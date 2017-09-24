 В результате взрыва гранаты под Киевом погиб военнослужащий, - Нацполиция

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент случился возле одного из магазинов, где отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой, отмечают в полиции.
"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Обстоятельства взрыва устанавливаются.
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