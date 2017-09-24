 Канадский бизнес больше всего интересуется предсказуемостью судов и верховенством права в Украине, - посол Ващук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук после встречи между Петром Порошенко и представителями канадских деловых кругов.
"Больше всего предприниматели интересовались предсказуемостью судов и верховенством права, хотели знать, можно ли в случае спора рассчитывать на честное решение", - сказал Ващук.
По его словам, во время встречи речь шла о широком круге вопросов, в основном касались современного состояния дел в экономике Украины.
"Президент представил бизнес-среду и некоторые недавние решения. Состоялась беседа о сотрудничестве в оборонной индустрии, ведь на встрече присутствовали представители Ассоциации предприятий оборонной сферы Канады. Мы поговорили на ядерную тему, поняли возможности, которые есть в этой сфере у Канады", - рассказал посол.
По его словам, эта встреча может поощрить некоторых канадских предпринимателей внимательнее присмотреться к торговому потенциалу Украины.
"Прямой связи между подобными встречами и активизацией торгово-экономических связей нет, но они могут побудить людей еще раз наведаться в Украину. Некоторые участники пытались работать в Украине 10 лет назад и не получили слишком хорошего опыта", - отметил дипломат.
Напомним: Президент Украины вместе с большой правительственной делегацией 22-23 сентября находился с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на "Invictus Games".
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"Важно, чтобы деятельность таких учреждений, как НАБУ, могла продолжаться", - посол Канады Ващук(11)
Канада передала Одесскому госпиталю Госпогранслужбы цифровую рентгенологическую систему CALYPSO. ФОТО(21)
"Оккупация и аннексия Крыма - это шаг к дестабилизации мировой системы безопасности", - посол Канады Ващук(26)
Мы работаем над оптимизацией визового режима с Канадой, но не над его отменой, - посол Канады в Украине(22)
Украина и Канада ведут переговоры об усовершенствовании визового режима, а не о введении безвизового, - посол Ващук(17)
Внук украинских переселенцев из Стрыя генерал-лейтенант Пол Винник возглавил сухопутные войска Канады. ФОТО(117)
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Всього TIU Канада планує побудувати п'ять СЕС в Україні: одну в Дніпропетровській області, одну - в Херсонській області, і три - в Миколаївській області. Вибір місця під будівництво першої СЕС зробив підрядник Helios Strategia: станція розташована на території Нікопольського феросплавного заводу, де є доступ до всіх необхідних комунікацій.Про це передає "Капитал" з посиланням на прес-службу компанії.
Власний капітал інвестора в будівництві станції - 30%, позиковий - 70%. Внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) - 21%. Ввести станцію в експлуатацію планують у жовтні-листопаді 2017 року.
Наступні чотири СЕС планують побудувати до літа 2018 року. Їх сумарна потужність повинна досягти 80 МВт, а інвестиції - 80 млн євро.
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"Дымерская солнечная электростанция успешно введена в эксплуатацию компанией UDPR в июле 2017", - пишут на странице в Facebook Зроблено в Україні.
Отмечается, что электростанция состоит из 22,2 тыс. солнечных модулей и занимает площадь 13 га. Мощность комплекса составляет 6 МВт. ВИДЕО http://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-zapustili-novuju-solnechnuju-elektrostantsiju-1539632.html
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Рахуємо: 0,18 євро за квт.год множимо на 31грн. і маємо 5,58 грн за квт.год. Тобто інвестор має. А гроші на цей тариф звідкіля?
А це значить, що інші споживачі будуть оплачувати той тариф. Я звичайно ж для себе намагаюся провести заходи по економії споживання, але все одно це дуже несправедливо.
Тепер про наступне: якщо взяти за порівняння роботу вже діючої Димерської СЕС, то коефіціент використання всього часу десь на рівні 13%. Отже в Нікополі вироблять за рік 10,5х8760год.рік.х13%=11957 Мвт.год. Або 11,957 млн. квт.год. Тобто отримають 11,957 млн. х 5,58 грн.= 66,7млн.грн. за рік. У євро це буде 2,15 млн.євро.
А вкладуть 14 млн.євро.
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Несите ваши денежки, иначе быть беде,
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле, поле чудес,
Поле чудес в стране дураков....
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А зараз подивіться - 3 роки судять Янука, Азірова, Штепу взалалі відпустили. Це правосуддя? Є великий договірняк - що ніхто не повинен бути покараний за події 2014 року.
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В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Копия документа имеется в распоряжении агентства «Москва».
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Заявка была подана предприятием «Калужское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами кириллицы черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», - отмечается в документе.
В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих российских товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей, пишет Лента.ру.
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Как много в нем переплелось....
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А канадські підприємці не дурні. Самі мають українські коріння і знають які ризики можуть бути у центральній країні Європи
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Виктория Джарты, дочь бывшего крымского премьера Василия Джарты,ближайшего соратника януковича, которая и сейчас работает в Хозяйственном суде Киева, оказалась самой богатой судьей в мире.
Она задекларировала в целом имеющиеся у нее денежные средства на сумму, эквивалентную $1,245 млн.
Об этом сообщает издание ЛІГА.net со ссылкой на опубликованные электронные декларации украинских судей, передает Центр журналистских расследований.
Согласно данным деклараций, общая сумма сбережений (наличные, счета и т.д) судьи Хозсуда Киева Джарты составляет в целом $1 млн 245 тыс (4,062 млн грн, $817 тыс и 249 тыс евро).
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К сожалению,уважаемые канадцы,в ближайшем будущем УВЫ.......
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