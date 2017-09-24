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 Пособие армии США по противодействию гибридной войне РФ стало доступно широкой публике

пособие

Армия США выпустила пособие о том, как противостоять гибридной войне со стороны РФ, при составлении которого использовались данные о событиях на востоке Украины.

Об этом сообщает издание The National Interest, информирует Цензор.НЕТ.

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Брошюра под названием "Российская война нового поколения" (Russian New Generation Warfare Handbook), которая была выпущена еще в конце 2016 года, недавно появилась в интернете.

В справочнике собраны фотографии и данные о российских военных подразделениях и технике, которые применялись в операциях по захвату Крыма и Донбасса.

"Российская стратегия основана на достижении смены режима путем объединения с местными лояльными силами, а не на обычном военном преимуществе российских войск. Поскольку новая цель - изменение всей системы правления", - объясняет армейское издание.

В пособии подробно описывается активное применение российскими гибридными силами пилотируемых и беспилотных систем обнаружения противника, растяжек и большого количества снайперов.

Также называются и уязвимые еста российской армии, в частности, отсутствие мотивации, слабая логистику и преобладание количества артиллерийских и воздушных средств подавления противника над эффективностью их применения.

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