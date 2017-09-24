EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  507  47
Все про:визит (2281) Елисеев (246) Канада (1010) Порошенко (13913)

 Елисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке"

елисеев

В ходе визита Президента Украины Петра Порошенко в Канаду власти этой страны подтвердили стратегическую поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

"Первое, что мы получили с этого визита, - это стратегическая поддержка со стороны одной из самых влиятельных стран мира. Канада в следующем году будет председательствовать в "Большой семерке", и для нас очень важно было перед началом председательства согласовать определенные позиции, обеспечить, чтобы украинский вопрос был в повестке дня G7", - сказал он.

По его словам, для Украины также очень важной была поддержка украинских инициатив в вопросе развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН. "Теперь, после визита Президента в США и Канаду, можно утверждать: если ранее вопрос размещения миротворческой миссии был лишь инициативой Украины, то сегодня это инициатива всего цивилизованного демократического мира", - отметил чиновник.

Он добавил, что Украина получила от Канады "заверения в поддержке этой идеи". "И нам очень приятно, что наша позиция, по сути, стала позицией мира", - заявил Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с большой правительственной делегацией находится с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Порошенко поздравил сборную Украины на Invictus Games ("Играх непокоренных").
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А до этого визита, не заручилась? Так следует понимать слова, этой шестёрки воровской власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте денежек Дайте оружия
А в это же время дружочек Петра Попрошайки - Юрочка Косюк

Sergey Naumovich
Керченская переправа. Порт Кавказ (территория РФ):

"НАША РЯБА" незаконно переправляет на территорию Крыма в своих фурах продукцию. При этом фирма стыдливо закрашивает украинское слово "піклуючись", чтобы не было проблем с "русским миром"...
Я представляю себе монолог бойца АТО где-то на передовой в окопе: "Юра, давай получай половину всех дотаций из украинского госбюджета, торгуй с РФ и оккупированными Россией территориями, пока я тебя и твои заводы прикрою тут от российской агрессии."

Насинг персонал! Джаст бизнес!Елисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке" - Цензор.НЕТ 391
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен, тут Петро совершенно не причём. Тут снова шатунят агенты кремля Саакашвили, Тимошенко и Наливайченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, а Порошенко абсолютно не волнует, что фуры его дружбана Косюка пересекают украинскую границу с нарушениями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему это должно его волновать?
Его должно волновать международное политика и законотворчество.
За соблюдением законов должны следить правохранительные органы.
Только что они сделают?
Поедут в Крым и допросят водителя, что это за фура?
А если это постановка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слушай, умник, а я ж тебя вспомнил. Это ж ты писал, что в том, что расея напала на Украину и убивает украинцев, виноваты сами украинцы.
22.09.2017 20:41
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Примечательно, что все сторонники русского мира, все колорады, сепары и вата, все как один за Порошенко. Это его электорат, это его единственная поддержка. И Порошенко знает это и поэтому неистово прессует и кидает в тюрьмы только патриотов Украины, добровольцев, итд.
Порошенко это гарант неприкосновенности ваты, сепаров, ворья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты врешь. Сепары ПРОТИВ Порошенко. Они мечтают чтобы вы его завалили, чтобы еще раз в безвластье провернуть то что они уже разок провернули.
И чтобы доказать западу что мы не в состоянии быть самостоятельным государством и не самоуничтожаться.

Зайди на любой сепарский форум и посмотри, как там любят Порошенко.
Зато Семенченко, Саакашвили и ко даже подбадривают мол давай, вали хунту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты не ври. Я украинцев ни в чем не обвинял. Только майдановцев.
В том что вскопали для рашки поле, куда та смогла посадить то что она посадила.
И я не то чтобы совсем обвиняю. Я констатирую факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не ты ли его с вилкулом и овощем эту благодатную почву готовил ,ты сепарня и украинофоб не перекручивай и не делай украинцев еще и виноватыми гнида,сколько уже народу погибло,а ты все за овощем тоскуешь падла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты можешь сколько угодно рассказывать что ты не при чем, но это не так.

Нападение России - как нападение медведя.
Медведь конечно убица, но виноват тот кто плевадл на предупреждения и рассказывал, что ничего не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Медведь - не субъект международного права. Скажи честно - боярышник употребляешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Международного права нет. На Россию как и на медведя никакие права не распространяются. У них право ВЕТО.
И главное картина:
Вам говорят: не страдайте херней, а то тут медведи шастают. Вы в ответ: нам насрать, не посмеет. И, грубо говоря, продолжаете беспечно заниматься любовью.

