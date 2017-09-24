 ТНУ им. Вернадского ликвидировал кафедру из-за недостатка желающих изучать крымскотатарский язык и литературу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала исполняющая обязанности директора института Светлана Кузьмина.
По ее словам, на первый курс отделения крымскотатарской филологии в 2017 году поступило 8 студентов, в 2016 году - трое.
"Университет был вынужден провести реорганизацию. В результате кафедра восточной филологии вошла в состав кафедры зарубежной филологии, но с сохранением отделения восточной филологии. ... На преподавание крымскотатарской филологии остается одна ставка, а преподавателей у нас двое", - сообщила Кузьмина. Она уточнила, что преподавателям предложили работать на 0,75 ставки, но окончательное решение пока не принято.
По ее мнению, решением проблемы могло бы стать введение крымскотатарского языка и литературы на всех факультетах университета. Кузьмина отметила, что преподаватели крымскотатарского языка и литературы сегодня разрабатывают программу для студентов, начинающих изучение языка "с нуля".
Наряду с ТНУ на материковой части Украины крымскотатарский язык и литературу изучают в Киевском национальном университете имени Шевченко.
Таврический национальный университет имени Вернадского с 2016 года работает на материковой части Украины. На базе университета создан один из 12 образовательных центров "Крым - Украина", где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).
ТНУ принял на обучение в 2017-2018 учебном году более 1060 студентов.
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Вчера утром в КНДР зафиксировали землетрясение на глубине всего 5 км и многие утверждают, что это совсем не землетрясение, а новые подземные испытания ЯО.
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Пора развивать мову русскую-Украина на основе украинских писателей, писавших по-русски-Украина. Шевченко, например.
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-Вчера такое слово узнал-язык поломаеш.
-И какое?
-Куннилингус.
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звучит примерно как акенынаузынсигейин
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