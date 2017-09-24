 Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в эфире одного из телеканалов заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Система осовременивания и процесс осовременивания - это не одноразовый акт, который будет осуществлен в октябре, и на этом все закончится. Мы предлагаем, чтобы процесс осовременивания пенсий был регулярным. Чтобы он не зависел от того, какое будет у членов правительства или у народных депутатов настроение утром. Мы хотим четко ввести осовременивание пенсий в законодательное поле", - сказал он.
Розенко подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой осовременивание пенсий будет осуществлено впервые за последние 5 лет.
"Не нынешняя власть остановила процесс осовременивания пенсий. Последний раз оно было осуществлено в 2011-2012 году, после чего Янукович-Азаров вывели это за пределы законодательного поля и этот процесс фактически прекратился", - пояснил вице-премьер.
"Поэтому мы восстанавливаем социальную справедливость, и прежде всего это касается тех людей, которые имеют значительный страховой стаж", - добавил он.
1229 71
Кабмин сможет осовременить пенсии с 1 октября, даже если Рада примет законопроект позже, - Розенко(63)
В этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко(53)
Розенко о зарплате медиков: Проблема возникновения задолженности в конце года не нова(130)
Идет серьезный переговорный процесс относительно финансирования "Плана Маршалла для Украины", - Розенко(115)
Розенко: Нинішній Кабмін не підвищуватиме пенсійний вік(0)
"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко(58)
С 1 января 2019 в Украине может уже стартовать накопительная пенсионная система, - Розенко(76)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По словам вице-премьера, эти средства составляют около 18 млрд. грн.вот тебе индексация
Ответить
Ответить
Ответить
Производиться должна была на индекс инфляции
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та да....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не ной
Ответить
Ответить
спрашивай с тех, кто голосует против пенсионной реформы
Ответить
после этого - перерасчёт пенсий
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Министр экономического развития и торговли Украины П.А.Порошенко
23 марта - 3 декабря 2012 года
Глава правительства:Николай Азаров
Президент:Виктор Янукович
Ответить
Ответить
я даже больше скажу ладно хреновы папередники отменили индексацию (что вранье на самом деле) а кто вам мешает восстановить?!!
24.09.2017 13:03
Ответить
правда, який глядач, такі і клоуни.
Ответить
когда уходят герои на сцену выходят клоуны...
Ответить
Ну и в Рашке тоже.
Ответить
Ответить
Правильно. 1905, 1914, 1917-1922, 1937 1941- 1945 и до 1952г
Перебили всех смелых ,самостоятельных ,трудолюбивых и честных.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Перевожу смысл - покупательная способность пенсий будетрегулярно уменьшаться.
На 2/3 уменьшили - ни кто и не пикнул! (долларс 5-8 до 30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хватит врать! Януковича и Азарова нет уже 3 ,5 года.Что мешало осоеВРЕЕВАТЬ пенсии раньше? Красть не надо и меньше жульничать! Где это Яценюк который всех сделал бедными? Пуля его нашла? В лоб попала?
Ответить
Ответить
Ответить
Землю - крестьянам! Фабрики - рабочим!
Пенсии - пенсионерам! Больницы - больным!
Мерседес - к подъезду!
Ответить
Ответить
Ответить
А вот себе бюджет они заложили в удвоенном размере - на 100% !!!!
Вот такая "справедливость": розенковское пузо уже в кадр не влазит
Ответить
И вручить проездные или велосипеды - в стране идет война.
Розенко на велосипеде - торжество демократиии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить