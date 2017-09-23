 После угроз Трампа "визит ракет" на территорию США неизбежен, - глава МИД КНДР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам главы МИД, его страна предпримет "беспощадные превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР. "Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - сказал Ли Ён Хо. Он пригрозил "визитом ракет на территорию США".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные средства против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна.
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От сердечной недостаточности,на улице у здания СКР умер замглавы отдела Гостайны Следственного комитета России Владислав Крашенинников(41)
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Только никто не будет сейчас душить пухлого. Зачем, если он ещё может продолжать доить бензоколонку?
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- не ходи туда! там тебя ждут неприятности!
- ну как же туда не ходить? они же ждут!!!
(котенок гав)
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Происходит кобелизация и осучивание головного мозга.
Волк - умное животное и понимает что значит щелчок затвора.
А собака - не всегда.
Амеры не дадут ракетам даже вылететь за пределы Северной Кореи.
Все упадет им же на тупые коммунистические бошки.
Путину в научение.
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У севкореи нет союзников - никто даже не почешется, если их слегонца приведут в чувство.
А сбить спесь не помешает - кое-кому будет полезно посмотреть.
На кого нищеброды тюбик давят ?
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