Пришел медведь, ногу отгрыз, занятия бросили, кое-как от медведя отбились, он ушел.
Но ноги НЕТ. Проходит 3 года и вы опять в том же месте размышляете а не заняться ли любовью.. Медведь-то ушел, мы отбились же, не посмеет.
Вот как это выглядит со стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дохнет твой медведь.А потому в предсмертном угаре,не ведает,що творит.Дембельский аккорд,короче у мишки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та я только за. Только он еще дохнуть лет 100 будет.
А НОГ ЖАЛКО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так я не пойму.Тебе,що краще,шоб медведь тебя по кусочку жрал,и жил 1000 лет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще это повтори сепарня, и вали ты красный молодец,да кобыле во кезду
Елисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке" - Цензор.НЕТ 7145 DI GI
ну если б тебя задрал медведь - это медведь был бы виноват?
Или ты что не соблюдал осторожности?
22.09.2017 20:41
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не могу понять - порох в Канаде, а в подъезде опять нассано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тебе же каменяр с ватяром велели в подъездах шуршать и асфальты во дворе латать,вот и вперед
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запомни, двоечник: у нормального руководителя функционирование созданного им управленческого аппарата (а у очень хорошего - и всех исполнителей) должно безотказно и слаженно работать без его участия и присутствия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
точно! пусть по приезду косюка из зушки за*уярит. А если аппарат будет против, то и их тоже. Если кто не будет доволен таким решение - их тоже к стенке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно конечно и так, если он за 3 года не сподобился наладить работу правоохранительной и судебной систем. Но лучше в отставку - как лживая бездарность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы много слышат об поддержке Украины Канадой, но где прямая речь самих политиков Канады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Prime Minister Justin Trudeau expressed support for a potential United Nations peacekeeping mission in war-torn Ukraine on Friday, but stopped short of committing Canadian troops."
http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-poroshenko-ukraine-peacekeeping-1.4303831
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякую, побачив підтримку. Але далеко не все співпадає з тим , що говорять речники української влади.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз

https://www.thestar.com/news/canada/2017/09/22/trudeau-says-government-will-add-ukraine-to-weapons-export-list.html


Лютий, коли чекали на продовження місії. Позитивне рішення було прийняте (Син моєї знайомої вже був півроку в Україні у рамках Unifier, він - військовий. Хоче податися ще).

Зверніть увагу, Саджан говорить про корупцію (особливо - на топрівні), вони знають, що це є викликом, але продовжать співпрацювати для вирішення проблеми.

Canada 'looking at all options' for improving support to Ukraine, Sajjan says

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-sajjan-troops-1.3962210

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2017/06/canada-ukraine_relationshipministertellsukrainiancanadiancongres.html
Canada-Ukraine relationship: Minister tells Ukrainian Canadian Congress Canada's support is unwavering

А це просто звіти.

урядовий портал, червень 2017

http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/where-ou/ukraine.aspx?lang=engурядовий портал, 2016

http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=eng
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякую. Вразило, що канадійці говорять про гібрідну агресію росії. В Україні багато людей вважає, що у всьому Світі не розуміють суті російської агресії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Розуміють і знають.
Ми їм добре розтлумачили.
В Монреалі робили достатньо акцій біля москальського консулату (фігово тільки, що він в такому місці, де мало людей, =на отшибе=). Але приходила преса і тб, особливо - в 2014. Отже, то йшло в новини.
Їздили з плакатами на автах Stop putin, Stop russia, putin- killer, putin - aggressor на фоні карти України з краплями крові і т.д. (у мене одного разу мало не в*їхали - так зачиталися), маніфестації в центрі міста ... Кожен же на роботі / навчанні розказує.

І так - по всій Канаді.
(Ясно, що десь якихось пара непритомних знайдеться, але ті, кому потрібно - знають)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Іноді здається, що так тлумачити не обов'язково. Але насправді розуміють лише ти, кому розповіли суть війни України і росії. Ця війна болить лише українцям, навіть росіяни не жаліють своїх солдатів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Весь мир поддерживает Украину .Так шо раша в глубокой жопе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исключения есть, вот КНДР не поддерживает и ещё обещает нанести ракетный удар по США. Вот такие у россии друзья😮
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вони ж і повірять.

Тут таке вже писали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот никому мысль не приходит, что работать надо, а не подачек ждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Канада прекрасна країна, але в геополітичному плані вона слабкувата, щоб чимось нам допомогти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поїздка порошенки до Канади це черговий провал на дипломатичному фронті. Зброю знову не дали, але він і не просив, він же ж президентмиру російськогомиру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та не собачтесь вы через эту поезду и заявления,в кого плохая память гуглите предыдущую поездку и все тоже самое увидите и результат будет тот же шо и сейчас
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
весь демократический мир грошей за красивые чубы больше не даст, а платить еще придется огого,да еще чеиноземы с кругляком отдать,да и то на гашение не хватит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты чего приперся, Дыма? Давай на русвесну и звали своего хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Че,гришь, тут делаю? учусь толерантности у настоящих цеевропейцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничаво у тибя не выйдя, патаму шо не спасобен ты. Скрепы жмут.
Вот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕлисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти