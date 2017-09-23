 Минские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.
"С Минскими соглашениями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности, все ОК. Проблема в том, что на практике добраться до конца очень сложно. Длительное время все ходили по порочному кругу. ... В итоге почти три года ничего не происходило", - сказал он.
"Если мы сможем предложить другой способ гарантирования безопасности (в частности, с помощью миротворцев), тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут. Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", - добавил чиновник.
"Если бы еще в феврале-марте вы спросили кого-нибудь (американцев, французов, немцев), в чем заключаются цели переговорного процесса, то вы бы получили ответ: прекращение огня, завершение боевых действий. Для меня такие цели не кажутся адекватными, потому что это не цели - это шаги в направлении достижения цели. А конечная цель - это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, гарантирование безопасности для всех украинских граждан. Если сфокусироваться именно на этом как цели, то открывается намного более широкое поле для поиска возможностей. В таком контексте Минские соглашения - инструмент (пусть и очень несовершенный) для достижения цели", - подчеркнул Волкер.
"Кроме того, Минские договоренности позволяют делать две полезные вещи. Во-первых, они сохраняют действие санкций до тех пор, пока соглашения не будут выполнены. Во-вторых, они помогают европейцам играть важную роль в процессе урегулирования", - пояснил он.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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Відповідну думку в ефірі "Обозреватель.LIVE" висловила керівник інструкторського підрозділу ЗСУ Маруся Звіробій.
Вона підкреслила, що це можливо тільки тоді, коли міжнародна спільнота надасть країні необхідну підтримку. Щоб населення не потерпало від російської пропаганди, їх слід ізолювати від будь-яких сумнівних джерел інформації.
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такой версии я не слыхал)) одна дура охинею несет, а вы перепостили
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Видеообращение к Путину было записано летом. Участники акции выразили поддержку президенту в его борьбе с коррупцией и попросили срочно прислать в город комиссию для расследования противоправных действий местных чиновников. Полный текст обращения участники акции отправили в небо на воздушных шарах.
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Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран, берет его под руку и тихо говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..
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...
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и Чехии умиротворяли Германию) и делают это осознанно, ничего личного, просто бизнес.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=474&v=-Ui2u4_QSCw
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Минские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер
Вы там уже определетитесь, что ли...
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етот инструмент не работает.
не ясно?
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а тем временем на рабсии
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Итак, то во что не верили российские ура-патриоты и то, что казалось запредельным для здравого смысла и логики таки свершилось - Россия продаст Индонезии свои, "не имеющие аналогов в мире", истребители поколения 4++ Су-35С по бартеру, в обмен на пальмовое масло!
Так, намедни, министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что его страна пришла к соглашению с Россией о поставках 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 боевых самолётов для последующего формирования эскадрильи из 16 машин. Подписание контракта будет проведено в ноябре этого года в столице Индонезии, Джакарте!
А теперь о деталях. Согласно контракту, Индонезия за 11 самолетов заплатит $1,14 млрд, при этом, $570 млн, будут выплачены в виде продуктов сельского хозяйства растительного характера, в частности - пальмового масла, по производству которого Индонезия занимает первое место в мире.
В общем, дожились, истребители в обмен на еду. И даже не на еду, а на нечто, похожее на еду. Что будет дальше? Танки Т-90 Индии в обмен на бананы, а вертолёты Ка-52 Египту в обмен на верблюдов?
Хорошая экспортная репутация нарабатывается "сверхдержавой", нечего сказать!
Представить продажу F-35 в обмен на нечто подобное даже не могу, а потому и вправду - истребитель Су-35 "не имеет аналогов в мире"!
Кстати, Индонезия так же изъявляла желание приобрести подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», интересно, что Джакарта предложит взамен? Каучук? Како-бобы?
zloy-odessit
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