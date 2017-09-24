 За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, на Донецком направлении российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны. Из этого же оружия оккупанты обстреливали наши укрепления вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. А в районе Каменки захватчики, во время почти двухчасового обстрела, применяли миномет калибра 82 мм. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.
На Приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутово и Водяного. А вблизи Широкино работал крупнокалиберный пулемет захватчиков.
На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского и вели обстрел из крупнокалиберного пулемета в окрестностях н.п. Новотошковское.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь в ответ. В результате боевых действий погиб один украинский защитник", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 сентября российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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посмотрите в газа матери этого погибшего, ну чтобы понять всю суть этого задолбаного перемирия...
если вдуг слепые! - послушайте ее стон
если вдруг глухие! - расскажите его детям сказку на ночь..
а если еще и немые - то на хер вы там???
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