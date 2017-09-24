EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1234  25
Все про:пожар (3642) Донецкая область (4694) разминирование (214)

 "Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов

пожар

В селе Новоянисоль Донецкой области завершились мероприятия по разминированию горевшего склада с боеприпасами, а также всей прилегающей территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил военный прокурор АТО Олег Цицак.

По его словам, по состоянию на воскресенье все неразорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО

"Вчера мы завершили разминирование складов и прилегающей к ней территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести пострадавших дворовых хозяйствах", - заявил он.

Цицак отметил, что основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.

"Очевидной причиной возгорания является поджог сухой травы. Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога - была это халатность людей либо умышленно с какой-то другой целью. Очевидным также является факт халатности со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях", - констатировал он.

Читайте также: На месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, 22 сентября в Никольском районе вблизи Мариуполя на складе с боеприпасами начался пожар, сопровождающийся взрывами. Огонь перекинулся на территорию воинской части с сельскохозяйственных полей. Из близлежащих жилых домов были эвакуированы 30 человек.

Пожар был потушен утром 23 сентября. Пострадавших нет.

По факту возгорания поля и воинской части возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Руководство расследованием будет осуществлять военная прокуратура.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты приглядись получше,виновата воспитатель из лагеря "Виктория".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поки хтось зі своєї власної кишені не компенсує вартість в черговий раз прой...баних боєприпасів, які Україна не виготовляє, склади вибухатимуть до безкінечності. І "героїчне" минуле нового горе-прокурора сил АТО тут ні до чого. Так, він бухарик за кермом, не служив тощо, але озвучив найбільш реальну версію - недбалість вояків-поху...стів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цицак і дня не служив. Помічений в хабарях. Алкаш. Ось не повна його характеристика
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов - Цензор.НЕТ 4918Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 16 ч.16 часов назад
Новый военный прокурор АТО: пьяная езда, связь с Балогой, дорогие часы и мотоциклы

в Вооруженных Силах Украины Цицак никогда не проходил, а воинское звание «майор юстиции» ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

https://t.co/a4emXhFKtE

"Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов - Цензор.НЕТ 855

"Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов - Цензор.НЕТ 5744
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цицаку- ножом по горлу -и на свалку. такое дерьмо в армии и на не на
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТІ ПРО ДЕТЕЙ ЧАЙКИ, ЧМО ЗАПЕРЕБРИКОВОЕ, ПЕРЕЖИВАЙ
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Ой горе тій. Чайці, ой горе, небозі, що вивела чаєняток при битій дорозі..." А ви , пане хам, з якої сторони поребрика знаходитесь? Точно з української?. Бо, судячи з вашого тону і агресивного лексикону - ви кацапського віросповідування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас скорее предательство во время войны - халатность
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВО ВСЁМ ВИНОВАТАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ОДЕССКОГО ПИОНЭР ЛАГЕРЯ! К СТЕНКЕ СУКУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всегда ,не хватило газонокосилки и дисковой бороны с трактором.У 400 генералов боеприпасы без глазу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может оно и так, но услышанное из уст человека с весьма сомнительным прошлым звучит как-то неубедительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну , ладно, как я посмотрю- какого-то несчастного фермера- так и не предъявили. Неуловимый какой, надо же. Но! Меня таки более интересует вот это:

Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов. Источник: https://censor.net.ua/p456549

Что же тогда первично? Можэ трава потом загорелась?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С этими хенералами,соя готова провести ато за две недели.Вас будут судить без суда.Вы это заработали.Мусора будут с вами рядом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они там одни солдафоны что-ли? Логически мыслить не их удел? Вспахать периметр вокруг сараев с боеприпасами как превентивное средство-это много ума надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Солдаты виноваты?Как всегда-стрелочника нашли,а шушера лампасная по кабинетам и дальше будут жопы полировать да торговать войной
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГЛАВНЫЙ ПРОКУРОР СИЛ АТО НЕ СЛУЖИЛ В ВСУ И БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ . Как можно это назвать одним словом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На зике Бутусов сказал, что у страны три года назад был выбор - или создать армию на основе добробатов, которые сами пошли на фронт защищать страну, или оставить совок и генералов - Порошенко сделал выбор в пользу совка в армии и генералов. '
Думаю, он решил, что так безопасней для его шкурки. Вчера еще тука назвал дыныры и лыныры- 'молодыми республиками'
А у нас вот вчера еще один наш сын украинский погиб. И склады взрываются. И , на мой взгляд, упущены перспективы глобального изменения в развитии и армии, и государства. И не только путен тому виной. Было бы желание , то можно было бы горы свернуть. А так ограничиваемся очередными сказками и брехней из уст главного тормоза страны из путешествий по разным странам, вот сейчас врет из Канады. Из страны лучших друзей Украины. А могло быть все иначе. Просьба соевым не писать про путеннападет- отвечаю заранее- он уже напал и Крым с Донбассом у нас захватил
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Очевидным является факт халатности со стороны военнослужащих", - военный прокурор Цицак о пожаре на складе боеприпасов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти