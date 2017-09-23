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Все про:КНДР (358) ракеты (613) США (13470)

 После угроз Трампа "визит ракет" на территорию США неизбежен, - глава МИД КНДР

ли ен хо

Ракетный удар Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по Соединенным Штатам Америки (США) "стал неизбежным" после угроз президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам главы МИД, его страна предпримет "беспощадные превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР. "Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - сказал Ли Ён Хо. Он пригрозил "визитом ракет на территорию США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные средства против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна.
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Мы наблюдем конец существования недоразумения под названием КНДР
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Хто був ініціатором війни на Корейському п-ові і чи досяг він бажаного?
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Ви дещо плутаєте причини та наслідки..Якби на прикінці 1953 у війну не вліз Китай, КНДР був би вже історичним міфом..
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Банк Китая уже замораживает счета северокорейских компаний и запретил весь их текстиль, а это где-то 8% ВВП КНДР
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Это они так всем сказали . А на самом деле ?
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Ни Китай, ни Япония, ни Южная Корея не допустят применения ядерного оружия.
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ничего не будет..давить надо на КНР, а не КНДР..
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По - моему это Хо шизонутое,почему в КНДР политики не проходят медосмотр у психиатра? Такое чудо запросто может довести до ядерного противостояния и угробить миллионы людей.В Украине,кстати ,так же нет подобного обследования политиков.
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потому что там психиатры тоже двинутые - толку проходить медосмотр нет.
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Не факт. Вспомним "кузькину мать" Никиты Сергеевича, после чего СССР просуществовал лет 30 (примерно).
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не прикалуйся, на то время военная мощь ссср была сопоставима с американской, причем ссср держал в заложниках полевропы, сейчас мы наблюдаем борьбу хомяка и питбуля, исход предрешен, просто питбуль пока строит из себя воспитанного.
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До США хомяк ракеты не добросит - кишка тонка. А вот по соседям на юге и на востоке запросто перед смертью сможет...
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да ничего он не сможет - ты думаешь америкосы не знают сколько у него ракет, которые могут долететь и куда? - знают на 150%, реальных у хомяка ракет не много - может пару штук, их уничтожат быстро, а потом навалят узкоглазым коммунистам по самые помидоры, и станет северная корея самой миролюбивой страной в мире.
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Ну, ракета над Японией летела и никто её не уничтожил. А обосрались там крепко - я репортажи из Японии видел. Хорошо, что перелетела - а если бы там упала?
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все под контролем, поверь, поэтому сша и поднимают кипишь - давать звиздюлей будут до того как хомяк получит реальную ядерную ракету - это же очевидно.
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Сегодня в четырехстах,перед этим в трехстах км от владивостока шарахнул,будем надеется шо цель все таки накроет
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Я это понимаю, но водородная бомба у хомяка есть. До США наверное не добросят, а вот над Японией уже таки да летало.
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Северокорейский хомяк явно переоценил свои силы и очень сильно ошибся если расчитывает на поддержку со стороны фашистской россии и китая, в этом деле даже эти уроды не будут поддерживать кндр, поддержать кндр - значит пойти против всего цивилизованного мира. Думаю в скором времени севернокорейский хомяк либо будет доживать в гуантанамо либо сделает себе харакири.
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Северокорейский хомяк, если уж на то пошло, в отличии от многих других, не сделал ни одному соседу ничего плохого. Единственное его преступление - многократно, нагло и далеко послал Штаты. Это конечно очень серьёзно и меня переполняет возмущение, но повод ли это для ядерной войны?
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В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПАДЕЖ СКОТА.
От сердечной недостаточности,на улице у здания СКР умер замглавы отдела Гостайны Следственного комитета России Владислав Крашенинников(41)
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Падёж идёт скотов информированных о преступлениях Путлера.
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все пыхтят и угрожают :D
Только никто не будет сейчас душить пухлого. Зачем, если он ещё может продолжать доить бензоколонку?
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***
- не ходи туда! там тебя ждут неприятности!
- ну как же туда не ходить? они же ждут!!!
(котенок гав)
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Ето какими же препаратами Хуйло закидывает правительство северной кореи чтобы так потерять инстинкт самосохранения
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Интересно, если допустить фантастическую возможность что КНДР таки попадет по США, понимают ли мокши, что они попадают на очень крупные деньги ?
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Даже если не попадут,, а просто реально будут целить в США ибо нечему долетать массированный удар невозможен, единичные собьют
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Вот к чему приводит поедание собачатины.
Происходит кобелизация и осучивание головного мозга.
Волк - умное животное и понимает что значит щелчок затвора.
А собака - не всегда.
Амеры не дадут ракетам даже вылететь за пределы Северной Кореи.
Все упадет им же на тупые коммунистические бошки.
Путину в научение.
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Да бред. Пухлик блефует. Возможно по договору с хуйлом он должен так себя вести.
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население кндр 99% не пострадает, просто будут уничтожены штабы, базы, особняк ына, техника , ракетные установки, так что можно смело бомбить, пво у этих дурачков нету,
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в кндр ким чен ын возведен в ранг господа бога, это не прикол, это религия, типа фараон
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они там все зомбированные, нет ну население пусть живутт как хотят, если им нравится жрать траву, пусть жрут как бы нам похер, но у них есть якобы ядерное оружие и ракеты которыми постоянно угрожает всем соседям, угрозы это недопустимо, надо просто их разоружить и отнять у них вооружения и все, вот цель... всем насрать на этот кндр
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Толстячок опускает авторитет США ниже плинтуса .
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Да ладно, отправят десяток параходов со жратвой и машинами, и хомяк утихомирится лет на пять
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А он захочет такое каждый день . Аппетит , он такой ...
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Немає в них ні бомб ні ракет. Під час "випробувань" вони підривають кацапські бомби, а вдалі запуски ракет це запуски старих кацапських ракет таємно завезених у Корею. Кацапи так переводять стрілки, а Ин за свою участь у грі чималі гроші бере.
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Очень похоже что корейцы тупо копируют риторику путина, но традиционная для КНДР тяга к гигантомании делает их коммуникацию смесью абсурда и суицида..Сложно сказать как отреагируют США но похоже далі буде...
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Не могу понять, он реально такой дебил ??? Какие шансы у КНДР протв США ??? Или думает что великая рассия за него впряжется, тогда ума там в башке совсем нету!!!
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Та пох їм, а параша за них не впряжеться, а під них закосить.
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Неважно что там у них стартует - важно проучить главного биддараса из кремля.
У севкореи нет союзников - никто даже не почешется, если их слегонца приведут в чувство.
А сбить спесь не помешает - кое-кому будет полезно посмотреть.
На кого нищеброды тюбик давят ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле угроз Трампа "визит ракет" на территорию США неизбежен, - глава МИД КНДР
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