 Елисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.
"Первое, что мы получили с этого визита, - это стратегическая поддержка со стороны одной из самых влиятельных стран мира. Канада в следующем году будет председательствовать в "Большой семерке", и для нас очень важно было перед началом председательства согласовать определенные позиции, обеспечить, чтобы украинский вопрос был в повестке дня G7", - сказал он.
По его словам, для Украины также очень важной была поддержка украинских инициатив в вопросе развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН. "Теперь, после визита Президента в США и Канаду, можно утверждать: если ранее вопрос размещения миротворческой миссии был лишь инициативой Украины, то сегодня это инициатива всего цивилизованного демократического мира", - отметил чиновник.
Он добавил, что Украина получила от Канады "заверения в поддержке этой идеи". "И нам очень приятно, что наша позиция, по сути, стала позицией мира", - заявил Елисеев.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вместе с большой правительственной делегацией находится с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Порошенко поздравил сборную Украины на Invictus Games ("Играх непокоренных").
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В канадской провинции Онтарио откроют монумент памяти жертв Голодомора, - Порошенко. ФОТО(37)
Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Соглашения о свободной торговле. ФОТО(124)
"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо(32)
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Последний соцопрос: Тимошенко и партия "Батькивщина" по-прежнему лидеры электоральных рейтингов(0)
Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко(296)
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А в это же время дружочек Петра Попрошайки - Юрочка Косюк
Sergey Naumovich
Керченская переправа. Порт Кавказ (территория РФ):
"НАША РЯБА" незаконно переправляет на территорию Крыма в своих фурах продукцию. При этом фирма стыдливо закрашивает украинское слово "піклуючись", чтобы не было проблем с "русским миром"...
Я представляю себе монолог бойца АТО где-то на передовой в окопе: "Юра, давай получай половину всех дотаций из украинского госбюджета, торгуй с РФ и оккупированными Россией территориями, пока я тебя и твои заводы прикрою тут от российской агрессии."
Насинг персонал! Джаст бизнес!
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Его должно волновать международное политика и законотворчество.
За соблюдением законов должны следить правохранительные органы.
Только что они сделают?
Поедут в Крым и допросят водителя, что это за фура?
А если это постановка?
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22.09.2017 20:41
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Порошенко это гарант неприкосновенности ваты, сепаров, ворья.
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И чтобы доказать западу что мы не в состоянии быть самостоятельным государством и не самоуничтожаться.
Зайди на любой сепарский форум и посмотри, как там любят Порошенко.
Зато Семенченко, Саакашвили и ко даже подбадривают мол давай, вали хунту.
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В том что вскопали для рашки поле, куда та смогла посадить то что она посадила.
И я не то чтобы совсем обвиняю. Я констатирую факт.
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Нападение России - как нападение медведя.
Медведь конечно убица, но виноват тот кто плевадл на предупреждения и рассказывал, что ничего не будет.
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И главное картина:
Вам говорят: не страдайте херней, а то тут медведи шастают. Вы в ответ: нам насрать, не посмеет. И, грубо говоря, продолжаете беспечно заниматься любовью.
Пришел медведь, ногу отгрыз, занятия бросили, кое-как от медведя отбились, он ушел.
Но ноги НЕТ. Проходит 3 года и вы опять в том же месте размышляете а не заняться ли любовью.. Медведь-то ушел, мы отбились же, не посмеет.
Вот как это выглядит со стороны.
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А НОГ ЖАЛКО.
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DI GI
ну если б тебя задрал медведь - это медведь был бы виноват?
Или ты что не соблюдал осторожности?
22.09.2017 20:41
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http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-poroshenko-ukraine-peacekeeping-1.4303831
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https://www.thestar.com/news/canada/2017/09/22/trudeau-says-government-will-add-ukraine-to-weapons-export-list.html
Лютий, коли чекали на продовження місії. Позитивне рішення було прийняте (Син моєї знайомої вже був півроку в Україні у рамках Unifier, він - військовий. Хоче податися ще).
Зверніть увагу, Саджан говорить про корупцію (особливо - на топрівні), вони знають, що це є викликом, але продовжать співпрацювати для вирішення проблеми.
Canada 'looking at all options' for improving support to Ukraine, Sajjan says
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-sajjan-troops-1.3962210
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2017/06/canada-ukraine_relationshipministertellsukrainiancanadiancongres.html
Canada-Ukraine relationship: Minister tells Ukrainian Canadian Congress Canada's support is unwavering
А це просто звіти.
урядовий портал, червень 2017
http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/where-ou/ukraine.aspx?lang=engурядовий портал, 2016
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=eng
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Ми їм добре розтлумачили.
В Монреалі робили достатньо акцій біля москальського консулату (фігово тільки, що він в такому місці, де мало людей, =на отшибе=). Але приходила преса і тб, особливо - в 2014. Отже, то йшло в новини.
Їздили з плакатами на автах Stop putin, Stop russia, putin- killer, putin - aggressor на фоні карти України з краплями крові і т.д. (у мене одного разу мало не в*їхали - так зачиталися), маніфестації в центрі міста ... Кожен же на роботі / навчанні розказує.
І так - по всій Канаді.
(Ясно, що десь якихось пара непритомних знайдеться, але ті, кому потрібно - знають)
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Тут таке вже писали.
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Вот.
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