EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  707  40
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16166) минские соглашения (2315) Волкер Курт (85)

 Минские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер

волкер

Минские соглашения являются промежуточным этапом в процессе урегулирования на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.

"С Минскими соглашениями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности, все ОК. Проблема в том, что на практике добраться до конца очень сложно. Длительное время все ходили по порочному кругу. ... В итоге почти три года ничего не происходило", - сказал он.

"Если мы сможем предложить другой способ гарантирования безопасности (в частности, с помощью миротворцев), тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут. Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять Минские соглашения

"Если бы еще в феврале-марте вы спросили кого-нибудь (американцев, французов, немцев), в чем заключаются цели переговорного процесса, то вы бы получили ответ: прекращение огня, завершение боевых действий. Для меня такие цели не кажутся адекватными, потому что это не цели - это шаги в направлении достижения цели. А конечная цель - это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, гарантирование безопасности для всех украинских граждан. Если сфокусироваться именно на этом как цели, то открывается намного более широкое поле для поиска возможностей. В таком контексте Минские соглашения - инструмент (пусть и очень несовершенный) для достижения цели", - подчеркнул Волкер.

"Кроме того, Минские договоренности позволяют делать две полезные вещи. Во-первых, они сохраняют действие санкций до тех пор, пока соглашения не будут выполнены. Во-вторых, они помогают европейцам играть важную роль в процессе урегулирования", - пояснил он.

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да понятно..захарку и плотву в зраду, а сепарам 100% амнистию..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ХУтин - проигравший все и всем. Растерявший союзников, поссорившийся со всем миром, проваливший все национальные программы и угробивший экономику. Сделавший рубль худшей валютой мира. Строивший энергетическую сверх-державу, а построивший сырьевой придаток Запада. Человек-тупик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то не похоже что на орде все так хреново как у нас, а у нас реально катастрофа во всем (безопасность, экономика, коррупция ,демография, политика и т.д.). Так что не стоит заниматься самообманом, нам это не поможет в войне против кацапстана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато на Маскве поставили памятник плагиату и импортозамещению - я имею ввиду Калашникову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой штат США вы готовы отдать под российский протекторат, пане Волкер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українські захисники можуть використати альтернативні методи боротьби із окупантам. Попри те, що бійці можуть застосувати силовий сценарій, більш дієвою виявиться інформаційна війна.
Відповідну думку в ефірі "Обозреватель.LIVE" висловила керівник інструкторського підрозділу ЗСУ Маруся Звіробій.
Вона підкреслила, що це можливо тільки тоді, коли міжнародна спільнота надасть країні необхідну підтримку. Щоб населення не потерпало від російської пропаганди, їх слід ізолювати від будь-яких сумнівних джерел інформації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При том влиянии кацапии, как сейчас у нас деньгами,бизнесом, шантажом, агентами ФСБ в высших эшелонах власти, о какой информационной войне с нашей стороны может идти речь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что мы победим благодаря пропаганде???)))
такой версии я не слыхал)) одна дура охинею несет, а вы перепостили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полицейские обвинили ее в "организации митинга", поскольку жительница Томска принесла с собой воздушные шары.

Видеообращение к Путину было записано летом. Участники акции выразили поддержку президенту в его борьбе с коррупцией и попросили срочно прислать в город комиссию для расследования противоправных действий местных чиновников. Полный текст обращения участники акции отправили в небо на воздушных шарах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Курт силен и конкретен против парашских манкуртов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главная задача Минских соглашений - остановить наступление Хуйлостана в августе-сентябре 2014 года, с чем они и справились. Все остальное вторично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
***
Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран, берет его под руку и тихо говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Волкеру это зачем? Кучме и Кравчуку адресуй. ведь не волкер подписал эту филькину грамоту. Волкер наверняка прикалывается с ниших керманычей у которых мозг отсутствует исходя из токо как их развели. как лошков на привозе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
США оказывало максимальное давление на руководство Украины, так что не стоит в этом винить только кравчука и кучму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дамбас завжди був продажний. Хто більше дасть, до того і підуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так за это всё платят расийские учителя и врачи. Радоваться надо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смеши,прожили бы они месяц на такую подачку,если бы розенки с компашкой их не кормили они бы уже зубами орков погрызли
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно знают. они просто за счет Украины умиротворяют орду (как в свое время за счет Австрии

и Чехии умиротворяли Германию) и делают это осознанно, ничего личного, просто бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Минский формат уже давно неэффективен, - Кондолиза Райс


Минские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер


Вы там уже определетитесь, что ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минский прокремлевский антиконституционный сговор с агрессором порочен также, как и те, кто его совершили и поддержали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередная сказочка от наших западных "друзей", наподобие будапештского меморандума? выполнение минской капитуляции приведет не к восстановлению территориальной целостности. а к уничтожению государства Украина, зато евроублюдки с американцами и кацапами будут радостно хлопать в ладоши и поздравлять друг друга с тем. что они крутые "миротворцы" и в очередной раз на@бали украинских лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не бузи вокер...
етот инструмент не работает.
не ясно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СУ-35 В ОБМЕН НА ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО - ГЕНИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ "СВЕРХДЕРЖАВЫ"!


Итак, то во что не верили российские ура-патриоты и то, что казалось запредельным для здравого смысла и логики таки свершилось - Россия продаст Индонезии свои, "не имеющие аналогов в мире", истребители поколения 4++ Су-35С по бартеру, в обмен на пальмовое масло!

Так, намедни, министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что его страна пришла к соглашению с Россией о поставках 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 боевых самолётов для последующего формирования эскадрильи из 16 машин. Подписание контракта будет проведено в ноябре этого года в столице Индонезии, Джакарте!

А теперь о деталях. Согласно контракту, Индонезия за 11 самолетов заплатит $1,14 млрд, при этом, $570 млн, будут выплачены в виде продуктов сельского хозяйства растительного характера, в частности - пальмового масла, по производству которого Индонезия занимает первое место в мире.

В общем, дожились, истребители в обмен на еду. И даже не на еду, а на нечто, похожее на еду. Что будет дальше? Танки Т-90 Индии в обмен на бананы, а вертолёты Ка-52 Египту в обмен на верблюдов?

Хорошая экспортная репутация нарабатывается "сверхдержавой", нечего сказать!

Представить продажу F-35 в обмен на нечто подобное даже не могу, а потому и вправду - истребитель Су-35 "не имеет аналогов в мире"!

Кстати, Индонезия так же изъявляла желание приобрести подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», интересно, что Джакарта предложит взамен? Каучук? Како-бобы?

zloy-odessit
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти