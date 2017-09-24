 Трамп резко отреагировал на угрозы посла КНДР в ООН: "Им придет конец"

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына ), им придет конец", - завил Трамп.
В речи на ГА ООН Ли Ён Хо заявил, что северокорейские ракеты после угроз Трапа "неизбежно упадут на территорию США".
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Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер(103)
"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!", - Ким Чен Ын ответил Трампу(154)
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"А в мене довший. - Ні, в мене!"
"А в мене товщий. - Ні, в мене!!!"
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