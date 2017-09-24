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 Политика Украины
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 "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер

волкер

Канцлер Германии Ангела Меркель занимает жесткую позицию по отношению к санкциям против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.

"Мы находимся в очень тесном контакте с Германией и Францией. Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций. Она реально сцементировала позицию ЕС. Да, в процессе предвыборной кампании немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявляет нечто отличающееся, но я не думаю, что он окажется в составе следующего правительства. Другие европейские страны, поднимающие вопросы снятия санкций, всегда подчинялись общему решению Европейского Союза", - сказал он.

"Теперь, когда США заняли более решительную позицию, у меня достаточно уверенности, что нам удастся придерживаться общей жесткой линии, направленной на полное выполнение договоренностей", - добавил чиновник.

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Напомним, Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.


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РАБссия живёт под Санкциями с 7 ноября 1917 года.
в.в.путлер 2016г.
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Это ее единственный шанс был выиграть выборы,а вот после посмотрим,не затянет ли она песню габриэля,вот в чем вопрос
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Вооруженные силы США издали учебник, в котором рассказывается, как правильно воевать с РФ.

http://www.ntv.ru/novosti/1932622/
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книгу выпустили в 2016, а кацапы ждали год пока кто-то выложит в интернет бесплатно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер
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