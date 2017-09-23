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 Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Канаду встретился в Торонто с представителями бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства отметил, что сегодня особая атмосфера в украинско-канадских отношениях.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими странами более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам: сейчас правильное время и место для инвестирования", - подчеркнул Президент. Он добавил, что Украина имеет большой потенциал.

Порошенко напомнил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов. "Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и реформам, которые проводятся", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко

Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду.



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Шо подперло? Ну какай ,какай ,не опляпайся.
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ти вже сьогодні який раз здихаєш, пєтушка люцо- лугандонська?
Вже в Україні? Транзитом через Польщу і Німеччину, клован?
Жалюгідний плагіат на "сліпий траст".
Як і все, на що здатні стецьки )))
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Канада кормила советское быдло нехило во время 2 Мировой войны,присилая тысячи тонн хлеба,а также медикаментов по Лэнд-Лизу президента Рузвельта.Не обожралисьь?
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Рейдери відбирають у іноземних інвесторів найбільший у західній Україні ТРЦ

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Ага.... Вкладайте, вкладайте! Потім ваш бізнес відіжмуть і всьо буде в рошенівському шоколаді!
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Кучерявый, всех вокруг считает ослами. Когда в Украине будет работать Закон, когда никто(включая президента) не будет себя мнить выше Закона, когда начнет работать полиция и СБУ , а не придумывать, успешно проведенные операции, по спасению жизни некоторых жирдяев, когда всех остальных мочат без разбора. Когда у власти будет желание реально бороться с коррупцией, воровством и вымогательством,,,,,вот тогда можно и не звать никого, сами прилетят. А поросёнкин вообще без стыда, на одних гешефтах хочет поднять экономику Украины.....ща!
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Какой дебил будет вкладывать деньги в одну из самых коррумпированных стран мира?
Хотя

Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину - Цензор.НЕТ 1048
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Так обиделся на нас , что до сих пор скавчишь ? Да это мы на ночь тебя немножко попустили...что б спалось тебе лучше.
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Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину - Цензор.НЕТ 1517Україна переможе як зовнішнього ворога , так і внутрішнього (шокоригівського).
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Идиот .
Граждане , вам не стыдно за ваш выбор ?
За вот Это ?
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нет, им не стыдно. им нравится золотой дождь в лицо
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косюку это скажи, кум всё-таки. а канадские бизнесмены знают, шо у нас пашинский, аваков и петренко очень любят чужой бизнес называть своим?
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Я за офшорника соевого проголосую на выборах только при одном условии - если Вону воровку путинскую упрячет в тюрягу на общак к зекам. Ради такого я готов и за барыгу голосовать. Это я серьёзно.
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По Порошенко судят о тех кто его выбрал,
поскольку он представляет граждан Украины (в соответствии с положением Конституции)
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Единственный бизнес, который сейчас можно открыть в Украине,- это бизнес по отстрелу бешеных лисиц и рыгоБПП с наротным фронтом тварей..
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Тихо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Ато путін нападе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Можно еще ка гандонам усики приклеевать Пойдут на ура Но только в одном слукчае Есл 45% акций фирмі будет у Гроси 50% у офшоренка 4% у местного прокурора Которій решало И наконец 1% у тебя Озолотишся
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину
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