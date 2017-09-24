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Все про:выборы (21854) Германия (2976) парламент (981)

 В Германии проходят парламентские выборы, после которых выберут нового канцлера

германия фрг

В Германии проходят всеобщие выборы в Бундестаг, после которых в стране будет сформировано новое федеральное правительство и выбран федеральный канцлер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву) и продолжат свою работу до 18:00 воскресенья.

Всего в выборах в Бундестаг участвуют 43 партии, проходной барьер составляет 5%.

Согласно результатам опроса компании Politbarometr, который был опубликован в пятницу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) примерно 36%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 21,5% избирателей, правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" поддерживают 11% опрошенных, партию "Левых" - 8,5%, партию свободных демократов - 10%, а "Зеленых" - 8%.

После выборов партиям также предстоит сформировать коалицию в парламенте, после чего будет назначен канцлер и правительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке
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Дык никто лучше неё не знает, как впускать в страну миллионные толпы террористов "исламского мира" и выражать обеспокоенности по поводу "русского мира".
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Мускорта - ага..., Меркель останется - немцы уедут...(что сейчас и происходит)...
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надо же, Лео, согласна на все 100%, только выбора нет. Второй не плохой, но есть такие нюансы, что лучше все таки Фрау держаться
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Ездили с женой в море помыться.
Вчера вернулись.
На пляже сидела немка - старая падла. Курила и бросала окурки вокруг себя.
Сволочи они, эти немцы.
Позавчера окурки бросала, а сегодня за "зеленых" голосовать пойдет.
)))
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Так мыться в душе нужно - там мыло лучше мылится ...
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Сегодня утром был внезапно изнасилован товарищ Путин. В России из-за этого пилитический крпизис - ведь поругание передается на всех подданных.
Теперь в России все жители педики.
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ВСЁ познаётся в сравнении,так же как и ВСЕ познаются в сравнении.
Я искренне желаю немецкому народу победы ХДЛ и ,соответственно,госпожи Меркель.
Критиков прошу учесть,что немецкий народ голосует ,как правило,сознательно,это не наше стадо баранов,посему ,уверена, выберут достойных.
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UA Олксандр
Ездили с женой в море помыться?
========
В море моются кацапы....а зимой вдруг море замерзнет?
========
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- Куме, Ви послухайте яка чудернацька кацапська хвамілія івАнов.
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На прошлой неделе был в Хайдельберге. У кого аллергия на негров, лучше ехать в Сомали, их там наверно уже не осталось. Польская жидовка сделала Германии подарок на века
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все кампютерна-касмические силы "чебурнета.сру" брошены хуйлом на вазраждение гдр...
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