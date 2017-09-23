 Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства отметил, что сегодня особая атмосфера в украинско-канадских отношениях.
"Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими странами более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам: сейчас правильное время и место для инвестирования", - подчеркнул Президент. Он добавил, что Украина имеет большой потенциал.
Порошенко напомнил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов. "Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и реформам, которые проводятся", - добавил он.
Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду.
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Вже в Україні? Транзитом через Польщу і Німеччину, клован?
Жалюгідний плагіат на "сліпий траст".
Як і все, на що здатні стецьки )))
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Ага.... Вкладайте, вкладайте! Потім ваш бізнес відіжмуть і всьо буде в рошенівському шоколаді!
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Хотя
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Граждане , вам не стыдно за ваш выбор ?
За вот Это ?
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поскольку он представляет граждан Украины (в соответствии с положением Конституции)
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