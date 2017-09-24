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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (639) пенсионная реформа (1010) пенсия (1685) Розенко (522)

 Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко

розенко

После соответствующего решения Верховной Рады Украины процесс осовременивания пенсий будет регулярным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в эфире одного из телеканалов заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Система осовременивания и процесс осовременивания - это не одноразовый акт, который будет осуществлен в октябре, и на этом все закончится. Мы предлагаем, чтобы процесс осовременивания пенсий был регулярным. Чтобы он не зависел от того, какое будет у членов правительства или у народных депутатов настроение утром. Мы хотим четко ввести осовременивание пенсий в законодательное поле", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сможет осовременить пенсии с 1 октября, даже если Рада примет законопроект позже, - Розенко

Розенко подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой осовременивание пенсий будет осуществлено впервые за последние 5 лет.

"Не нынешняя власть остановила процесс осовременивания пенсий. Последний раз оно было осуществлено в 2011-2012 году, после чего Янукович-Азаров вывели это за пределы законодательного поля и этот процесс фактически прекратился", - пояснил вице-премьер.

"Поэтому мы восстанавливаем социальную справедливость, и прежде всего это касается тех людей, которые имеют значительный страховой стаж", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кабмин может самостоятельно принять решение об индексации пенсий с 1 октября без дополнительных решений Рады, - Егор Соболев. ВИДЕО
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Чёй-то козломордый - решил мельдония сэкономить...)))﻿
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Збільшення пенсій під час війни це злочин! Всі вільні гроші мають направлятись на армію та флот! Поки Пенсійний Фонд дотується з бюджету на 146 млрд грн щороку, ні про яке підвищення пенсій не може бути й мови!
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Так це ж не збільшення, а механічний перерахунок пенсій згідно формули.
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Я бы еще всех ходячих пенсионеров, которые могут держать в руках оружие отправил бы на передовую. И тебя долбойоба тоже.
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Какое в жопу "осовременивание" ?? Где ИНДЕКСАЦИЯ ?!
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так они это назвали "осовремениванием" и "реформой".
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«Основной ресурс для повышения и осовременивания пенсий сегодня уже накоплен в Пенсионном фонде. Это ресурс, который мы получили за счет существенного повышения минимальной заработной платы, которое произошло с января 2017 года. Именно тогда минимальная зарплата, минимальные социальные гарантии выросли с 1400-1600 до 3200 грн. Это абсолютно позитивный шаг, который предложил президент и реализовало правительство», - отметил он.
По словам вице-премьера, эти средства составляют около 18 млрд. грн.вот тебе индексация
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но им мало и они хотят еще поднять минималку. Причем "осовременивание" будут проводить на принципе - нате кость и не гавкайте, а индексация должна была проводиться на процент инфляции. Судя по инфляции, после первого поднятия минималки, ничего хорошего не будет.
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а индексация должна была проводиться на процент инфляции пенсии или зарплаты ?
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инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок
Производиться должна была на индекс инфляции
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грубым даётся радость, нежным даётся печаль-Есенин./ Иван Петрович Сидоров человек грубый, полувоенный, печалям-тоскам-кручинам-жалобам не подвластный.По воскресеньям он печатал коммент Что изменилось за неделю к лучшему.Сейчас Иван Петрович Сидоров подрядился на дополнительную работу и с требующим обзора печати комментом у него напряг. Иван Петрович Сидоров предлагает желающим продолжить тему Что изменилось за неделю к лучшему.
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"они слишком много жрут" - Рева, из цитатника "выдающихся" личностей Украины, которые в первую очередь попадут под роздачу во время третьего майдана.
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Украинцам нужно акцию обьявлять.Скинемся ему на ремень.Ряха,чтоб не треснула от заботы.
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А процесс похудания курдюка отоложим на потом
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Из него бы неплохой Поп получился бы,только бороду отрастить,а так все при нем.
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Из него бы неплохой Поп получился бы,только бороду отрастить,а так все при нем.

