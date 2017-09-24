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 Политика Украины
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Все про:Канада (1016) Порошенко (13917) Конгресс украинцев Канады (13)

 Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал все страны Большой семерки отправить в Украину по спецпредставителю, которые бы помогали внедрять реформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Глава государства сказал в Торонто во время общения с группой канадских депутатов.

"Президент отметил, что Украина просит от всех стран Большой семерки назначить специальных представителей, которые способствовали бы реформам", - сказал на встрече президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

Он добавил, что Порошенко попросил депутатов поспособствовать уменьшению уровня отказов украинцам в канадских визах, который сейчас превышает 30%. "В свою очередь депутаты больше всего интересовались, как они могут помочь Украине, и расспрашивали о положении внедрения реформ", - отметил президент КУК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине, - посол Ващук

Напомним: Президент Украины вместе с большой правительственной делегацией 22-23 сентября находился с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на "Invictus Games".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"


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Так они воровать не умеют,шо им в Украине делать ???
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А тем временем:
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Это преступление перед Украиной. Порошенко,опомнись,прекрати торговлю с агрессором.
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А зачем ? Это же очень выгодно . По телевизору трешь по ушам гражданам про агрессора , а сам втихаря торгуешь с этим же агрессором . Хороший бизнес
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При этом роиссянам пархатый предлагает зарплату в 20 тыс. гривен.
А украинцам?
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Спецпредставителей и расстрельную команду то-же спец !!! Смотришь 99 процентов чиновников ликвидируют а зрада самоуничтожиться
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Порошенко строит из себя дурачка. Какие представители помогут с реформами ,если власть страны их не хочет? Кто будет в Украине садить с конфискацией Ахметова, Коломойского, Фирташа ,Бойка, Левочкина, Кононенка, Шуфрича, Медведчука, Кучму ,Гелетея, Ярему, Муженка,Гонтареву и многих многих других персонажей?
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В этот "список посадок" самого Пораженко ты не включил специально?
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Да,я не включила его специально,потому что при его власти это нереально.
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Его власти?
Я думал, что власть у нас таки народная.
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от вони й будуть саджати.Представники сімки
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Вор и преступник ,который похоронил национальную идею похоронил об этом вещает.Нету слов ,чтоб выразить этому предателю,свою обеспокоеность.
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Украинскую национальную идею. А вот свою, гешефтную, и кацапскую - внедрения втихаря Украины в Хуйломир, он продвигает ежедневно
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А какое быдло воров, иных преступников, во власть за гречку и конверты избирает? Иностранное?
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А громадянство України обіцяв? Кому він локшину на вуха вішає?
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***
Когда Керри на Ялтинской конференции раскритиковал Порошенко за его слова о ненужности Антикоррупционного суда, Пеця очень пожалел, что у Керри нет украинского гражданства
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Трамп ревізора пришле.будеш розповідати куди гроші дів
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Так они УЖЕ уезжают разочарованные ((( Докажите что нужны реформы - помогите создать АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД как бы ни сопротивлялись свои соратники-коррупционеры ((
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З ківаловцами ніякий "антикорупційний" суд не відбудеться. В Україні 99% суддів - випускники підрахуя, вони НЕ ЗДАТНІ, вони всі корумповані з першого курсу юракадемії. Тільки Український Народний Трибунал Присяжних може виправити ПРАВОВИЙ ХАОС...
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Вот как раз АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СУД и может избежать киваловской "гвардии", беру в кавычки, так как причастность к Одесской юракадемии теперь ОГРОМНЫЙ МИНУС....
И взять выпускников ГАРВАРДА (и т.п.) талантливых выпускников наших институтов и остатки ПОРЯДОЧНЫХ ЮРИСТОВ Украины, которым важна НЕЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ, чем БАБЛО!
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ФБР нужно направить, искоренить коррупцию в Высших зшалонах власти !!!
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В этих эшелонах не искоренить. Надо менять эшелоны.
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Какие такие реформы? Уже ж 144 "внедрено". Так шо бедная Украина и головой повернуть не может
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"Я люблю Израиль больше всех стран мира. Это земля моего Бога. Но если Коломойский жидовский вор! Или Порошенко с Гройсманом жидовские воры, то причем здесь евреи? В Израиле евреи их называют ворами и жидами. Они говорят: у нас бы они не крали... Весь фейсбук пестрит Харей жида Вальцмана, которого ненавидят 90 % украинцев и не за то, что он еврей, а за то, что он просто жидовская гнида. Простите меня, если я не прав и идите тогда побираться."...
Давид Шухерман.
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в синагогу ходят и евреи и ж2 ..не так ли? .....
вера же у вас одна. одному и тому же учит..не правда ли?...
почему хорошие евреи не протестуют на деяния в Украине своих братьев по вере ?
хгой
