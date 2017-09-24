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 Политика Украины
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 За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб

свеча

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Если до 18 часов количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь по всем направлениям используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Так, на Донецком направлении российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны. Из этого же оружия оккупанты обстреливали наши укрепления вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. А в районе Каменки захватчики, во время почти двухчасового обстрела, применяли миномет калибра 82 мм. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.

На Приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутово и Водяного. А вблизи Широкино работал крупнокалиберный пулемет захватчиков.

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского и вели обстрел из крупнокалиберного пулемета в окрестностях н.п. Новотошковское.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь в ответ. В результате боевых действий погиб один украинский защитник", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 сентября российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб 01
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......



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ОБСЕ !
посмотрите в газа матери этого погибшего, ну чтобы понять всю суть этого задолбаного перемирия...
если вдуг слепые! - послушайте ее стон
если вдруг глухие! - расскажите его детям сказку на ночь..
а если еще и немые - то на хер вы там???
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а при чем здесь ОБСЕ???? "то на хер вы там?" - если не ОБСЕ, то количество погибших увеличится в десятки раз...
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а спросите у них - откуда прилетело и кто виноват? кто постреливает в наших?
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки один украинский воин погиб, враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб
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