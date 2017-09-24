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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:бизнес (1079) Канада (1016) Ващук Роман (37)

 Канадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине, - посол Ващук

ващук

Канадские предприниматели очень интересуются состоянием соблюдения законов, предсказуемостью судов и верховенством права в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук после встречи между Петром Порошенко и представителями канадских деловых кругов.

"Больше всего предприниматели интересовались предсказуемостью судов и верховенством права, хотели знать, можно ли в случае спора рассчитывать на честное решение", - сказал Ващук.

По его словам, во время встречи речь шла о широком круге вопросов, в основном касались современного состояния дел в экономике Украины.

"Президент представил бизнес-среду и некоторые недавние решения. Состоялась беседа о сотрудничестве в оборонной индустрии, ведь на встрече присутствовали представители Ассоциации предприятий оборонной сферы Канады. Мы поговорили на ядерную тему, поняли возможности, которые есть в этой сфере у Канады", - рассказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину

По его словам, эта встреча может поощрить некоторых канадских предпринимателей внимательнее присмотреться к торговому потенциалу Украины.

"Прямой связи между подобными встречами и активизацией торгово-экономических связей нет, но они могут побудить людей еще раз наведаться в Украину. Некоторые участники пытались работать в Украине 10 лет назад и не получили слишком хорошего опыта", - отметил дипломат.

Напомним: Президент Украины вместе с большой правительственной делегацией 22-23 сентября находился с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на "Invictus Games".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"
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Как раз наши суды очень даже предсказуемы-чем больше бабла заносишь, тем больше вероятность выиграть дело.
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То ,что интересует канадский бизнес интересует и украинский бизнес и весь мир это интересует,только нашу власть это мало интересует.Суды коррумпированы уже 4 года при этой власти,ничего не меняется,одни и те же рожи,никакой ответственности за неправомерные решения судьи не несут в уголовном порядке,поэтому бардак полный.
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Мы тоже почему-то именно этим ОООчень интересуемся уже почти четыре года ! Нам после Майдана обещали что быстренько наведут порядок в стране, пересажают всех бандитов и взяточников , вернут все наворованные бандой яныка бабки и будут работать только во благо украинского народа ! А в результате - одни "упыри" просто сменили других и ничего менять не собираются . Они по требованию ЕС и Америки создают фейковые организации по борьбе с коррупцией ( НАЗК ) , ставят во главе их саботажников и потом разводят руками - мы все сделали как вы просили , а то что ОНО не работает - то мы не виноваты ...
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я бы добавил - те упыри грабили полуживого, а эти снимают с трупа...
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Ну шо ж таке? Провели 144 реформи, потужно працюють антикорупційні суди, - а їм все мало.)))
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Канада інвестувала 14 млн євро в будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 10,5 МВт, в Нікополі (Дніпропетровська обл.)

