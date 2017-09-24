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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:депутат (3042) Канада (1016) Порошенко (13917) Россия (72387) санкции (6454)

 Порошенко обсудил с депутатами Канады усиление санкций против РФ. ФОТО

В рамках рабочего визита в Канаду президент Украины Петр Порошенко провел встречу с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

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Порошенко поблагодарил за поддержку депутатами канадского парламента территориальной целостности Украины.

"Мы рассчитываем на ваше дальнейшую участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - сказал он.

Собеседники обсудили вопросы усиления экономического сотрудничества и создания "дорожной карты" для предоставления Канадой безвизового режима украинцам.

Участники встречи также обсудили ужесточение санкций против России.

"Кроме того, были скоординированы действия для информирования мира по сталинскому Голодомору, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы государства также проинформировали, что канадские депутаты приветствовали решение президента об открытии консульства Украины в Эдмонтоне.

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Опять б...ь! Усильте санкции против наших торговых партнеров.
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Замглавы РНБО имеет бизнес в России.
Торговля с Россией возросла в прошлом году на 21%.Канада в курсе?
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