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Все про:взрыв (4364) граната (695) Киевская область (1741) смерть (5292) военнослужащие (3993)

 В результате взрыва гранаты под Киевом погиб военнослужащий, - Нацполиция

граната

В пгт Ворзель Ирпенского региона поздно вечером 23 сентября раздался взрыв.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент случился возле одного из магазинов, где отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой, отмечают в полиции.

"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

В результате взрыва гранаты под Киевом погиб военнослужащий, - Нацполиция 01
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