Та да....
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Розенко студентом возглавлял УСС и мордочку наедал с животиком- до своих 47 лет...
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Сегодня говорят одно, а завтра скажет совсем другое. Этим политическим проституткам верить, себя не уважать, все равно обманут. При самых плохих для себя раскладах эти "реформаторы" упакуют в чемоданы неправедным трудом заработанные баксы и рванут куда подальше, где искать не будут или не выдадут.
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В бюджете на 2018 год дотации пенсионному фонду на 3млрд меньше чем в 2017 г,вот такое ждёт осовременивание.Ниф-нифу хоть бы фотографию отфотошопили на нормальный вес,если похудеть естественным путем не удается. С таким свиным рылом рассуждать о пенсиях пересичных недопустимо
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Розенко -- не слышно не слова о Пенсиях военным , полиции и СБУ -- что сидим , что молчим ?? Забыли что пенсия командира полка в УКраине сегодня будет с октября чем у цыганки с базара ?? Пенсия полковнику командиру полка в Украине насчитывается с оклада 1200 гривен и оклада по званию полковник --135 гривен --- и в общем составляет не более 2500 гривен . Я думаю у вас и Ревы с Нового года начнутся очень большие проблемы -- и ваши морды лица похудеют . Нельзя шутить над военными "поцанами" так гадко и некрасиво .Все таки мы для УКраины чуть больше сделали --чем цыгане с базара . Кстати напомню -- генерал Башкиров командир Узинской тяжелой бомбардировочной дивизии перекрыл взлетную полосу и не дал сесть бортам из России с дивизией десантников из РОссии для захвата Киева и Власти в Украине . Это я так -- ктор не знает что делали военные в УКраине с самого начала Независимости Украины . Рева правда был ЗАМПОЛИТОМ .
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Закон не вижу -- а обицянки -- цяцянки мне до места одного --- на первое января 2008 года последний пересчет силовиками официальный -- составляла 320 долларов или 1563 гривни -- и я не командир полка --- сегодня моя пенсия меньше 100 долларов . Я понимаю что ВОЙНА -- тогда подойдите и скажите мне парень -- на войну сколько отдашь -- и я все отдам . А то КУСЮКУ миллиард из бюджета безвозмездно за то что спекулирует окорочками -- а всем военным дулю под нос --за то что Родину защищают . Как то не честно получается .
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включено в проект бюджета 2018
спрашивай с тех, кто голосует против пенсионной реформы
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больше читай - идёт процесс резкого повышения должностных окладов и за звание, при резком снижении разного рода надбавок и коэффициентов
после этого - перерасчёт пенсий
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Цинизму этих уродов нет предела. Весь народ считают за дебилов, к сожалению таких у нас немало....
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Врет прямо в глаза, папередники виноваты. Кто отменял индексацию? Даже злочинна влада зека хоть немного, но индексировали. Эти гниды наоборот налог на пенсии ввели....
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я даже больше скажу ладно хреновы папередники отменили индексацию (что вранье на самом деле) а кто вам мешает восстановить?!!
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Млять повышать и одновременно поднимать цены будут эти жирные Розенки до бесконечности??
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Такого терміну для означення маніпуляцій з пенсіями НЕМАЄ В ЖОДНІЙ КРАЇНІ Європи. Як на мене, даний термін означає небажання уряду прив'язати ріст пенсій до девальвації гривні, тобто ввести законодавчо індексацію. А термін "осучаснення" повинен визначати стан економіки, засобів виробництва, виробничий потенціал, розвитку наукових напрямків.
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Под осовремениванием этот мудень имеет ввиду одномоментное повышения стажа на десять лет с последующим ежегодным увеличением на год, за счет чего и появится возможность увеличить пенсии уменьшающемуся количеству пенсионеров.
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"Не нынешняя власть остановила процесс осовременивания пенсий. Последний раз оно было осуществлено в 2011-2012 году, после чего Янукович-Азаров вывели это за пределы законодательного поля и этот процесс фактически прекратился", - пояснил вице-премьер.
Министр экономического развития и торговли Украины П.А.Порошенко
23 марта - 3 декабря 2012 года
Глава правительства:Николай Азаров
Президент:Виктор Янукович
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а какая разница кто вывел? вопрос а что помешает ЭТИМ ВЫВЕСТИ или СЛЕДУЮЩИМ ВЫВЕСТИ!! суть в том что неззя верить сказкам от власти НЕЗЗЯ!!!
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Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко - Цензор.НЕТ 2807 Ruslan Tkachenko

я даже больше скажу ладно хреновы папередники отменили индексацию (что вранье на самом деле) а кто вам мешает восстановить?!!
24.09.2017 13:03

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вернути потрібно індексацію і припинити п113діти про якесь економічно не зрозуміле осучаснення. цирк )(уйлопорхів і купа бездарних клоунів. Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко - Цензор.НЕТ 237
правда, який глядач, такі і клоуни. Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко - Цензор.НЕТ 7086
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який глядач, такі і клоуни.

