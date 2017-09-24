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 Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева

терроризм тимофеев

Террористическая организация "ДНР" заявляет о задержании организаторов подрыва автомобиля так называемого министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева с позывным Ташкент.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", боевики утверждают, что "по горячим следам" задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники "МГБ ДНР".

Террористы говорят о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС

Напомним, утром 23 сентября в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадал Тимофеев. Главарь "ДНР" Александр Захарченко усилил охрану после покушения на подчиненного.
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Это конечно же укрофошыздская ДРГ в вышиванках со шмайсерами, трембитой и мешком сала покрашенного в красно-чёрные цвета. И все они кричали "Хайль Гитлер, москалей на ножи, ненавидим коммунизм и православие"
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Трембиты это музыкальный инструмент рагулей)Они же даже не украиецы
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походу сало сдетонировало
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да ты уже там сидишь, так шо неча мриять
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это у тебя пукан так рванул,аж щель разворотило
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а ты че,дружок олежкин,откалиброван?
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ты дососи потом кукарекай чмо опущенное, умора с вас питарасов хрюсских, вяликие мля, бугогага
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любишь на калибре сидеть, аналитег очковый
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шо питарок, совсем на россососии твоей обоссаной дела хреновые, что ты тут приползло чмо у хохлов отсасывать за бублик, ну умора с вас питарасов ватных, вяликие мля, бугогага
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Спасибо Дыма, что помогаете понять говенную суть россиян.
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Даже легенду позабавнее сочинить не могут. Для чего разведке Украины кошмарить смотрящего над распилами ОПГ "ЛДНР" ?
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Хунта лугандонскую экономику подрывает.... тротилом :D
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Там вообще трудно понять - какая экономика ещё осталась, после того как гумконвои скоммуниздили пару сотен предприятий, а аэропорта как не было так и нет.
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В Лондоне задержали подозреваемого, который мог разбрызгивать кислоту. Пострадало шесть человек. Личность подозреваемого не сообщают. Может кто подскажет о личности этого преступника?
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Двое подростков,15 и 16 лет.Предварительно мотив - кража мопедов.

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40604002
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Но эти действия преступников нельзя назвать обычным хулиганством.
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О нет.Там будет целый букет статей и все тяжкие
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Так должно быть, но не хотят классифицировать как теракт. А вот кто их надоумил использовать кислоту?
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Их только взяли,так шо пока следствие и прочее....не скоро узнаем детали.Мож,шо-то просочится в прессу,как это обычно бывает.А вообще,судя по статье,подобные нападения с использованием кислоты учащаются в Великобритании,там даже график по годам есть.
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Детали этого криминального дела интересны. Тут нападение на мусульманина, тинейджеры преступники (кислоту где взяли и кто такому научил😮), предвзятость в классификации преступления...
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Учитесь работпть. уже и украинскую дрг поймали. А у нас токо слова о рашинской дрг. он поймали россиянцев. Дело состряпали. И обменный фонд пополнилмя. И пуйлу сигнальчик. Пока их петодами работать не начнут толку не будет.
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Шо, уже укроДРГ у синіх шльопках не цікаві ? І ні 3-й, ні 8-й полки не проходять ? СБУшники-диверсанти теж переловлені. Тепер добралися до ГУР !

Ню-ню. Яка тільки фішка буде цього разу ?
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Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 7806
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1. Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 1349🏅 Zhan Beleniuk (Ukr) Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 1349🇺🇦️
2. Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 1349🥈 Evgeny Saleev (Rus)
3. Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 1349🥉 Mahdi Fallah Hamidabadi (Iri)
3. Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева - Цензор.НЕТ 1349🥉 Islam Abbasov (Aze)
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Зараз іде церемонія відкриття Ігор Нескорених.
Ось, як зустрічали наших перед початком.

