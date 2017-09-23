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Все про:выборы (21853) киберпреступление (372) США (13472) хакер (683)

 Власти США официально подтвердили факт кибератак на избирательные системы 21 штата

интернет хакер блокировка взлом кибератака

Министерство внутренней безопасности США официально известило руководство 21 штата, что их системы компьютерной регистрации избирателей были объектом хакерских атак незадолго до президентских выборов 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ведомство отмечает, что в большинстве случаев хакерам не удалось получить доступ к компьютерам избирательных комиссий. Они смогли взломать компьютерные сети в нескольких штатах, но не добрались до систем, занимающихся подсчетом голосов.

Министерство внутренней безопасности не сообщило об источнике этих атак, но представители трех штатов заявили прессе, что следы ведут в Россию. Избирательная комиссия Висконсина (одного из штатов, подвергшихся атаке) утверждает, что за ней стоят "российские правительственные хакеры".

Первые сообщения о кибератаках на компьютеры избирательных комиссий в различных штатах появились около года сейчас, но лишь сейчас федеральные власти официально подтвердили этот факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% американцев убеждены, что Россия вмешивалась в президентские выборы, - опрос

Напомним, ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Аркадий Бабченко
10 ч ·

Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку (с)
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думаю зимбабва влезла - ей так больше всего надо.
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не думаю - зинке все отслюнявики за работу по чеснаку...
не обидели зинку....
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а уж какие там программеры - к слонам не ходи..
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Санкции, санкции
С белого дома привет
Санкции, санкции
Новый букет!
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У кацапов и так попадос с трампом ужасный и эти теперь еще дразнят,ну не призывать же им отменить результаты выборов,остается скрежетать зубами и рвать волосы
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Теперь осталось чтобы США отомстили за кибератаки руками украинцев . Дать Украине оружия !
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морок над мордором згущається, ситуація така, що путену дійсно прийдеться бомбити Воронєж
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будут танки и ракеты НАТО в Прибалтике + Украина.

будет ПРО, способная сбивать кац ракеты на взлете..
будут авианосцы и подводные лодки нацеленые на маскву и питер - та уже есть
вроде все.
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ФЕЙСБУК обвинил Москву в попытке подорвать американскую демократию --- Путин всех переиграв! Путин всех переиграв ! Путин всех переиграв! 👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂
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Компания Facebook поделится с американским конгрессом информацией о рекламе в соцсети, в том числе политической, которая была оплачена с российских счетов, сообщает CNN.Информацию предоставят комитетам по разведке обеих палат парламента. Ранее основатель и гендиректор компании Марк Цукерберг провел мероприятие Facebook Live, где рассказал о планах по пресечению подрывной деятельности России, направленные, по его словам, на подрыв американской демократии.Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными. Источник телеканала сказал, что Facebook поделится информацией о трех тысячах рекламных объявлений.
Цукерберг объявил, что над решением проблемы российского вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями..
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В связи с этим Facebook разработала ряд мер в связи с расследованием о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг. Он опубликовал видео на своей странице, в котором сообщил о принятых решениях.Facebook предпринимает меры для борьбы с фейковыми новостями России после критики, в том числе со стороны демократов, которые упрекнули компанию в недостаточной прозрачности и отказе в сотрудничестве. Некоторые из политиков призывали к более жесткому регулированию размещения рекламных объявлений в социальной сети.В Кремле по русской традиции отнекиваются, прикидываясь иванушками-дурочками и заявляют, что никогда не размещали рекламу в социальной сети Facebook.7 сентября Facebook сообщила, что идентифицировала примерно 470 недостоверных учетных записей, которые социальная сеть связывает с Россией и через которые были распространены тысячи сообщений политического характера в период с июня 2015 года по май 2017 года.Представители Facebook предоставили эти данные следователям, которые изучают вмешательство России в президентские выборы США, писала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.Сейчас в США расследуют дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года. В результате прошлогодних выборов президентом страны стал Дональд Трамп
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не прошло и года.
люди в разуме ето знали еще и до голосования....
но ето ничего не менят кроме как доне на могучие плечи еще одон кирпич.,,,
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АК не использовали для защиты СССР от внешней агрессии! Этим оружием вели агрессивные войны за пределами СССР. Кто бы подсчитал, сколько миллионов людей по всему миру убили из "калашей"? Сколько из них - мирные? Минкульт РФ Мединский назвал АК культурным брендом России - правильно: злобная, алчная, лживая орда не имеет ничего за душой, кроме орудий убийства. Подобные памятники могут ставить только в фашистских странах.
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РУССКИЙ ВРАГ. Пентагон выпустил учебное пособие о том, как надо воевать с Россией и победить

Пентагон выпустила учебное пособие о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщает The National Interest.
Пособие «Российская война нового поколения», которое было издано в декабре 2016 года и только сейчас попавшая в сеть, рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.
В пособии, состоящем из 68 страниц, снабжённых фотографиями и данными о российской технике, которая может быть использована для ведения асимметричной войны, особое внимание уделяется вторжению России в Украину и захват Крыма, в котором участвовали т.н. «подразделения специальных операций» - действовавшие под прикрытием (т.е. использовали диверсионно-террористическую тактику) и вооружённые формирования регулярных российских войск (которые руководят и направляют созданные Москвой русские банды на Донбассе).
Как пишет американское издание, авторы пособия приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами (ими же и созданными), а не путём обычной военной победы российских войск.
«Поскольку новая цель - изменение всей системы правления, подход России может заключаться в использовании любого рычага влияния, которым она обладает, для достижения этого изменения», - объясняют исследователи.
В пособии отмечается, что Россия освоила подход США к покрытию поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией. «На тактическом уровне подход российских войск к современной войне можно кратко охарактеризовать при помощи «захвата цели», - указывается в учебнике.
В пособии также указаны слабые места России, которые могут быть использованы силами США. Среди слабых мест России - отсутствие мотивации у призывников, слабая логистика, а также мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.
Пособие рекомендует вооружённым силам США, например, тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь работают с помехами.
Пентагон предупреждает о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, но также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците и сосредоточена в оккупированном русскими Кенигсберге («Калининграде»), на Украине и в Сирии, сообщает The National Interest.
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Усьо, капець раші ... Американське правосуддя- це сурйозно 😏
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Нет никакого Ына!
Вся эта котовасия с С.К,ядерным оружием и средствами доставки,это ни что иное,как многоходовка хуйла!
Ну пусть даже можно и поверить в то,что полностью изолированная страна добилась ядерной реакции.Ну допустим мы неполноценные и верим в сказки!
Но поверить в то.что страна которая не создала,даже в единственном экземпляре летающюю этажерку,кукурузник для сельхоз нужд.
Вдруг раз и на тебе создает баллистическую ракету!
В этот бред,не поверят даже умалишенные,из районной дурки!
Другой вопрос,если вдруг такое случится,что не взирая на охрану ФСБ,американцам удастся спец операция по выпилу верхушки,и удасться захватить хоть одну С.К,чудо ракету.
Вот тут начнется самое интересное!
Хотя мое личное мнение,начнуться торги.
Большие,геополитические торги!
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Да в связи с эт-ОЙ новостью в мордоре подорожал вазелин.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти США официально подтвердили факт кибератак на избирательные системы 21 штата
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