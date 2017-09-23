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 Стратегические бомбардировщики США провели показательный полет вдоль границы Северной Кореи

сша ввс

Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B осуществили 23 сентября полет вдоль границ КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Самолеты пролетели на восток от КНДР, и, по данным Пентагона, "продвинулись на север от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке".

"Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в Минобороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!", - Ким Чен Ын ответил Трампу

Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные средства против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна.

Читайте: После угроз Трампа "визит ракет" на территорию США неизбежен, - глава МИД КНДР
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3-М-22) Да не обязательно смотреть в штаны, чтобы понять что ын
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Це була перевірка ППО КНДР, по виявленим цілям будуть нанесені удари Томагавками під час справжньої атаки.
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А його ніхто і не страшить. Це - політ для тестування Північнокорейської ПВО. Як видно, її (ПВО) просто немає. Одним словом, буде щось схоже на бомбардування Ізраїлем цілей на сирійській території - що хочуть, те й бомблять, коли хочуть, тоді і літають.
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Все знают шо америкосы небыли на Луне,ролики об
МКС снимают на Земле,хороший у них"Голливуд".
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На планете Земля , такой фуйни как Mosskow 2018 (Мундиаль) - НЕ БУДЕТ !!!
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Забиваю. Ставлю 1кг сахара, что будет. Разбейте.
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Сразу видно что ты не с Украины )) Не знаешь при чем тут соль и маршрутка ))
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Если бы был из кацапстана как раз бы знал. Там в школе преподают, что соль в Украине главная проездная валюта. Так будешь свидетелем спора?
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Ну ты олигарх, сахаром ставиш )) Думаю что все таки не будет.
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З.Ы.: немцам не удалось, у кацапов тем более не получится ))
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Тоже соль к сахару ставим? Может давайте хотя бы долларов 100, для интересу?
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Та схаменись вже кацапе зі своїм вЯлічієм ))
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Понятно что не будет )) Просто я кацапу показал где снимаются их ролики ))
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Уверяю вас господа,они (кимирсеновцы),это даже не заметили.
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Прочел комментарий на Лайф сру!
Коммент классный поэтому не буду присваивать его себе.
Звучит так:Стратегические бомбардировщики США,с истребителями провели показательный полет вдоль границы С.К.
А где то в кремле обристался питерский воришка!
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Молодцы. Теперь ждите ответочки от Пухлого. Ракета "Свет Кимченира" упадёт очень близко от какой-нить базы США. А потом самолёты США пролетят ещё на пару метров ближе к границе КНДР, а Ын опустит "Великую поступь идей Чучхе" рядом с Гаваями. И так будут меряться, пока Ын не промахнётся и случайно попадёт таки по какому-нибудь американскому Воронежу.
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Гірше. Він - член секти "Свідків рашенпропаганден".
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Сергей Коваленко 9044b06d) Да был уже один по имени Саддам, тоже обещал Американцам ответочки! Правда когда пришли Американцы, его много миллионная армия позорно разбежалось, а его свои же здернули! С ыном будет намного проще.
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Бедный запухший от жира Ким Член Ын не понимает своим мозжечком,
что все точки стартов давно внесены в память боеприпасов.
Но ему не терпится получить по бошке кумулятивным зарядом.
Кто ему доктор ?
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Ты не понимаешь всей проблемы ... Японцы уже кидают предьяву США , шо мол вы наша гарантия , а над нами ракеты летают . И типо , а не пошли бы вы с вашей , американской , дырявой крышей подальше . Мы и сами боеголовку слепим ...
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Їм це раз плюнути - всі технології для отримання сировини на місці, про решту і балакати зайве
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Куда там взрывать ЯО ?
Там слишком тесно для таких вещей.
А вот разбомбить пусковые установки - это заделать несколько поколений
Ыновских уродцев с еще более узкими глазами.
Пусть думают об аптеке и американской гуманитарке.
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Невже ти дійсно думаєш, що він довбойоб? За ним стоять москалі та Китай. Хз що вони всі думають, але простим люям прийдеться поздихати на нових війнах.
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Да ебашьте уже. Никто не в курсе, принимает ли какая-нибудь букмекерская контора ставки по этому поводу?
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США сдулось и позорно потеряло лицо. Трамп выглядит, как старый импотент, доказывающий, что что-то еще может, а сколько было понтов с авианосцами. Сплошной треп и угрозы, а Ыну нипочем - пуляет путинские болванки без особого страха. В Сирии ситуевина такая же.
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"Это были не понты ,а намек.кндр-овцы его не поняли.
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СССр в Афгане застрял на 10 лет.Позже США прошли весь Афган за 10 дней.
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Igor 555:Гагарин и сам не понял где он был.
"Nasa"и"Роскосмос" две масонско-шарлатанские
конторы(в сговоре)пудрят всем мозги.
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за 100 минут полёта так до сих пор никто и не слышал ни одной фразы Гагарина из космоса.Голос первого американского астронавта Джона Гленна слышал весь мир.Странно,правда?
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Вся ракетная мощь С.К,это ни что иное,как многоходовка хуйла!
Только неполноценный может поверить,что С,К самотушки создала ядерную реакцию!
Ну ладно,пусть так.
Мы идиоты,мы верим в сказки!
Но поверить в то,что страна не создавшая даже собственного планера,ну хоть какого то захудалого кукурузника,на подобии По 2.
Вдруг бац,и на тебе!
Создает баллистическую ракету!
Даже идиоты из районной дурки в это не поверят.
Вопрос в том,как будут развиваться события дальше?
Выпил Ына,с последующими разборками,откуда ракеты.
Конкретный выпил Ына и десятка миллионов любителей откушать ЧАо,чао.
Или большие геополитические торги,
Все!
Всем Доброй ночи!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтратегические бомбардировщики США провели показательный полет вдоль границы Северной Кореи
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