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ведь пятно такого преступления как в Украине ложится на всю вашу нацию
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я благодарен Еврею Коломойскому, в отличие от падалей типа гнойсмана
и барыги он Добровольцев не убивал руками торговых партнёров
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благодарен каламойскому ???
маладец лейба!
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ж2понт.......
якщо ці преставники побудуть в Украні при "реформах" вони будуть шоковані Геноцидом над українською нацією і нищеню українців на українській землі,
якщо звісно не стануть на шлях обсе на донбасі
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урод! опозорил уже Украину перед всем миром. если вы, ублюдки, с премьером, прокурором, хенералами и кабмином не способны ни на что, идите нах. шо ты призываешь, ушлёпок ?
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Они способны бухать и воровать вместе,а это уже не мало))
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ну да, в этом они превзошли всех папиредников
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Куда ж они уйдут ? Они больше нигде так не устроятся.
Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ - Цензор.НЕТ 5274
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Пеця, уже ж были представители. Ты их всех выгнал, сказал что дальше сам так как они не умеют воровать.
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А если представители скажут правду о покаушных реформах, что с ними сделают.)
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погуглите ........в америке на политфорумах выставлены фото троих наиболее корумпированых президентов мира .......угадайте кто в этой тройке есть?
.........и оно офшорное ещё и понтуется зовет приехать посмотреть как грабят украинцев, и проводят неслыханый Геноцид над украинской нацией .........
пздц полный
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На самом деле это хитрый шестикутный ход врожденного коррупционера. Намного проще купить одного присланного спец представителя, чем коллективный орган типа парламента Канады либо Великой Британии. И прилипший как муха к карамельному сиропу спец представитель будет петь оды соевым "реФФормам" и его стране уже будет трудно пинать липецкого мародера. Ловкость рук..
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З ківаловцами ніякий "антикорупційний" суд не відбудеться. В Україні 99% суддів - випускники підрахуя, вони НЕ ЗДАТНІ, вони всі корумповані з першого курсу юракадемії. Тільки Український Народний Трибунал Присяжних може виправити ПРАВОВИЙ ХАОС...
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А гидрант им всем Украинское гражданство предоставит?
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будет минировать кордон, оснтанавливать самолеты-поезда, чтобы они сюда не попали.
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чтобы "спецпредставители" о...ли от увиденного?
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Они и так окуевают. Думаешь они не догадываются что здесь творится? Тебе же не нужно ехать в Афганистан, Мексику или Сомали чтобы догадаться как там работает правительство.
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Пришлите палачей,а то в Украине нет специалистов по борьбе с "реформаторами".
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*** не в тему***
ГПУ вернула нардепу Пашинскому, стрелявшему в человека, именной пистолет.
Видимо, для контрольного выстрела... по электорату???
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А ты какого х..я три года украл у страны если как можно жить по законам и не красть это выше твоего понимания??НЕдотравленный пять лет украл сука и шанс в мирное время построить цивилизованную страну,теперь этот крадет
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От гражданского общества поддержки нет, так хоть спецпредставителям будут в рот смотреть...
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Педя ,а твої представники типу Гонтарєва , Насиров ,Гройсман та інші всякі Вовки Яреськи вже не справляються?
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"которые бы помогали внедрять реформы."___________петя! А как же 144 "реформы"????????????????????????????????????
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оно будет воровать дальше и прикрываться спецпредставителями по вопросам реформ от G7, Луцик же друган, не посадит. Не зря на свадьбе гуляли ...
А когда от реформ окажется один "пшик", виноваты будут эти самые спецпредставители по вопросам реформ, которые не справились!
Ай да петюня, ай да затейник.
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Лучше пригласите китайских специалистов по борьбе с коррупцией. Понимаю, что они всех расстреляют, но это лучше чем болтаться как говно в проруби третье десятилетие.
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Так где все те реформаторы, которые были приглашены в Украину раньше? Они не справились или вы им не дали работать? Где Саакашвили , который сделал из коррумпированной Грузии белую страну ? От такой наглости все вообще обалдевают! Что опять наша песня хороша- начинай с начала?
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Чего, Пэця суды уже почти реформировал, под себя родного...Скоро иностранный капитал со реформаторы, валом в Украину хлынет...
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Лицемерие в чистом виде
Есть же свой реформатор, который умеет коррупционерам клизмы ставить - так гражданства лишают и поезда минируют
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Я устал от этого сборища шулеров. Смотрю на харю гройсмана и понимаю что ему далеко и глубоко до реформ.
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а шо в США та інших цивілізованих країнах є "смотрящіє"?!
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Нам нужен только один представитель- с КИТАЯ.
И на время его пребывания снять запрет на смертный приговор.
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Команда "спецпредставителей" в помощь реформам в Украине! Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ - Цензор.НЕТ 1582
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ
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