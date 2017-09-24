 Сегодня в Германии избирают парламент

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, согласно последнему опросу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС, глава - нынешний канцлер Ангела Меркель) - 34%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 21% избирателей.
Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддерживают 13% опрошенных, а "Зеленых" - 8%. Рейтинг Левой партии и Свободной демократической партии - соответственно 11% и 9%.
Напомним, в политической системе Германии канцлером становится кандидат от победившей на выборах партии или коалиции.
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я за Интернационал.
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