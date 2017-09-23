 54% американцев убеждены, что Россия вмешивалась в президентские выборы, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала CNN.
Только 15% республиканцев разделяют мнение большинства - против 92% демократов и 55% независимых избирателей.
Более 40% респондентов считают, что влияние России на выборы сильно преувеличено.
Напомним, ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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вам хуйла еще лет 30 никто не отменит.
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забивать больше шаиб чем аавечка в НХЛ....
все в курсах
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там других нет.
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До боли знакомая цифра ...
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Cьогодні о 20:40 Reportero.info
"Российские интернет-пропагандисты вмешались в каталонский кризис", - сообщил сегодня, 23 сентября, испанский новостной портал El País. По информации издания, "глобальная сеть, поддерживавшая в свое время Трампа и "брэксит", сейчас обратила пристальное внимание на Испанию".
"Интернет-сайты публикуют ложные новости, которые мгновенно подхватывают и распространяют тысячи автоматизированных профилей социальных сетей, таких как Twitter. Такие сведения были получены в результате анализа информации, проведенного изданием", - пишет издание.
Портал добавляет, что к распространению этих "уток" приложили руку и такие известные личности, связанные с Россией, как Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж, которые на своих страницах в соцсетях говорят о начале новой гражданской войны.
Канал RT
Испанское новостное издание El País считает, что российский механизм по распространению фальшивых новостей в интернете, используемый правительством для ослабления позиций США и ЕС, начал активную деятельность в связи с событиями в Каталонии.
Такие выводы были сделаны порталом в результате тщательного анализа пророссийских веб-сайтов и профилей социальных сетей. После скрытых кампаний в пользу "брэксита", Марин Ле Пен и немецких ультраправых, Кремль увидел в каталонском стремлении к независимости следующую возможность для того, чтобы пошатнуть позиции ЕС и консолидировать свое интернациональное влияние.
По мнению El País, не является совпадением то, что информационный канал RT, финансируемый российским правительством, использует свою испанскую версию для распространения новостей о каталонском кризисе с перекосами в сторону, противоположную конституционным нормам.
С 28 августа о каталонском кризисе было опубликовано 42 новости, некоторые из которых содержали ошибочную информацию в заголовках (например, "ЕС признает независимую Каталонию, но она должна будет пройти через процесс присоединения").
Обычно RT публикует информацию и аналитику, согласующуюся с точкой зрения российского правительства. Так происходит с новостями о войне в Сирии, провокационных действиях Северной Кореи или президентстве Дональда Трампа. Кроме того, часто эта информация затем транслируется такими активистами, как Ассанж, чьи интересы совпадают с кремлевскими.
Джулиан Ассанж
12 сентября RT опубликовало новость, в которой была дана ссылка на "твит" Ассанжа, содержавший слова "рождение Каталонии как страны или гражданская война", и которым поделилось, согласно анализу издания, около 1 700 пользователей Facebook и Twitter.
Ассанж таким образом превратился в главного интернационального агитатора каталонского кризиса, выдающего мнения и полуправду за факты. Согласно данным аналитической платформы Audiense, только за сентябрь имя Ассанжа было упомянуто в Twitter 940 000 раз, и в большинстве случаев с хэштегами, связанными с темой независимости в Каталонии: Catalonia, 1oct, Catalonianreferendum, 1o, Rajoy.
Согласно данным платформы NewsWhip, анализирующей информацию в сети, в те дни, когда суд и правительство Испании заблокировали процесс подготовки референдума, самым популярным в мире стал "твит" Ассанжа, опубликованный в 18.46 15 сентября:
"Я прошу весь мир поддержать право Каталонии на самоопределение. Нельзя позволять Испании и дальше проводить репрессивные действия, призванные не допустить проведения голосования".
Сообщение, опубликованное на английском языке, получило 16 000 отметок "мне нравится", причем 2 000 из них - в течение первого часа, а 12 000 - за сутки, и им поделились 12 000 человек. Такая активность, по мнению El País, может иметь только одно объяснение: использование ботов или фальшивых профилей соцсетей, созданных специально с целью автоматического распространения определенных сообщений. В ходе выборочного анализа профилей 5 000 подписчиков Ассанжа, проведенного TwitterAudit, выяснилось, что 59% из них фальшивые.
Эдвард Сноуден
Вскоре к Ассанжу присоединился Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России. Вашингтон заверил, что Сноуден, участвовавший в конференциях по информационной безопасности и электроном шпионаже, сотрудничает на регулярной основе с российскими секретными службами.