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/videos/1614985318591173/
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Алі, це - різні змагання. Перепрошую за confusion.
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Алі, це - різні змагання. Перепрошую за confusion.
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Дебилы они. Задержали невиновных.
А Зорян и Шкиряк хрен вам достанутся!
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Ага! Значит- всё не так просто. То есть - дурят и держат в тонусе. В Дыре- своих, а у нас- нашего брата. И, в принципе- почти одинаково, то есть- шумовыми эффектами. Там- вычисляют и назначают какого-нибудь орка, которого- пора тавой, за что-нибудь, например- за крысятничество, а у нас- можно устроить фейерверк со складами, странным образом совпавший с визитом Генпрокурора и весьма громкими его "разоблачениями"... И там, и тут, в чем я уверен- никакого продолжения не последует! Всё будет тихо-тихо, но тонус приподняли. Ладно...
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Зорян и Шкиряк, Визитка и Ярош, Радикал и Ляшко
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КацаКрысы Плешивого Педофила уже пол мира задержали,и пиндосы с немцами и Бритами от страха трясутся
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а че у тя бриты с большой Б, а Немцы с маленькой н?
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эта картинка с кавой получше, а то у тя дня три назад в каве как будто муха навозная утопла
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Привет , там тебе бобик , который сдох , лайк поставил)))
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А тобі не поставив.
Бобіку і всім друзям-доброго ранку!
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Борони , Боже , від таких як бобЫк лайки отримувати.
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Ти помеше форумчан обговорюй.
Вчора за це багато банів було.Форум майже пустий.
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Добрий ранок!
Бажаю позбутися цього ніку, навіть написав адміну щоб деактував і відновив новий з якого писав ТІЛЬКИ на Раді Ф. Вони не видалені, значить порушень нема. Там нічого не було за межами правил. Прийшла відписка. Написав вдруге. Чекаю.
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там гиф имидж был подвижный и дырка в пенке в середине дергалась - вылитая муха тонущая
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Вспомнил.Не буду больше такую постить.А сейчас сори . Побежал овец пасти.Вчера вечером лил дождь , так они у меня на сух-пайке были
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Так 28 уже было, в 41-м, на Волокаламском шоссе... Так потом такие подробности всплыли, шо обгадиться можно! Теперь вот- пробуют цифру 6... шо-то мне кажется- с тем же результатом.
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какие такие подробности, что ты чуть не обгадився?
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Да мне-то как гадить не пристало, а вот Агитпропу- в самый раз.
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Да разные. Не те, шо в кино показывали. Но, ты это можешь поискать, есть много ИНФЫ.
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Забавный случай произошел в Подмосконом городке Сергиев Посад,рабссиянин выиграл Суд у Дупатата ДурьДумы в связи с тем что он партию Путлера в газете назвал Педросы
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эту картинку постят ватнокримськие сацты типа ватостополь через три года
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Ну тогда по намеку презом должени быть как минимум Илон Маск.
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в Китае 11 пустых городов на миллион жителей с подобной картинкой
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Бурлаки с КацаКрысиной Волги?так они с 7 ноября 1917 гребут Мировую революцию
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Интересно для кого они их соорудили? для якутов или Бурятов вялика Скрепных
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Как ни странно, один пустой город стоит на залежах полезных ископаемых, газе, нефти. Может, занимают территорию. Чтобы явно было, кому принадлежит?
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Донецькі мавпи написали що Ташкент не ушкоджений, тільки контузія, але відео з живим нема.
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недавно смотрел видео с Андреем Илларионовым.Экономика Грузии обогнала экономику Украины.
Подобный бред вылез не случайно.Хотя этому олуху пора бы знать,что только один оборонный бюджет Украины в 2 раза выше 3 миллионой Грузии.
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за такий вопіющий акт тєрарізьма захарчєнка просто зобовязаний взяти Лондон
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вченi винайшли дивовижних iстот без мiзкiв - як зъясувалося то були кацапи...
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скоро после таких "задержаний" в лугандоне идейных бамжей не останется...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева
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