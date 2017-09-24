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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2282) Елисеев (247) Канада (1011) Саджан Харджит (20)

 Елисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину

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В ближайшее время с рабочим визитом в Украину прибудет министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан.

Об этом по итогам визита в Канаду заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Он отметил, что Канада и Украина имеют особенно близкие и теплые межгосударственные отношения.

"Наши внешние отношения в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах никогда в истории не были на таком высоком уровне", - сказал Елисеев.

По его словам, огромная украинская громада делает Канаду уникальным государством.

"Мы говорим с Канадой не лишь на одном языке политики и дипломатии, а и на украинском языке. Это очень объединяет и создает тесные узы взаимопонимания и прогресса", - отметил заместитель главы Администрации президента.

Он добавил, что на каждой встрече в Канаде чувствовался "украинский след".

"Не будем забывать, что между нами действует свободная торговля, у нас активно развивается диалог в области военно-технологического сотрудничества, достигнута договоренность о визите министра обороны в Украину в ближайшее время. В таких условиях, когда я понимаю собеседника с полуслова, даже чисто психологически очень легко работать", - подчеркнул Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с большой правительственной делегацией прибыл с двухдневным официальным визитом в Канаду. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Порошенко поздравил сборную Украины на Invictus Games ("Игры непокоренных").
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Запад не хочет нам помогать.В этом есть две причны,рашка со своими бабками дороже,ну и петя со своими хенералами коркпционерами.В Канаде много Украинцев и их премьер вынужден с этим считаться просто.
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США видали посібник з військової протидії РФ на основі подій в Україні

Армія США видала "Посібник з російської військової справи нового покоління", призначений для підвищення інформованості американських військових про тактику Росії в гібридній війні.
Видання опубліковано у вільному доступі на сайті PublicIntelligence.
Посібник було видано в грудні 2016 року для внутрішнього користування, але він не є засекреченим.
Авторами книги вказані - Армія США і Група з асиметричної війни. У керівництві вивчається російська гібридна військова тактика, що була застосована в Криму і на Донбасі.
"Поки американська армія билася в Іраку і Афганістані, вона досягла найвищого тактичного рівня протиборчої сили нашої ери. Однак вороги Америки не відпочивали. Росія спостерігала трансформацію американської армії і почала трансформацію своєї власної", - йдеться в передмові до видання.
На 68-ми сторінках посібника зібрані фотографії російської військової техніки з її описами і характеристиками.
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интересно, там тоже зрадофилы кричат, что он агент Индии?
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Как порохатые, уверовавшие в победу Клинтонихи, визжали что Трамп - огенд Хуйла? Эгеж?
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у сикхов не простые отношения с государством Индия..
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Елисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину

Ну хоть хавчик привезут!...
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)))Кто этот мощный старик? Что-то я вспомнил про злоключения Вольки ибн Алёши.
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да пади сикхский террорист драпанувший из Индии после расстрела в Золотом Храме
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А может после восстания сипаев спасся?на ноутилусе
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Передчуваю розчарування міністра, який побачить тут "потьомкінські дєрєвні".

Якщо, звичайно, ця людина чесна і не ангажована, то ОБОВ'ЯЗКОВО зазирне ЗА ФАСАДИ...
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А куда он кокарду привязывает? или в заднем кармане носит?
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А ви замітили що ми перестали хуйлом кого попало? У слова тепер є хазяїн.😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂
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Колоритный министр- сикх! Для дип.баланса необходимо обрядить Полторака в казацкие шаровары и дать шаблю , ну а Муженку с его гибким характером подойдет венок и вишиванка з спідничкою)
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в нормальной стране не гордятся крупной свинячьей популяцией!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕлисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину
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