21 сентября в 17.05 он опубликовал в Twitter следующее сообщение: "Репрессии в Испании в отношении неудобных ей заявлений, политики и манифестаций в Каталонии - это насилие над правами человека".
Менее чем за 24 часа этот пост получил 8 000 отметок "мне нравится" и столько же "ретвитов".
"Каталония - испанская площадь Тяньаньмэнь?"
Один из популярных "твитов" Ассанжа (2 200 "ретвитов" и 2 000 "мне нравится" за неделю) содержал скриншот и ссылку на статью убежденного сторонника расширения российских перспектив в ЕС, директора веб-сайта AntiWar и активиста антиглобалистского движения Джастина Реймондо, в свое время поддержавшего Трампа. Статья носила название "Каталония: испанская площадь Тяньаньмэнь?" В ней автор сравнивал события в Каталонии с теми, что произошли в Китае в 1989 году и закончились гибелью сотен (если не тысяч) человек.
"То, с чем столкнулся сейчас Запад, может стать причиной развития в самом его сердце событий, случившихся на площади Тяньаньмэнь. Реализация Мадридом актов насилия вместо законодательных реформ компрометирует испанские власти не только в глазах собственных граждан, но и в глазах всего мира. Каталония может стать воплощением "неизвестного бунтаря", стоящего без оружия перед колонной танков, а мадридские власти в таком случае будут ассоциироваться с пекинскими деспотами".
Именно Ассанж 9 сентября использовал в своем посте знаменитый снимок, сделанный во время протестов в Китае, на котором безоружный человек стоит один перед колонной танков. Фото сопровождалось фразой: "Испания, это не сработает в Каталонии".
Несколько дней спустя анонимные профили в Twitter с тысячами подписчиков, по утверждению испанского издания, используемые в целях пророссийской пропаганды, применили то же самое сравнение Барселоны с площадью Тяньаньмэнь.
Среди этих пользователей фигурируют двое с никами @Ian56789 (30.300 подписчиков) и @UncleRuthless (5.179 подписчиков), которые, по подозрению El País, являются ботами, поскольку их посты в большинстве своем представляют собой заголовки новостей, опубликованных государственными и частными российскими СМИ (RT, Sputnik), и ссылки на них.
Также сравнение Барселоны с площадью Тяньаньмэнь пришлось по душе европейскому экономисту Ричарду Уэллингсу (@RichardWellings, 16.100 подписчиков), комментатору новостей на RT и Sputnik. Он активно выступает против санкций, наложенных на Россию из-за вмешательства в украинский конфликт, и утверждает, что Запад вступает в эпоху упадка. Уэллингс поделился "твитом" Ассанжа, а затем статьей, носящей название "Степень репрессий в Каталонии сделала очевидным кризис испанского государства".
Зачем все это нужно и как все это работает?
Анализ 600 профилей соцсетей, проведенный "Альянсом за обеспечение демократии" с помощью инструмента Hamilton 68, показал, что интересы пророссийских ботов сместились в сторону сепаратистского вопроса в Испании: среди самых упоминаемых данными пользователями слов (Сирия, Россия, Украина, Трамп, Хиллари Клинтон, ИГИЛ) стало фигурировать название "Каталония" (#Catalonia).
По мнению мадридского издания, Кремль использует возможности современных цифровых технологий для распространения заведомо ложной информации в целях способствования расколу США и Европы, что укрепило бы интернациональные позиции Москвы. Для этого веб-сайты, имеющие вид серьезных новостных порталов, публикуют нужную новость, которая затем распространяется по социальным сетям.
Один из таких сайтов - DisobedientMedia.com, презентующий себя как портал исследовательской журналистики, однако фактически занимающийся продвижением ложных конспиративных теорий. Сейчас этот портал обратил пристальное внимание на каталонский кризис.
15 сентября здесь была опубликована новость, содержавшая ложные утверждения о том, что отмена референдума поставила под сомнение членство Испании в ЕС; что испанское правительство ограничило свободу прессы; что организация "Международная амнистия" высказалась против запрета проведения референдума о независимости. Новость сопровождалась фото Франциско Франко верхом на коне. Авторы статьи заявили о "непреодолимом влиянии фашистского диктатора Франциско Франко на испанскую политику".
Что касается официальной позиции Кремля, то он заявляет, что кризис в Каталонии находится в компетенции исключительно Испании, и не видит никакой возможности для России вмешаться в конфликт. Об этом заявил вчера пресс-секретарь российского правительства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы прессы, - пишет издание Испания по-русски.
- Новости Испании, новости Украины
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