 Порошенко обсудил с депутатами Канады усиление санкций против РФ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.
Порошенко поблагодарил за поддержку депутатами канадского парламента территориальной целостности Украины.
"Мы рассчитываем на ваше дальнейшую участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - сказал он.
Собеседники обсудили вопросы усиления экономического сотрудничества и создания "дорожной карты" для предоставления Канадой безвизового режима украинцам.
Участники встречи также обсудили ужесточение санкций против России.
"Кроме того, были скоординированы действия для информирования мира по сталинскому Голодомору, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе главы государства также проинформировали, что канадские депутаты приветствовали решение президента об открытии консульства Украины в Эдмонтоне.
31 2
Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ(67)
Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж(92)
"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо(32)
Порошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство(33)
Последний соцопрос: Тимошенко и партия "Батькивщина" по-прежнему лидеры электоральных рейтингов(0)
Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games(166)
Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко(298)
Ответить
Торговля с Россией возросла в прошлом году на 21%.Канада в курсе?
Ответить