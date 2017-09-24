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Все про:выборы (21853) Германия (2975) рейтинг (1112) Бундестаг (75)

 Сегодня в Германии избирают парламент

германия фрг

24 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг (парламент).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, согласно последнему опросу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС, глава - нынешний канцлер Ангела Меркель) - 34%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 21% избирателей.

Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддерживают 13% опрошенных, а "Зеленых" - 8%. Рейтинг Левой партии и Свободной демократической партии - соответственно 11% и 9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке

Напомним, в политической системе Германии канцлером становится кандидат от победившей на выборах партии или коалиции.
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После этого будут реальные заявления, а не рассчитанные также на прикормленных Кремлём Социал-демократов...
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из истории.1932 году в Германии тоже были выборы и никто не победил.Но звонок Джугашвили в Берлин Эрнсту Тельману из Москвы и коммуняки вошли в Коалицию с партией НСДАП и Гитлер Стал Канцлером.
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Українці Німеччини обирають у канцлери ФРН Мартіна Шульца. Шульц - за українську Україну! Меркель - за Україну російську!
Сегодня в Германии избирают парламент - Цензор.НЕТ 3062
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социал-демократ и Украина в одном предложении... Это не к добру.
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товарищ Чапаев,вы большевиков али за комунистов?
я за Интернационал.
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Та хто вам сказав , що Фрау підтримує рашу ?? Вона, перш за все захищає інтереси Німеччини. А на рашу ій начхати .
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Як тільки Німеччина остаточно позбавиться газовоі залежності від мацкви, вони дадуть руцкім копняка та заберуть Кенігсберг 😀
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Не будем забывать,что три двоюродных брата самых могучих империй начала 20 века,начальник РАБссии Николай II,Кайзер Германии Вильгельм и Король Англии Георг V,по сути развязали Первую Мировую войну в июле 1914 года
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А чекисты, что еще не замечены во втручання в выборы?
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