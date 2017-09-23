 Власти США официально подтвердили факт кибератак на избирательные системы 21 штата

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ведомство отмечает, что в большинстве случаев хакерам не удалось получить доступ к компьютерам избирательных комиссий. Они смогли взломать компьютерные сети в нескольких штатах, но не добрались до систем, занимающихся подсчетом голосов.
Министерство внутренней безопасности не сообщило об источнике этих атак, но представители трех штатов заявили прессе, что следы ведут в Россию. Избирательная комиссия Висконсина (одного из штатов, подвергшихся атаке) утверждает, что за ней стоят "российские правительственные хакеры".
Первые сообщения о кибератаках на компьютеры избирательных комиссий в различных штатах появились около года сейчас, но лишь сейчас федеральные власти официально подтвердили этот факт.
Напомним, ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Аркадий Бабченко
10 ч ·
Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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не обидели зинку....
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С белого дома привет
Санкции, санкции
Новый букет!
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будет ПРО, способная сбивать кац ракеты на взлете..
будут авианосцы и подводные лодки нацеленые на маскву и питер - та уже есть
вроде все.
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Цукерберг объявил, что над решением проблемы российского вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями..
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люди в разуме ето знали еще и до голосования....
но ето ничего не менят кроме как доне на могучие плечи еще одон кирпич.,,,
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Пентагон выпустила учебное пособие о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщает The National Interest.
Пособие «Российская война нового поколения», которое было издано в декабре 2016 года и только сейчас попавшая в сеть, рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.
В пособии, состоящем из 68 страниц, снабжённых фотографиями и данными о российской технике, которая может быть использована для ведения асимметричной войны, особое внимание уделяется вторжению России в Украину и захват Крыма, в котором участвовали т.н. «подразделения специальных операций» - действовавшие под прикрытием (т.е. использовали диверсионно-террористическую тактику) и вооружённые формирования регулярных российских войск (которые руководят и направляют созданные Москвой русские банды на Донбассе).
Как пишет американское издание, авторы пособия приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами (ими же и созданными), а не путём обычной военной победы российских войск.
«Поскольку новая цель - изменение всей системы правления, подход России может заключаться в использовании любого рычага влияния, которым она обладает, для достижения этого изменения», - объясняют исследователи.
В пособии отмечается, что Россия освоила подход США к покрытию поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией. «На тактическом уровне подход российских войск к современной войне можно кратко охарактеризовать при помощи «захвата цели», - указывается в учебнике.
В пособии также указаны слабые места России, которые могут быть использованы силами США. Среди слабых мест России - отсутствие мотивации у призывников, слабая логистика, а также мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.
Пособие рекомендует вооружённым силам США, например, тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь работают с помехами.
Пентагон предупреждает о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, но также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците и сосредоточена в оккупированном русскими Кенигсберге («Калининграде»), на Украине и в Сирии, сообщает The National Interest.
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Вся эта котовасия с С.К,ядерным оружием и средствами доставки,это ни что иное,как многоходовка хуйла!
Ну пусть даже можно и поверить в то,что полностью изолированная страна добилась ядерной реакции.Ну допустим мы неполноценные и верим в сказки!
Но поверить в то.что страна которая не создала,даже в единственном экземпляре летающюю этажерку,кукурузник для сельхоз нужд.
Вдруг раз и на тебе создает баллистическую ракету!
В этот бред,не поверят даже умалишенные,из районной дурки!
Другой вопрос,если вдруг такое случится,что не взирая на охрану ФСБ,американцам удастся спец операция по выпилу верхушки,и удасться захватить хоть одну С.К,чудо ракету.
Вот тут начнется самое интересное!
Хотя мое личное мнение,начнуться торги.
Большие,геополитические торги!
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