктах,
ранее оборудованных боевиками ИГ, при этом никаких следов штурма или
боестолкновений с террористами не наблюдается. «Это может говорить
только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя
в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», -
заключают
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Вашей однофамилице это лучше удавалось
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Лу4чше раскажите кудаделись часы с рки Гундяева или самолетиквозле Боинга!
Мастера фотошопа возомнили себя пророками российской пропаганды...
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- не бачу ваші руки!
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