Всього TIU Канада планує побудувати п'ять СЕС в Україні: одну в Дніпропетровській області, одну - в Херсонській області, і три - в Миколаївській області. Вибір місця під будівництво першої СЕС зробив підрядник Helios Strategia: станція розташована на території Нікопольського феросплавного заводу, де є доступ до всіх необхідних комунікацій.Про це передає "Капитал" з посиланням на прес-службу компанії.
Власний капітал інвестора в будівництві станції - 30%, позиковий - 70%. Внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) - 21%. Ввести станцію в експлуатацію планують у жовтні-листопаді 2017 року.
Наступні чотири СЕС планують побудувати до літа 2018 року. Їх сумарна потужність повинна досягти 80 МВт, а інвестиції - 80 млн євро.
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цікаво, а як вони ввели чи введуть станцію в єксплуатацію. мої знайомі побудували станцію свого часу, що могла би освітлювати ціле пгт. Але, їм так і не дали ввести в єксплуатацію - вимагали таких хабарів що було зрозуміло що вони не дадуть підключити станцію до мережі. і таких випадків не один. і електроенергія була б значно дешевше. і можно було б не кормити олігархів.
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Компания UDPR ввела в эксплуатацию Дымерскую солнечную электростанцию, которая располагается в Киевской области возле посёлка Великая Дымерка.
"Дымерская солнечная электростанция успешно введена в эксплуатацию компанией UDPR в июле 2017", - пишут на странице в Facebook Зроблено в Україні.
Отмечается, что электростанция состоит из 22,2 тыс. солнечных модулей и занимает площадь 13 га. Мощность комплекса составляет 6 МВт. ВИДЕО http://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-zapustili-novuju-solnechnuju-elektrostantsiju-1539632.html
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Нема чому особливо радіти. Бо електроенергія СЕС буде оплачуватися по зеленому тарифу.
Рахуємо: 0,18 євро за квт.год множимо на 31грн. і маємо 5,58 грн за квт.год. Тобто інвестор має. А гроші на цей тариф звідкіля?
А це значить, що інші споживачі будуть оплачувати той тариф. Я звичайно ж для себе намагаюся провести заходи по економії споживання, але все одно це дуже несправедливо.
Тепер про наступне: якщо взяти за порівняння роботу вже діючої Димерської СЕС, то коефіціент використання всього часу десь на рівні 13%. Отже в Нікополі вироблять за рік 10,5х8760год.рік.х13%=11957 Мвт.год. Або 11,957 млн. квт.год. Тобто отримають 11,957 млн. х 5,58 грн.= 66,7млн.грн. за рік. У євро це буде 2,15 млн.євро.
А вкладуть 14 млн.євро.
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Тогда нечего вам делать тут канадские предприниматели.Поверьте гражданам Украины,которые каждый день на себе ощущают "успешность" рехформ от пети.Спасибо канадцам за помощь Украине.
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Ха 😕 нас тоже это очень интересует. Но пока такие как пэця у власти, здесь полная .опа
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Предсказуемость наших судов выше всех - дай больше соперника и 100% победишь.
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Реформированную им Одессу хочет позырить?
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Если так,то респект вам.Эту нечисть из Украины нужно вперед ногами выносить.
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Вымя там отсутствует, за фаберже его, за фаберже надо...
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Почему Барыга думает что Канадские бизнесмены дураки?
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А он вообще думает,что все кроме него дураки ...
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,

И в полночь ваши денежки заройте в землю где...

Не горы, не овраги и не лес,

Не океан без дна и берегов,

А поле, поле, поле, поле, поле чудес,

Поле чудес в стране дураков....
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пусть "канадский бизнес" посмотрит как "гуляют" кум луценко порошенко и стая прихлебателей https://m.antikor.com.ua/articles/192551-shemy_pokazali_kto_iz_chinovnikov_prazdnoval_svadjbu_syna_lutsenko
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Канадский бизнес в Украине работает с 1992 года.КацаКрысы завидуйте Хниды МОЛЧА.
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ну если "работает", так чего ж твой петя суетится зазывалой??
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Немає в Україні правосуддя і найближим часом не буде, оскільки конкурс до Верховного суду виграли ті хто найбільше отбашляв - 90% старих "перевірених" кадрів.
А зараз подивіться - 3 роки судять Янука, Азірова, Штепу взалалі відпустили. Це правосуддя? Є великий договірняк - що ніхто не повинен бути покараний за події 2014 року.
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Покарай чЛенина и его банду за 23 миллиона трупов с 1917 по 1923 год.
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Если кто-то думает, что в нашей стране все решают деньги, это неправда. Иначе бы тут уже процветал иностранный бизнес. У нас тотальная коррупция во власти! Где власть , суды, менты, СБУ и есть мафия. Они и их хозяева и приближенные всем владеют. И если у кого-то есть деньги , то их просто грабят . В том числе и иностранный капитал . Вот такая .уйня малятки 😈
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В какой стране живет посол? Наверное забыл, что в Украине, раз задает такие вопросы.
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/// а от верховенства права _чого нема того нема, абояк казав один плєшивий що маємо то маємо
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цікаві 2 та 3 пункти. Якщо п.3 викликає зацікавленість, то п.2 занепокоєність, тому що напевно ми не виготовляємо папір із полови
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такая ностальгия по канадскому бизнесу.. помню, идёшь по улице..вдруг- здравствуйте, я представитель канадской фирмы...
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Канадские предприниматели очень интересуются состоянием соблюдения беззакония , непредсказуемостью судов и верховенством безправия в Украине
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На России регистрируют товарный знак "Сделано в тюрьме"
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Копия документа имеется в распоряжении агентства «Москва».

Канадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 1169
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Заявка была подана предприятием «Калужское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами кириллицы черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», - отмечается в документе.
В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих российских товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей, пишет Лента.ру.
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"Гулаг" - как много в єтом звуке, для сердца русского слилось
Как много в нем переплелось....
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наивные...лучше смотреть на то, что происходит в украинских судах издалека, как в театре, потому что на верховенство права это совсем не похоже...
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"Больше всего предприниматели интересовались предсказуемостью судов и верховенством права, хотели знать, можно ли в случае спора рассчитывать на честное решение", - сказал Ващук.

А канадські підприємці не дурні. Самі мають українські коріння і знають які ризики можуть бути у центральній країні Європи
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То канадці піб"ябували соєвого бо знають його патологічну ненажерливість. Всі чудово розуміють що втрат буде менше, якщо гроші просто викинути ніж вкладати у бізнес на теренах України
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Предсказуемость судов и верховенство права - это такая ахиллесова пята, и не известно, сколько времени пройдет, чтобы что-то поменялось.Ни какой бизнес, не только канадский, не зайдет в Украину без решения этих вопросов. Это то, что должно быть приоритетом для нашей власти. А они реформируют все что угодно, только не это.
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Канадские инвесторы смотрят на пороха, как на ненормального брызгающего слюной об инвестпривлекательности Украины:
Виктория Джарты, дочь бывшего крымского премьера Василия Джарты,ближайшего соратника януковича, которая и сейчас работает в Хозяйственном суде Киева, оказалась самой богатой судьей в мире.
Она задекларировала в целом имеющиеся у нее денежные средства на сумму, эквивалентную $1,245 млн.
Об этом сообщает издание ЛІГА.net со ссылкой на опубликованные электронные декларации украинских судей, передает Центр журналистских расследований.
Согласно данным деклараций, общая сумма сбережений (наличные, счета и т.д) судьи Хозсуда Киева Джарты составляет в целом $1 млн 245 тыс (4,062 млн грн, $817 тыс и 249 тыс евро).
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"Канадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине"
К сожалению,уважаемые канадцы,в ближайшем будущем УВЫ.......
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В Україні зараз комфортно може себе почувати тільки "бізнес" москальського зразку... У справжнього бізнесу західного зразку шансів не буде...
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это любимая тема барыги, пусть похвалится чутким руководством реформатора
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Саакашвили имеет реальный опыт создания в стране справедливых судов. ВСЕХ старых судий-ВОН. Молодёжь , на конкурсной основе, набрать...
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Он не хочет доказать безосновательность обвинений перед самым справедливым судом?
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И ни одной пэдротины в теме нету ,тяжеловато наверное обосновать ..зрадойобство.. у канадских бизнесменов
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Все очень предсказуемо - заносим в первую инстанцию, решаем, заносим в апелляцию, решаем, заносим в верховный, получаем решение о пересмотре, опять заносим в первую, решаем, в апелляцию - решаем, и, как уже догадалась почтенная публика, все в точности идет по кругу, ведь противная сторона тоже заносит, решения выдаются "не нашим - не вашим", и так продолжается годами, пока эти упыри в мантиях не высосут все из обоих сторон.
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Та нехай дуже не переймаються про непередбачуваність наших судів. Занести треба більше, ніж твій опонент і ти виграв. Усе просто і передбачувано. Не те, що у їхніх дурнувастих судах: щось треба доводити, збирати докази. Фігня це все, у нас краще.
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верховенство права в Украине в зачаточном состоянии и абсолютно не нужно барыжной власти\за три года это очевидно\.Основная причина-полная безнаказанность и безответственность судейства а через них и власти.ВЛАСТЬ ПРИКРЫВАЕТСЯ СУДЬЯМИ И ПОКРЫВАЕТ ИХ.Это называется круговая порука
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"Панамський бізнес найбільше цікавиться передбачуваністю судів і верховенством права в Україні" -посол України в Панамі. Чи настане цей день?
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По поводу верховенства права. Не будет этого в Украине, пока суды будут руководствоваться буквой закона, а не его Духом. Буквы судьи переставляют по договоренности с адвокатами и властью, в нужном для них порядке. Пока процессуальная часть будет главной в решениях судов, а сегодня на ней основывается 95% (!) решений судов, коррупция будет продолжаться вечно. Дух закона - это справедливость решения, проверенная общественным мнением. Пример такого общественного мнения - суды присяжных. Причем и коррупции здесь меньше. Сразу с двенадцатью договориться сложнее и утечка информации скорее возможна. И решения более справедливы. Это только первый шаг, но с него надо начинать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине, - посол Ващук
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