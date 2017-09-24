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 Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич

клинцевич

Первый зампред комитета Совета РФ по безопасности и обороне Франц Клинцевич прокомментировал издание американского пособия по противостоянию российской тактике ведения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Пособие армии США по противодействию гибридной войне РФ стало доступно широкой публике

"Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда", - сказал сенатор.

Он добавил, что слабые стороны российских ВС, которые перечислены в этом пособии, носят в основном субъективный характер.

"Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", - подчеркнул Клинцевич.

Ранее армия США опубликовала пособие "Российская война нового поколения", в котором содержится информация о военной тактике России при ведении гибридной войны.
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Этот клицевич,придурок полный. Рашка живет только по причине того,что задаром распродает свои ресурсы. Даже не нужно никаких капиталов вкладывать. Как приемник мусора и сбыта залежалых товаров. Все ! На этом ее достоинства заканчиваются. Нужно быть полным идиотом,чтобы мусороприемник начал стращать того,кто его изготовил ))
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Особенно улыбнули слова етого мокши о ведении боя и взаимной поддержке Ето все равно что хвастаться дерьмом говоря что оно шоколадное. Не перещитать факты как воюет рашистская армия и как своих бросает на поле боя и в плену отказываясь от своих же людей притом старается их сама же и уничтожить. Американская армия целые спецоперации проводит чтобы освободить из плена своего солдата а рашисты говорят что знать не знают своих солдат и могут только уничтожить его чтобы вообще не было доказательств.
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А это украинская обыкновенная сегодня армия --- сравните лица с недоразвитыми путлеровской армии .
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А эТо чУдо вооще понимает что несет, и верит во все эту ахинею??? Цеж з яких таких часів вони стали не " побєдімими"??? Коли, дє, і як ці недорослі , рУсссськіє" виграли велику війну??? сєрєсєр не рахуємо!!!
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Цей "пафосний спіч" гівно кремлядівське для ватного лохотрату продекламувало. Ця нісенитниця гідна для використування лише на чуркестанській зоні за парєбріком. Адекватних людей не стосується, бо все одно не поведуться))
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Агрессия , агрессия, какая такая агрессия...,да, гопники казхламордые?
" Нет у вас методов против Кости Сопрыкина!"
Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 1978
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без америкосовской жратвы,автомобилей, самолетов, алюминия и т.д ссср перестал бы существовать еще в 42 году., так на то время не было запредельного разрыва в технологиях между ссср и западом, сейчас этот разрыв коллосален - это как зулусы против робототехники, так что кацапездии лучше не испытывать военный потенциал америкосов
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с этой чумой бороться нужно жестко ! для начала гнать всю эту гадость нужно с европы америки !
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Ця людина знала, про що говорить.
З Вікі:
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4 июля 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Этапирован на Колыму 5 ноября 1939 года.Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 7068Когда срок заключения подошёл к концу, Жжёнова вызвали к начальству и вручили официальную бумагу с гербом - распишитесь в том, что ознакомлены с постановлением о дополнительном сроке, ещё 21 месяц лагерей[2].Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 7068
Будучи в заключении, с 1944 года начал выступать на сцене Магаданского музыкально-драматического театра им. М. Горького[3], в главной роли дебютировал в спектакле «У стен Ленинграда» В. Вишневского[4]. Освободился 16 марта 1945 года и продолжал актёрскую работу по вольному найму. 27 декабря 1946 года уволился и выехал на «материк»[5].
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Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики.
генерал Джордж Паттон
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что такое русские, где они водятся и чем отличаются от россиян?
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русские были до 1917 года. Они долго росли пока не выросли до Серебряного века русской культуры. Затем огромная часть русских была уничтожена в 1917-19 россиянами, остальных добивали в 1937. Часть выехала в 1918-24 в Западную Европу, где ассимилировалась и растворилась.
Очень небольшая часть сохранилась в Украине или эмигрировала в Украину - этот процесс продолжается и сейчас.
В России остались буквально единицы, которых дожуют сейчас. Цивилизационная катастрофа.
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... и абсолютно правильной мотивации
--------------
Ага. Подохнуть за путинскую ложь - что может быть лучше для кацапа?
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Даже хомяк против штатов солиднее смотрится в отличии от душевнобольных из запоребрика
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США подготовили пособие по противостоянию гибридной войне россии не для идиота клинцевича, пушкова, толстого, норкина, соловьева пометного или секилева с железняком. Четко обозначено, что упор идет не столько на военную мощь, сколько на взаимодействие с местными предателями Украины, их тьма и они все больше смелеют и поднимают голову. Чем скорее украинцы это поймут, тем скорее "русский мир" в Украине загнется.
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сєнатор прав. З московітами боротись...це шо у воду пукати. безтолку. гєни .....
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В июне 2016 года Рузский районный суд обязал Клинцевича оплатить общественной организации «Инвалиды войны» 285 тыс. рублей, в которые ей обошлось пребывание политика со своими родными в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея («Русь»). Клинцевичи в ходе пребывания в санатории в декабре 2014 года находились там бесплатно, обещая позже предоставить рекомендации врача (условие для бесплатного обслуживания), в дальнейшем так и не прислав денег или направлений.
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цікаво..
навіщо стільки обговорювати маячню якогось "ватно-скрепного" ?
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Колумб был Трамп

Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку.

Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп.
Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.
Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.
Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не видело таких жалких пацаков...
И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.
Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?
Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась.
Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!
Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.
За что мы американских инженеров и расстреляли.
Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!
Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.
Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией.
Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.
Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.
Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.
А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере - в парадных.
И вот, наконец, развалился и СССР.
Момент настал! Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите -
все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.
Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.
Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.
«Краткий курс исторических взаимосвязей»
В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,
Издательство «Л-Логика», Москва, 21 век.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»
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МОТИВАЦИЯ У РУСКАГА ИХТАМНЕТА - ЗАЩИЩАТЬ БАБЛО ХЛА. - ЄТО НЕ МОТИВАЦИЯ
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Ще не вмерли України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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- "А ты мальчик, не уходи. Пойдешь со мной. я тебе чупачупсу покажу...", тихо, на ухо, сказало )(уйло перепуганному пацану
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Хлопчик дуже схожий на синка Лакашенка.
"Совпадєніє? Нє думаю!"(с)
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Сенатор Клинцевич таки русский ?

А почему именует себя по-американски "сенатором" ?
С виду - свинатор.
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А шо, ФРАНЦ єто чісто руссськє ім"я!!! ХАхахаха
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Клиника Кащенко давно на этого пациента облизуется
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Миф о "русском солдате"! И живуч, падло, и тиражируется. А глянуть в прошлое - и сдавался миллионами, и побеждал при многократном численном превосходстве. Чего жирный упырь Клинцевич, видный "афганец", не расскажет о случайном боестолкновении, на границе с Пакистаном, с амерами? Такой звезды отхватили! Шо, невыгодно?
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Курт Уолкер: "США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже"
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Когда ж вы, бляди, навоюетесь... "Хотят ли русские войны..."
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Сейчас по CNBC министр финансов Мнучин: новые финансовые санкции запрещают всем организациям и физическим лицам в мире использовать долларовые платежи и американскую финансовую систему, включая корреспондентские счета в США, для бизнеса с Северной Кореей. Более того, санкции США распространяются на все транзакции, в любой валюте, при которых любые юридические или физические лица в любой точке мира совершают сделки или транзакции с Северной Кореей.
Все юридические или физические лица могут выбирать: делать бизнес с США, или делать бизнес с Северной Кореей. Они не могут делать бизнес с обоими. Все юр. или физ. лица, выбирающие бизнес с Северной Кореей, будут подпадать под санкции США, их активы в США будут заморожены и они будут исключены из американской финансовой системы.
Только что, live по CNBC.Ещё: судам и самолётам, побывавшим в КНДР, запрещено быть США в течение 180 дней после этого.
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Экономика это тоже инструмент войны, и развал Красной Ымперии это даказало...
Кацапы думают, что танками и авиацией можно захватить страну.. да, можно за три-пять лет..
А вот захватить или разрушить Ымперию можно за двадцать пять лет, постепенно обескровливая её, до тех пор, пока её собственные проблемы станут смертельными для Ымперии... Ждем смерти росиськой Ресурсной Ымперии в 21 веке!
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Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич

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Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 2713
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Не всё так плохо. Вот например новая больница. А, нет, это новый корпус академии ФСБ...
Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 8655
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Потому как старый корпус был просто неприлично мал.
Им никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич - Цензор.НЕТ 8914
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Слышь тренер по борьбе ) А нахрена амерам бороться с козломордыми ???Зашкварят просто и всё )
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Его заявление является признанием что они все таки ведут гибридную войну?
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"морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации" это пушечное мясо, это заградотряды, это репрессии и длительные тюремные сроки побывавшим в плену, это завалить войска противника трупами
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С русскими - может быть. А вот татарву монголо-мордовскую бить можно и нужно.
Надпись на гробнице: "Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещенная на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Легнице 9 апреля 1241 г."



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Вот тут все пособия. Они до сих пор актуальны. Зачем было американцам бумагу тратить на всякую чушь.
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Якщо Раша отримає ленд-ліз від США то переможе Америку
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Да все намного проще. Подгоняете кацапам бочку с водярой, отходите в сторонку и ждете ! =) Они нажрутся и сами друг друга начнут мочить.
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США и не собиралось бороться с русскими (населением России). Оно планомерно уничтожает кремлевских кацапов, которые постоянно баряться с руськими уже 800 лет.
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Умно! Сам придумал или в учебниках прочитал?
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Кацап твоих НКВДешных, а сейчас хуйловских учебниках ты все равно ни чего правдивого не найдешь.
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кацапские амбиции и самообман.... ....блеф на публику в угоду х-лу....
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Роssия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.А.Ильин
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У них профессия такая - гордиться тем, от чего другим стыдно.
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И вот тут еще неплохое пособие.22 баедэровских пулемета за 15 минут положили 470 НКВД-истов во главе с генералом Кстати мужик рассказывает что в те годы НКВД так же посылало чеченцев воевать с бандэровцами. Для последних это заканчивалось очень плачевно.



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***
У России три вечных союзника: мыло, соль и спички.
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Моральні якості сруських солдат? У 41-му німці не знали куди дівати військовополонених, розстрілювали, як кабанів на полюванні беззбройних, або віддавали жінкам. які "впізнавали" своїх чоловіків додому! Весь отой глобальний ДРАП у 41-му зупинили тільки заградзагони НКВДистів, що стріляли в спини своїм! Виграли війну не в останню чергу завдяки ленд-лізу
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старая мерзость а тупая.... при сталине тоже перед войной такую же песню пели... " если завтра война..." мол фуражками закидаем и положили благополучно более 20 миллионов.... урод кацапский... мало что при кремлевском ублюдке уже целое поколение псевдопатриотов и жополизов выросло еще эти твари ради того что бы рыло от кормушки не отрыаать готовы соревнования устроить кто лучше анус кремлевскому сурикату вылижет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИм никакие пособия не помогут, США неспособны бороться с русскими, - Сенатор РФ Клинцевич
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