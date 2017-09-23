 Во время всех переговоров в Канаде царила атмосфера стратегического партнерства, - Климкин

Об этом во время пребывания в Торонто рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле главное во время этого визита - атмосфера. Очень дружественная по содержанию атмосфера стратегического партнерства", - сказал Климкин. При этом он отметил и мощную содержательную составляющую переговоров.
"Во-первых, это желание, так сказать, вдохновить свободную торговлю. В этом году мы имеем рост товарооборота на 72%, но, если посмотреть на абсолютные цифры и сопоставить их с количеством здесь украинцев, то станет понятно, что это - только начало", - рассказал глава МИД.
Второй важной темой стало председательство в следующем году Канады в G7. "Мы поговорили и о приоритетах председательства и о различных политических вещах, и о содействии реформам в Украине", - сообщил Климкин.
Также был затронут вопрос визовой либерализации.
"Сейчас из-за специфической миграционной системы Канады наши граждане получают достаточно большое количество отказов. Мы примерно наметили путь, каким образом его существенно снизить", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.
Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду
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А добрые и отзывчивые братья-канадцы до сих пор думают. И будут думать ещё лет ...
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