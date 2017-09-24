 Террористы "ДНР" заявляют о задержании 6 человек после покушения на "министра" Тимофеева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", боевики утверждают, что "по горячим следам" задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники "МГБ ДНР".
Террористы говорят о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Напомним, утром 23 сентября в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадал Тимофеев. Главарь "ДНР" Александр Захарченко усилил охрану после покушения на подчиненного.
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http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40604002
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Прочитайте про серийного убийцу - Сергія Ткача.
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Ню-ню. Яка тільки фішка буде цього разу ?
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Золото!!! World Military Wrestling Championships 2017
1. 🏅 Zhan Beleniuk (Ukr) 🇺🇦️
2. 🥈 Evgeny Saleev (Rus)
3. 🥉 Mahdi Fallah Hamidabadi (Iri)
3. 🥉 Islam Abbasov (Aze)
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Ось, як зустрічали наших перед початком.
https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/videos/1614985318591173/
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А Зорян и Шкиряк хрен вам достанутся!
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Бобіку і всім друзям-доброго ранку!
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Вчора за це багато банів було.Форум майже пустий.
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Бажаю позбутися цього ніку, навіть написав адміну щоб деактував і відновив новий з якого писав ТІЛЬКИ на Раді Ф. Вони не видалені, значить порушень нема. Там нічого не було за межами правил. Прийшла відписка. Написав вдруге. Чекаю.
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Подобный бред вылез не случайно.Хотя этому олуху пора бы знать,что только один оборонный бюджет Украины в 2 раза выше 3 миллионой Грузии.
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