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Все про:видеообращение (7) пенсионеры (638) Россия (72384) штраф (9)

 Российскую пенсионерку оштрафовали на 5 тыс. рублей за видеообращение к Путину

штраф

Пенсионерка Римма Круць из Томска (Россия) оштрафована судом на 5 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, женщина участвовала в записи 40-секундного видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину на площади перед зданием областной администрации.

Полицейские обвинили ее в "организации митинга", поскольку жительница Томска принесла с собой воздушные шары.

Видеообращение к Путину было записано летом. Участники акции выразили поддержку президенту в его борьбе с коррупцией и попросили срочно прислать в город комиссию для расследования противоправных действий местных чиновников. Полный текст обращения участники акции отправили в небо на воздушных шарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Чечни, записавший видеообращение к Путину с критикой Кадырова, осужден за клевету

В акции приняли участие 13 пенсионерок.

После решения суда в томском отделении движения "Открытая Россия" заявили, что заплатят штраф за пенсионерку. Ранее штрафы других участниц акции были оплачены за счет пожертвований горожан.

В Томске за гражданские акции оштрафованы уже четыре пенсионерки.
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С12 августа, хамон на ряду с фуа-гра, прошутто и многими другими деликатесами из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии попал в перечень запрещенных в России продуктов.
Но украинцы по-прежнему могут наслаждаться этим известным во всем мире испанским деликатесом, представляющим собой засоленный, высушенный окорок иберийской черной свиньи.
В Испании хамон - излюбленное лакомство, ставшее частью национальной культуры, с долгой историей, традициями приготовления и даже особыми способами подачи.
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"В Испании хамон - излюбленное лакомство, ставшее частью национальной культуры, с долгой историей, традициями приготовления и даже особыми способами подачи."

А в России что-то скиздить - излюбленное занятие, ставшее частью национальной культуры, с долгой историей, традициями и даже особыми способами осуществления.
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правильно, челобитную царю подают на казенной бумаге (петр 1
)
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Оштрафовали бабку- божий одуванчик с шариками...
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Бабушке самое время в крымнаш на "бархатный сезон"...
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... в смысле нервишки подправить, пахлавы "пачавкать"...
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Там біля Керчі новоутворенне озеро з гауна, нехай примочки до лоба поробить.
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Надо было расстрелять. Впрочем, все еще впереди. И это радует.
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***
- не ходи туда! там тебя ждут неприятности!
-ну как же туда не ходить? они же ждут?
(м/ф котенок гав)
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кацапы, вы, еще, за собачий лай, штрафовать начните.....а барсики, вову, не любят.
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Неправильно видеообратилась к Путину. Росгосвидеоправила для кого писаны, а?
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Россияне, зачем вам новый президент, если у вас старый ещё не умер?
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Вопросы к Путину: Слава Рабинович рассказал о нефильтруемом потоке SMS



Абсолютному большинству гражданам России не о чем спрашивать руководство страны, поскольку "все давно понятно": "они должны быть в тюрьме".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Комментируя историю о том, как номер личного телефона президента Франции попал в сеть, и на него стали поступать СМС и звонки, иногда нелестные, и отвечая на вопрос, что бы писали и говорили россияне, если бы стал известен номер Владимира Путина, блогер заявил: "Мне лично абсолютно нечего спрашивать ни у Владимира Путина, ни у его приближенных из числа его ОПГ (организованной преступной группировки. - Ред.). Нет ни одного вопроса, на который они могли бы мне ответить, поскольку я уже знаю ответ".

В то же время он признал, что "рядовые россияне, конечно, ведут себя по-другому". Рабинович предположил, что их мнение о власти в стране можно было бы попытаться определить путем "нефильтруемого потока СМС-сок, которые приходят на открытую линию с Путиным".

Тем не менее, Рабинович констатировал: такое исследование было бы "не научным и не репрезентативным", прежде всего, потому, что "люди на протяжении уже ста лет или даже нескольких сотен лет боятся власти в России". "Соответственно, вы сразу же отсекаете огромную статистическую выборку тех людей, которые не будут ничего писать или будут писать то, чего они не думают", - сказал он.
"Но, честно говоря, с моей точки зрения, у абсолютного большинства людей, кроме членов этой ОПГ, вообще не может быть вопросов к Путину и другим так называемым руководителям страны. Какие вопросы могут быть? По-моему, все давно понятно. Они должны быть в тюрьме, они должны идти по очень тяжелым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и, наверное, каждому из них должно по совокупности светить много пожизненных сроков за все преступления, которые они совершили за последние 18 лет", - сделал вывод финансист.
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"Выборы" Путина дорого обойдутся России, - журналист

По мнению Игоря Яковенко, ролик с участием актера Моргана Фримена вызвал болезненную реакцию Кремля, «попав в самый болевой узел», поскольку «в царстве лжи правда воспринимается крайне негативно».
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майдан что ли решили устроить? иш ты, кастрюлеголовые! что себе позволяют, работать надо, а не с шариками жаловаться, что их обворовывают!
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Вору пожаловаться на того же вора,это так скрепно,до слёз!...
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"Полный текст обращения участники акции отправили в небо на воздушных шарах." символично) не знаю что они подразумевали, может они считали что их правительство земное реально обитает на небесах настолько могущественно или наоборот иронизировали но символично то что отправили как бы в никуда, как большинство обращений к чиновникам разных рангов и уходит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийскую пенсионерку оштрафовали на 5 тыс. рублей за видеообращение к Путину
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