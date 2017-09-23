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 Политика Украины, Киевские новости
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 Второй полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева

полиция патрульная

В Киеве к исполнению обязанностей приступил Второй полк патрульной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полк патрульной полиции №2 в количестве 600 полицейских будет обслуживать три района левого берега столицы: Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

Расположен полк патрульной полиции №2 по адресу улица Лобачевского, 23А. В то же время полк патрульной полиции №1, расположенный по адресу улица Народного Ополчения, 9, в количестве более 1,5 тысячи патрульных, как и раньше, будет обслуживать жителей семи районов правого берега.

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Главная цель реорганизации - экономия времени. Патрульные смогут быстрее прибывать на вызовы, быстрее проходить пересменку. Также учитывали и личное время патрульных, ведь те работники, которые живут на левом берегу или за городом, смогут быстрее добраться на работу или домой.

Командиром полка назначен подполковник полиции Александр Билокур.

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А первый что уже протух? Чем у нас занимается "реформированная" аваковым полиция?
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Первый работает на правом берегу. С размещением нового полка на левом сократится время прибытия экипажей.
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Как то столкнулся, с "реформированной" полицией, вызвал, приехала, через 43 минуты, быстро, почти мгновенно, правда извинились. Теперь будут еще быстрее?
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У них недобор, мне девушка-оператор жаловалась. Можешь вступить в ряды и исправить ситуацию.
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Недобор? А в начале очередь стояла, желающих, в новую полицию. А потом, ребята, поняли что "реформированная" полиция, в жизни по новому, это переодетые менты и желающие исякли.
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Там нормальные ребята работают, просто работа тяжелая физически и психологически + не самая высокая зарплата. А так патрульная полиция с обычной пересекается только тогда, когда привозит сдавать задержанных в райотделы. У патрульной своя структура и отдельное базирование. Им бы зарплату повысить вдвое, но везде же вой поднимется.
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Нормальные, сомнений нет, вот только начальство у них ненормальное, с рюкзаками.
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шойто я, уже года с полтора, на хорьке мусоров патрульных не видел..
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Напейся - увидиш ))
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не..были одно время..сейчас попрятались..как в феврале 2014-го..
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на хорьке? ты бы еще на Трое их поискал, гаденышей.
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Й насрати на те що московити бомблять наші оселі, вбивають українців, що 4 рік йде війна !!!

Автовокзал м. Херсон. Второй полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева - Цензор.НЕТ 3091
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Ось вам і відповідь, чому Україна не отримає летальну зброю.
Kievan Rus
Отака хуйня їзде по Україні. Нічого не прориває? Ніякі кордони?
quadrokot‏
https://twitter.com/quadrokot1
Живу біля кордону у Закарпатті: кожного дня вантажівки із росномерами, та потяги на Мацкву. Таке.

Второй полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева - Цензор.НЕТ 9558

Второй полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева - Цензор.НЕТ 3597
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Пока есть спрос, будет и предложение. Тут ничего не поделаешь.
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то заробитчаны едуть, бо в Украине роботы нема, Порох их заставляе до моцкалив ехать туалэты мыты, скотыняка !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторой полк патрульной полиции приступил к исполнению обязанностей на левом берегу Киева
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