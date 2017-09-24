 Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Глава государства сказал в Торонто во время общения с группой канадских депутатов.
"Президент отметил, что Украина просит от всех стран Большой семерки назначить специальных представителей, которые способствовали бы реформам", - сказал на встрече президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.
Он добавил, что Порошенко попросил депутатов поспособствовать уменьшению уровня отказов украинцам в канадских визах, который сейчас превышает 30%. "В свою очередь депутаты больше всего интересовались, как они могут помочь Украине, и расспрашивали о положении внедрения реформ", - отметил президент КУК.
Напомним: Президент Украины вместе с большой правительственной делегацией 22-23 сентября находился с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на "Invictus Games".
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Корпорация «ROSHEN» к 2018-м году намерена завершить строительство новой шоколадной фабрики в Российской Федерации для снижения стоимости производимой продукции.
Завод президента Украины откроется под Калугой.
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Помимо этого, компания планирует расширить сеть региональных представительств, хотя уже сейчас, согласно официальному сайту, у «ROSHEN» множество филиалов в российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске.
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Сегодня «ROSHEN» в России предлагает множество вакансий для граждан РФ.
Россиянам обещают заработную плату до 45 000 руб. - около 17 550 грн.
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А украинцам?
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Я думал, что власть у нас таки народная.
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Когда Керри на Ялтинской конференции раскритиковал Порошенко за его слова о ненужности Антикоррупционного суда, Пеця очень пожалел, что у Керри нет украинского гражданства
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И взять выпускников ГАРВАРДА (и т.п.) талантливых выпускников наших институтов и остатки ПОРЯДОЧНЫХ ЮРИСТОВ Украины, которым важна НЕЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ, чем БАБЛО!
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Давид Шухерман.
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вера же у вас одна. одному и тому же учит..не правда ли?...
почему хорошие евреи не протестуют на деяния в Украине своих братьев по вере ?
хгой
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и барыги он Добровольцев не убивал руками торговых партнёров
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маладец лейба!
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якщо ці преставники побудуть в Украні при "реформах" вони будуть шоковані Геноцидом над українською нацією і нищеню українців на українській землі,
якщо звісно не стануть на шлях обсе на донбасі
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.........и оно офшорное ещё и понтуется зовет приехать посмотреть как грабят украинцев, и проводят неслыханый Геноцид над украинской нацией .........
пздц полный
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ГПУ вернула нардепу Пашинскому, стрелявшему в человека, именной пистолет.
Видимо, для контрольного выстрела... по электорату???
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А когда от реформ окажется один "пшик", виноваты будут эти самые спецпредставители по вопросам реформ, которые не справились!
Ай да петюня, ай да затейник.
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Есть же свой реформатор, который умеет коррупционерам клизмы ставить - так гражданства лишают и поезда минируют
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И на время его пребывания снять запрет на смертный приговор.
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