 Пособие армии США по противодействию гибридной войне РФ стало доступно широкой публике

Об этом сообщает издание The National Interest, информирует Цензор.НЕТ.
Брошюра под названием "Российская война нового поколения" (Russian New Generation Warfare Handbook), которая была выпущена еще в конце 2016 года, недавно появилась в интернете.
В справочнике собраны фотографии и данные о российских военных подразделениях и технике, которые применялись в операциях по захвату Крыма и Донбасса.
"Российская стратегия основана на достижении смены режима путем объединения с местными лояльными силами, а не на обычном военном преимуществе российских войск. Поскольку новая цель - изменение всей системы правления", - объясняет армейское издание.
В пособии подробно описывается активное применение российскими гибридными силами пилотируемых и беспилотных систем обнаружения противника, растяжек и большого количества снайперов.
Также называются и уязвимые еста российской армии, в частности, отсутствие мотивации, слабая логистику и преобладание количества артиллерийских и воздушных средств подавления противника над эффективностью их применения.
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