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Все про:КНДР (360) ООН (2281) угрозы (586) Трамп (1395)

 Трамп резко отреагировал на угрозы посла КНДР в ООН: "Им придет конец"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава МИД республики Ли Ен Хо, выступая с угрозами на Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны, КНДР перестанет существовать.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына ), им придет конец", - завил Трамп.

В речи на ГА ООН Ли Ён Хо заявил, что северокорейские ракеты после угроз Трапа "неизбежно упадут на территорию США".


Трамп резко отреагировал на угрозы посла КНДР в ООН: Им придет конец 01
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Два клоуна по заданию путена пытаются отвлечь от реальной проблемы - Х.йла...
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У Трампа импичмент на носу, а для него это страшнее войны... )
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Коньяк давно стоит в заначке,на этот случай))
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Реалии таковы,что США ничего с Северной Кореей сделать не могут без полноценной помощи Китая и россии ,так как граничит Корея именно с этими двумя странами а ни китайцы,ни тем более вата за американцев каштаны из огня таскать не станут ,так что ни военным ,ни экономическим способом повлиять на корейцев на сегодняшний день невозможно !
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Дональде, спочатку треба знищити корінь зла - РФ !
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Таке враження складається, що вони як підлітки цюцюрками міряються
"А в мене довший. - Ні, в мене!"
"А в мене товщий. - Ні, в мене!!!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп резко отреагировал на угрозы посла КНДР в ООН: "Им придет конец"
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