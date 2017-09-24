 Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда", - сказал сенатор.
Он добавил, что слабые стороны российских ВС, которые перечислены в этом пособии, носят в основном субъективный характер.
"Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", - подчеркнул Клинцевич.
Ранее армия США опубликовала пособие "Российская война нового поколения", в котором содержится информация о военной тактике России при ведении гибридной войны.
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" Нет у вас методов против Кости Сопрыкина!"
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З Вікі:
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4 июля 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Этапирован на Колыму 5 ноября 1939 года.Когда срок заключения подошёл к концу, Жжёнова вызвали к начальству и вручили официальную бумагу с гербом - распишитесь в том, что ознакомлены с постановлением о дополнительном сроке, ещё 21 месяц лагерей[2].
Будучи в заключении, с 1944 года начал выступать на сцене Магаданского музыкально-драматического театра им. М. Горького[3], в главной роли дебютировал в спектакле «У стен Ленинграда» В. Вишневского[4]. Освободился 16 марта 1945 года и продолжал актёрскую работу по вольному найму. 27 декабря 1946 года уволился и выехал на «материк»[5].
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генерал Джордж Паттон
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Очень небольшая часть сохранилась в Украине или эмигрировала в Украину - этот процесс продолжается и сейчас.
В России остались буквально единицы, которых дожуют сейчас. Цивилизационная катастрофа.
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Ага. Подохнуть за путинскую ложь - что может быть лучше для кацапа?
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навіщо стільки обговорювати маячню якогось "ватно-скрепного" ?
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Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку.
Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп.
Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.
Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.
Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не видело таких жалких пацаков...
И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.
Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?
Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась.
Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!
Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.
За что мы американских инженеров и расстреляли.
Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!
Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.
Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией.
Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.
Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.
Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.
А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере - в парадных.
И вот, наконец, развалился и СССР.
Момент настал! Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите -
все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.
Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.
Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.
«Краткий курс исторических взаимосвязей»
В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,
Издательство «Л-Логика», Москва, 21 век.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»
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Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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"Совпадєніє? Нє думаю!"(с)
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А почему именует себя по-американски "сенатором" ?
С виду - свинатор.
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Все юридические или физические лица могут выбирать: делать бизнес с США, или делать бизнес с Северной Кореей. Они не могут делать бизнес с обоими. Все юр. или физ. лица, выбирающие бизнес с Северной Кореей, будут подпадать под санкции США, их активы в США будут заморожены и они будут исключены из американской финансовой системы.
Только что, live по CNBC.Ещё: судам и самолётам, побывавшим в КНДР, запрещено быть США в течение 180 дней после этого.
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Кацапы думают, что танками и авиацией можно захватить страну.. да, можно за три-пять лет..
А вот захватить или разрушить Ымперию можно за двадцать пять лет, постепенно обескровливая её, до тех пор, пока её собственные проблемы станут смертельными для Ымперии... Ждем смерти росиськой Ресурсной Ымперии в 21 веке!
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Надпись на гробнице: "Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещенная на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Легнице 9 апреля 1241 г."
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И.А.Ильин
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У России три вечных союзника: мыло, соль и спички.
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