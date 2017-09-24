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Все про:сокращение (259) Университет (137) крымские татары (1715)

 ТНУ им. Вернадского ликвидировал кафедру из-за недостатка желающих изучать крымскотатарский язык и литературу

тну

Институт филологии и журналистики Таврического национального университета (ТНУ) имени Вернадского, работающий на материковой части Украины, ликвидировал кафедру восточной филологии из-за недостаточного количества студентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала исполняющая обязанности директора института Светлана Кузьмина.

По ее словам, на первый курс отделения крымскотатарской филологии в 2017 году поступило 8 студентов, в 2016 году - трое.

"Университет был вынужден провести реорганизацию. В результате кафедра восточной филологии вошла в состав кафедры зарубежной филологии, но с сохранением отделения восточной филологии. ... На преподавание крымскотатарской филологии остается одна ставка, а преподавателей у нас двое", - сообщила Кузьмина. Она уточнила, что преподавателям предложили работать на 0,75 ставки, но окончательное решение пока не принято.

По ее мнению, решением проблемы могло бы стать введение крымскотатарского языка и литературы на всех факультетах университета. Кузьмина отметила, что преподаватели крымскотатарского языка и литературы сегодня разрабатывают программу для студентов, начинающих изучение языка "с нуля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создает лишь видимость обучения детей в Крыму на крымскотатарском, - активист

Наряду с ТНУ на материковой части Украины крымскотатарский язык и литературу изучают в Киевском национальном университете имени Шевченко.

Таврический национальный университет имени Вернадского с 2016 года работает на материковой части Украины. На базе университета создан один из 12 образовательных центров "Крым - Украина", где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

ТНУ принял на обучение в 2017-2018 учебном году более 1060 студентов.
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Как подготовили обучение, то так и пришли учиться студенты.
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Что там слышно, дедушка Дональд будет бомбить Корею пухлого или нет ?
Вчера утром в КНДР зафиксировали землетрясение на глубине всего 5 км и многие утверждают, что это совсем не землетрясение, а новые подземные испытания ЯО.
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Пора и русскую филологию ликвидировать к ебеням.
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Только сначала отучи хохлов от русского. Что за жалкий народишко. Даже на родном языке не пишет.
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Некуй изучать мову эфиопского сказочника.
Пора развивать мову русскую-Украина на основе украинских писателей, писавших по-русски-Украина. Шевченко, например.
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Ну так разбрасываться не стоит. Гоголь к примеру писал на "североэфиопском", Булгаков, да много кто. Североэфиопские писатели вообще ценятся и изучаются во всём мире.
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Пример? Если вы не знали абсурдный Достоевский на западе культурная икона.


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Посмотрите пожалуйста, про умного казаха , что он говорит об Украине Росии , Казахстане и Белоруссии. Найти в ютуб:
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"русский мир" в Казахстане? (нет) Ермек Нарымбай.
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давно пора пуштунский изучать, ну, или берберский, а лучше габонский, собратья как-никак, да и студенты оттудова подъехали бы
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Кидалово однако татар, вроде по приемной комиссии у них много кандидатов было, только за небесные требования не понять. Ну захотели ликвидировать направление, зачем придумывать сказки.
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Встречаются два филолога:
-Вчера такое слово узнал-язык поломаеш.
-И какое?
-Куннилингус.
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как будет куннилингус на крымско-татарском?
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на казахском языке есть ругательство типа я тваво папу поимею у рит

звучит примерно как акенынаузынсигейин
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТНУ им. Вернадского ликвидировал кафедру из-за недостатка желающих изучать крымскотатарский язык и литературу
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