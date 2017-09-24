 "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.
"Мы находимся в очень тесном контакте с Германией и Францией. Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций. Она реально сцементировала позицию ЕС. Да, в процессе предвыборной кампании немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявляет нечто отличающееся, но я не думаю, что он окажется в составе следующего правительства. Другие европейские страны, поднимающие вопросы снятия санкций, всегда подчинялись общему решению Европейского Союза", - сказал он.
"Теперь, когда США заняли более решительную позицию, у меня достаточно уверенности, что нам удастся придерживаться общей жесткой линии, направленной на полное выполнение договоренностей", - добавил чиновник.
Напомним, Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
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в.в.путлер 2016г.
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http://www.ntv.ru/novosti/1932622/
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