 Второй полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полк патрульной полиции №2 в количестве 600 полицейских будет обслуживать три района левого берега столицы: Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
Расположен полк патрульной полиции №2 по адресу улица Лобачевского, 23А. В то же время полк патрульной полиции №1, расположенный по адресу улица Народного Ополчения, 9, в количестве более 1,5 тысячи патрульных, как и раньше, будет обслуживать жителей семи районов правого берега.
Главная цель реорганизации - экономия времени. Патрульные смогут быстрее прибывать на вызовы, быстрее проходить пересменку. Также учитывали и личное время патрульных, ведь те работники, которые живут на левом берегу или за городом, смогут быстрее добраться на работу или домой.
Командиром полка назначен подполковник полиции Александр Билокур.
1739 20
Материалы по теме: Новая полиция
Первый набор курсантов полицейской академии состоится в ноябре, - Князев. ФОТОрепортаж(19)
До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев(17)
Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж(38)
В Нацполиции создано специализированное учебное заведение - Полицейская академия, - Князев. ФОТО(57)
Семь минут позора от патрульной полиции Мукачево. ВИДЕО(0)
30 экипажей дорожной полиции начнут патрулировать основные автомагистрали с 12 июня, - Князев(50)
Система обучения будущих полицейских будет кардинально изменена, - Князев(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
патрульный обэзян....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Автовокзал м. Херсон.
Ответить
Ответить
Kievan Rus
Отака хуйня їзде по Україні. Нічого не прориває? Ніякі кордони?
quadrokot
https://twitter.com/quadrokot1
Живу біля кордону у Закарпатті: кожного дня вантажівки із росномерами, та потяги на Мацкву. Таке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить