 "Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил военный прокурор АТО Олег Цицак.
По его словам, по состоянию на воскресенье все неразорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.
"Вчера мы завершили разминирование складов и прилегающей к ней территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести пострадавших дворовых хозяйствах", - заявил он.
Цицак отметил, что основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.
"Очевидной причиной возгорания является поджог сухой травы. Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога - была это халатность людей либо умышленно с какой-то другой целью. Очевидным также является факт халатности со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях", - констатировал он.
Напомним, 22 сентября в Никольском районе вблизи Мариуполя на складе с боеприпасами начался пожар, сопровождающийся взрывами. Огонь перекинулся на территорию воинской части с сельскохозяйственных полей. Из близлежащих жилых домов были эвакуированы 30 человек.
Пожар был потушен утром 23 сентября. Пострадавших нет.
По факту возгорания поля и воинской части возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Руководство расследованием будет осуществлять военная прокуратура.
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Новый военный прокурор АТО: пьяная езда, связь с Балогой, дорогие часы и мотоциклы
в Вооруженных Силах Украины Цицак никогда не проходил, а воинское звание «майор юстиции» ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
https://t.co/a4emXhFKtE
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Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов. Источник: https://censor.net.ua/p456549
Что же тогда первично? Можэ трава потом загорелась?
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Думаю, он решил, что так безопасней для его шкурки. Вчера еще тука назвал дыныры и лыныры- 'молодыми республиками'
А у нас вот вчера еще один наш сын украинский погиб. И склады взрываются. И , на мой взгляд, упущены перспективы глобального изменения в развитии и армии, и государства. И не только путен тому виной. Было бы желание , то можно было бы горы свернуть. А так ограничиваемся очередными сказками и брехней из уст главного тормоза страны из путешествий по разным странам, вот сейчас врет из Канады. Из страны лучших друзей Украины. А могло быть все иначе. Просьба соевым не писать про путеннападет- отвечаю заранее- он уже напал и Крым с Донбассом у нас захватил
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