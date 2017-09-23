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 Политика Украины
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Все про:Канада (1007) переговоры (3484) визовый режим (423) Климкин (1416)

 Во время всех переговоров в Канаде царила атмосфера стратегического партнерства, - Климкин

климкин

Во время всех переговоров, которые делегация Украины проводила в Канаде, царила теплая атмосфера стратегического партнерства.

Об этом во время пребывания в Торонто рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле главное во время этого визита - атмосфера. Очень дружественная по содержанию атмосфера стратегического партнерства", - сказал Климкин. При этом он отметил и мощную содержательную составляющую переговоров.

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"Во-первых, это желание, так сказать, вдохновить свободную торговлю. В этом году мы имеем рост товарооборота на 72%, но, если посмотреть на абсолютные цифры и сопоставить их с количеством здесь украинцев, то станет понятно, что это - только начало", - рассказал глава МИД.

Второй важной темой стало председательство в следующем году Канады в G7. "Мы поговорили и о приоритетах председательства и о различных политических вещах, и о содействии реформам в Украине", - сообщил Климкин.

Также был затронут вопрос визовой либерализации.

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"Сейчас из-за специфической миграционной системы Канады наши граждане получают достаточно большое количество отказов. Мы примерно наметили путь, каким образом его существенно снизить", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду
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- приезжайте домой и будет вам атмосфера - мало не покажется.
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"Продажная" и "скользкая" Европа предоставила безвизовый режим.
А добрые и отзывчивые братья-канадцы до сих пор думают. И будут думать ещё лет ...
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А кто туда долетит, если дадут канадский безвиз? Полякам американцы до сих пор не дали - потому что слишком много халявщиков оставалось.
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Отношение важно...
Предоставление безвизового режима - это оценка усилий и жертв, которые несёт украинский народ, меняя свою жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время всех переговоров в Канаде царила атмосфера стратегического партнерства, - Климкин
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