 В Германии проходят парламентские выборы, после которых выберут нового канцлера

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву) и продолжат свою работу до 18:00 воскресенья.
Всего в выборах в Бундестаг участвуют 43 партии, проходной барьер составляет 5%.
Согласно результатам опроса компании Politbarometr, который был опубликован в пятницу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) примерно 36%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 21,5% избирателей, правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" поддерживают 11% опрошенных, партию "Левых" - 8,5%, партию свободных демократов - 10%, а "Зеленых" - 8%.
После выборов партиям также предстоит сформировать коалицию в парламенте, после чего будет назначен канцлер и правительство.
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Вчера вернулись.
На пляже сидела немка - старая падла. Курила и бросала окурки вокруг себя.
Сволочи они, эти немцы.
Позавчера окурки бросала, а сегодня за "зеленых" голосовать пойдет.
)))
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Теперь в России все жители педики.
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Я искренне желаю немецкому народу победы ХДЛ и ,соответственно,госпожи Меркель.
Критиков прошу учесть,что немецкий народ голосует ,как правило,сознательно,это не наше стадо баранов,посему ,уверена, выберут достойных.
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Ездили с женой в море помыться?
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В море моются кацапы....а зимой вдруг море замерзнет?
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