 Стратегические бомбардировщики США провели показательный полет вдоль границы Северной Кореи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Самолеты пролетели на восток от КНДР, и, по данным Пентагона, "продвинулись на север от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке".
"Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в Минобороны США.
Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные средства против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна.
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МКС снимают на Земле,хороший у них"Голливуд".
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Коммент классный поэтому не буду присваивать его себе.
Звучит так:Стратегические бомбардировщики США,с истребителями провели показательный полет вдоль границы С.К.
А где то в кремле обристался питерский воришка!
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что все точки стартов давно внесены в память боеприпасов.
Но ему не терпится получить по бошке кумулятивным зарядом.
Кто ему доктор ?
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Там слишком тесно для таких вещей.
А вот разбомбить пусковые установки - это заделать несколько поколений
Ыновских уродцев с еще более узкими глазами.
Пусть думают об аптеке и американской гуманитарке.
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"Nasa"и"Роскосмос" две масонско-шарлатанские
конторы(в сговоре)пудрят всем мозги.
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Только неполноценный может поверить,что С,К самотушки создала ядерную реакцию!
Ну ладно,пусть так.
Мы идиоты,мы верим в сказки!
Но поверить в то,что страна не создавшая даже собственного планера,ну хоть какого то захудалого кукурузника,на подобии По 2.
Вдруг бац,и на тебе!
Создает баллистическую ракету!
Даже идиоты из районной дурки в это не поверят.
Вопрос в том,как будут развиваться события дальше?
Выпил Ына,с последующими разборками,откуда ракеты.
Конкретный выпил Ына и десятка миллионов любителей откушать ЧАо,чао.
Или большие геополитические торги,
Все!
Всем Доброй ночи!
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