когда уходят герои на сцену выходят клоуны...
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У Украины две беды-пыхатые и пархатые.
Ну и в Рашке тоже.
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У Украины одна беда это слабый геннофонд

Правильно. 1905, 1914, 1917-1922, 1937 1941- 1945 и до 1952г
Перебили всех смелых ,самостоятельных ,трудолюбивых и честных.
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"осовременивания"- это когда люди банально не доживают до пенсии а значит ее не будет?
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Самый лучший геноцид по соевому,это геноцид регулярный ...
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Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко

Перевожу смысл - покупательная способность пенсий будетрегулярно уменьшаться.
На 2/3 уменьшили - ни кто и не пикнул! (долларс 5-8 до 30)
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Когда принимали закон о индексации соцвыплат то то же рассказывали про регулярность этого процесса НУ И ЧТО ЗАКОН ЕСТЬ А ГДЕ РЕГУЛЯРНОСТЬ?!! Сидит мурло и рассказывает сказки. Даже в его реформе что оно пихает эта якобы регулярность должна наступить с 2028 года!! НО ОНО ПРО ЭТО МОЛЧИТ!!!
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"Поэтому мы восстанавливаем социальную справедливость, и прежде всего это касается тех людей, которые имеют значительный страховой стаж", - а не хотите вернуть пенсионерам деньги за все годы вашего обмана?
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Народ вправе изменить ВСЕ! Просто нужно иметь честь, волю и решительность сказать НЕТ. Выйти! и построить Державу. А сейчас это вообще НИЧЕГО полный НОЛЬ
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Для начала нужен лидер, а вот с этим проблема. Кого предложите Вы?
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Я отвечу словами великого человека. "Не называйте меня лидером, это не так. Я ваше отражение. Забудьте про лидеров...Народ это власть и никаких лидеров
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Тогда никто не выйдет. Без лидера не бывает.
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Чтобы выйти нужна честь, гордость, воля и решительность. Когда каждый сплотиться. Когда каждый четко знает свое дело а это правда и справедливость. Когда пальцы сожмутся в кулак. Когда все станут через все сомнения единым целым. Тогда можно построить мир и благополучие путем очищения.
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"Не нынешняя власть остановила процесс осовременивания пенсий. Последний раз оно было осуществлено в 2011-2012 году, после чего Янукович-Азаров вывели это за пределы законодательного поля и этот процесс фактически прекратился", - пояснил вице-премьер. Источник: https://censor.net.ua/n456612

Хватит врать! Януковича и Азарова нет уже 3 ,5 года.Что мешало осоеВРЕЕВАТЬ пенсии раньше? Красть не надо и меньше жульничать! Где это Яценюк который всех сделал бедными? Пуля его нашла? В лоб попала?
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Те кто делает ,,реформы,, себе поднимают зарплаты по несколько раз в год а бедным пенсионерам по 100-200 гривен раз в два три года.Если эти 3200 гривен(минималка) считают прожиточным минимумом то теперишие пенсии это геноцыд и физическое уничтожение стариков.
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Обычная пенсия для ветерана труда около 1500 грн, за отопление зимой со скидкой (дитя войны) было 1600. А еще электроэнергия, есть, одеваться...
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***
Землю - крестьянам! Фабрики - рабочим!
Пенсии - пенсионерам! Больницы - больным!
Мерседес - к подъезду!
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Хочу хвилинку Вашої уваги. Прошу звернути увагу на тих людей які працюють і не сплачують податки. Вони неповинні отримувати пенсію взагалі і крапка, чому я повинен оплачувати їм пенсію? Я працюю на двох роботах і податки відповідні.
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а тебя не смущает пенсия судье 200тыс?! а судьи ни копейки в бюджет не принесли? а пенсия депутатов 50тыс не напрягает не? За то как тебя напрягла минималка какой то бабушки!!
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Справедливость по Розенку - "осовременивать" пенсии на пару процентов.
А вот себе бюджет они заложили в удвоенном размере - на 100% !!!!
Вот такая "справедливость": розенковское пузо уже в кадр не влазит
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По результатам работы кабмина им зарплаты надо вдвое не повысить, а сократить.
И вручить проездные или велосипеды - в стране идет война.

Розенко на велосипеде - торжество демократиии.
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Как-то много предложил Розенке. Скейт или детский самокат ему
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Варовка теж так казала. Один раз збільшила пенсії, а більше не дали. Ющару жаба задавила і зняв її з посади прем"єра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко
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