 Елисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину

Об этом по итогам визита в Канаду заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Он отметил, что Канада и Украина имеют особенно близкие и теплые межгосударственные отношения.
"Наши внешние отношения в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах никогда в истории не были на таком высоком уровне", - сказал Елисеев.
По его словам, огромная украинская громада делает Канаду уникальным государством.
"Мы говорим с Канадой не лишь на одном языке политики и дипломатии, а и на украинском языке. Это очень объединяет и создает тесные узы взаимопонимания и прогресса", - отметил заместитель главы Администрации президента.
Он добавил, что на каждой встрече в Канаде чувствовался "украинский след".
"Не будем забывать, что между нами действует свободная торговля, у нас активно развивается диалог в области военно-технологического сотрудничества, достигнута договоренность о визите министра обороны в Украину в ближайшее время. В таких условиях, когда я понимаю собеседника с полуслова, даже чисто психологически очень легко работать", - подчеркнул Елисеев.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с большой правительственной делегацией прибыл с двухдневным официальным визитом в Канаду. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Порошенко поздравил сборную Украины на Invictus Games ("Игры непокоренных").
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Армія США видала "Посібник з російської військової справи нового покоління", призначений для підвищення інформованості американських військових про тактику Росії в гібридній війні.
Видання опубліковано у вільному доступі на сайті PublicIntelligence.
Посібник було видано в грудні 2016 року для внутрішнього користування, але він не є засекреченим.
Авторами книги вказані - Армія США і Група з асиметричної війни. У керівництві вивчається російська гібридна військова тактика, що була застосована в Криму і на Донбасі.
"Поки американська армія билася в Іраку і Афганістані, вона досягла найвищого тактичного рівня протиборчої сили нашої ери. Однак вороги Америки не відпочивали. Росія спостерігала трансформацію американської армії і почала трансформацію своєї власної", - йдеться в передмові до видання.
На 68-ми сторінках посібника зібрані фотографії російської військової техніки з її описами і характеристиками.
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Ну хоть хавчик привезут!...
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Якщо, звичайно, ця людина чесна і не ангажована, то ОБОВ'ЯЗКОВО зазирне ЗА ФАСАДИ...
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